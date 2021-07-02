Büyükşehir’in klimasız otobüsü kadını bayılttı!  

Son günlerde Kocaeli’de kavurucu sıcaklar var.

Dün sabah serviste sıcaklarla ilgili sohbet ettik.

Gazetemizin internet editörü Serkan Üldeş, önceki gün başından geçen bir olayı anlattı.

Serkan’a, olayı kaleme al, önemli bir konu dedim.

Sıcaklar devam ederse, en çok karşılaştığınız haber, belediye şoförlerinin bayılan yolcuları hastaneye yetiştirmesi olabilir…

Toplumda bu alkışlanacak hareket…

Ne de olsa daha insanlığın ölmediğini hatırlatıyor, ama Kocaeli’de bazen bu iş biraz da şova dönüştürülüyor.

Serkan, otobüste başına gelen olayı şu şekilde özetledi.

KADIN OTOBÜSTE BAYILDI

“Şu ifade etmeliyim ki, sıcak havalarda ulaşım araçlarına binen vatandaşın en büyük isteği otobüste veya dolmuşta klima olması.

Önceki gün saat 18:30’da Sanayi’den Umuttepe’ye doğru hareket eden hat 23’de, ilginç bir olay oldu.

Hat 23’e binen bir kadın Kandıra Sapağı’nda baygınlık geçirdi.

Aşırı sıcak olması, klimanın çalışmaması ve havasızlık kadının baygınlığına neden oldu.

Vatandaşlar hemen müdahale etmek istedi.

Kadına su içirdiler ve tam yüzüne su serptiler, tabi ki olayın kahramanı şoför olmalıydı.

Hemen otobüsü sağa çeken şoför, kadının imdadına yetişmek istedi.

Tekrar su verdi, tekrar yüzüne su serpti ve vatandaşlara ‘sıkı tutunun hastaneye gidiyoruz’ dedi.

En yakın hastaneye kadını ulaştıran şoför ayrıca hemşireler geldiği halde, kadını tekerlekli sandalyeye bindirdi ve tek başına otobüsten indirdi sonra hemşirelere teslim etti.

Bunu böyle okuduğunuz da vay be diyeceksiniz!

İşte kahraman…

Ama öyle değil!

Olayın bir de dolmuşun içinde bekleyen vatandaşları var, sıcaktan bunalan diğer vatandaşlar.

Biri hastaneye kaldırıldı ve geriye kalan 10 kişi de kaldırılmak üzere.

Yaklaşık 45 dakika süren yolculuk tam bir buçuk saat sürdü.

Yolculardan biri artık isyan etti, şoförün yanına gitti ve klima çalışmıyor mu? Bizi de hastaneye götür diye serzenişte bulundu.

Az önce ki kahraman ‘maalesef klimalar çalışmıyor, büyükşehir sırayla yapmaya çalışıyor’ dedi.

Kadının bayılmasına sebep olan Büyükşehir’in klimasız otobüsü, diğer yolcuları da bayıltmadan Umuttepe’ye ulaştı.

Ardından şoför, otobüsü sürüyorken telefonunu çıkardı ve olayı anlattı.

Kime anlattı bilmiyorum ama yarın onunda haberini okursunuz.

Kahraman şoför kadının hayatını kurtardı diye…”

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Serkan olayı yukarıda özetledi.

Şoför kahramanlık yapmış, ama asıl sorun otobüste klimanın çalışmaması…

Klimalar sırayla bakıma alınmış deniyor, sanırım klimasız otobüsler vatandaşı perişan etmeye devam edecek.