Bunu da gördük !

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Peyzaj Mimarı bayan görevinden alınmış ve yerine Makine Mühendisi bir kişi atanmış.

Belediyenin bu biriminin günümüze kadar yaptığı ve yapacağı iş, hayatı köyde geçen, okuma yazması olmayan “Memet ağanın” evinin bahçesine ağaç dikmesi gibi kabul ediliyorsa bu işlem normaldir. Yani demektir ki bu birimin yaptığı iş, botanik, ekoloji, entomoloji, fitopataloji gibi özel bilgi gerektirmeyen, kulaktan duyma bilgilerle yürütülebilecek ve herkesin yönlendirebileceği basit bir düzeydedir.

Bu atama İzmit Belediyesi tarafından, kentimizin yeşil örtüsünün ne kadar önemsendiğini (!) net olarak ortaya koymuyor mu?

Benim çevremde örneğin her iğne yapraklı ağacı çam zanneden yüksek tahsilli kişiler var. Orman Y. Müh. ünvanlı bir kişi olarak ben de onların bildiği birçok şeyi bilmiyorum. Bu çok normal.

Normal olmayana bir örnek benim bir lisede örneğin Felsefe öğretmenliği yapmam. Çünkü ben lise hayatımda da felsefe okumadım ve bu konuya kulaktan duyma olarak baştaki “F” harfi kadar hakimim.

Peki.. Botanik bilgisi ancak kelimenin başındaki “B” harfi kadar olan kişi bir belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünü nasıl yapacak? Özlenen ve son zamanlarda büyük bir istekle gündemde tutulması istenen liyakat nerede?

Yani yapılmış yüksek tahsil ne zamandan beri, her konuda yapılacak çalışmalarda doğru kararlar verebilmek için yeterli sayılıyor. Akıl sır erdirmek mümkün değil.

Liyakat sahibi oluşun önemli göstergesinden biri yaptığı yönlendirmeler ile yanında çalışanların bilgisinin artışını sağlamasıdır. Bu durumda acaba bu nasıl mümkün olacak ? Müdürlük, örneğin “ ne gerekiyorsa yapın” şeklinde emirler vermekle mi yürütülür? Bu ancak rutin işler için geçerlidir. Ama kentin yeşil örtüsünde rutin çalışma son derece sınırlıdır. Çünkü oluşan şartlara göre yönlenmeler gerekir. İşin içine bazen hiç akla gelmeyen faktörler girer. Baştaki kişinin bilgisi yetersiz ise ve üstelik emrinde çalışanların sahip olduğundan aşağı ise yapılan işlerin kötü sonuçlar da vermesi kesindir.

Artık görülmeli ve önemsenmelidir ki;

Dünyanın her tarafında, yerel kuruluşlar küresel ısınmanın kentlerdeki yeşil doku üzerinde süregelenin yanı sıra gelecekteki etkisinin ne olacağı konusunda araştırmalar yapmakta, her bitki türü için alınacak tedbirleri belirlemektedir.

Yapılan araştırmalarda, ağaçlar başta olmak üzere bitki türlerinin, yetişme ortam istekleri dikkatle irdelenerek onların hava kirliliği, oksijen üretimi, havayı ılımlı hale getirme, gürültüyü önleme, psikolojik etki yaratma, zehirli oluşları gibi konularla bağlantıları özenle araştırılmaktadır.

Kentsel yeşil dokuyu oluşturan bitkiler üzerinde yapılan budama ve ilaçlama gibi uygulamaların hangi şartlarda ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda incelemeler yapılmaktadır.

Bu nedenlerle kentsel yeşil örtünün tesisi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi özel uzmanlık dalıdır. Ve makine mühendisliği ile bu konu arasında dolaylı olarak bile ilinti yoktur.

Bir başka gerçek de göz ardı edilemez: Üst görevdekinin bilgisi yetersiz ise yanlışları göremez ve bunların ortadan kaldırılması için doğru önerilerde bulunamaz. Bu yüzden yanlışlar devam eder. Üstelik yapılan bilimsel araştırmalardan edinilen önerileri gereken şekilde uygulamaya koyamaz.

Ben 2014 yılında “Kentleşmenin Biyolojik Faturası” isimli bir kitap yayınlamıştım. Yeniden yazıp adını “Kentleşmenin Biyopolitik Faturası” olarak değiştireceğim.