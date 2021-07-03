Güvenç Kurtar’ın zirvedeyken istifa ettiği gece, rahmetli Müjdat ağabey, Can ağabey ve benim yaşadıklarımız…

Ocak 1994… İki otomobille İstanbul Yenibosna’ya yol alıyoruz. Öndeki araçta rahmetli Can Ulusoy ile Güvenç Kurtar, arkadaki araçta rahmetli Müjdat Ağabey ve ben… Bilinmez ve unutulmaz bir geceye doğru ilerliyoruz. O gece neler oldu neler ?..

BİR ŞEYLER OLUYOR AMA…

Ocak 1994… Bir sabah Güvenç Kurtar aradı… “Hakan akşam bir yere gideceğiz, sen de mutlaka gel” dedi…

“Tamam hocam” dedim…

Beni Park’tan aldılar ve İstanbul’a yola çıktık…

Rahmetli Müjdat Ağabey, Güvenç Kurtar’ın arabasını kullanırken, ben de yanına kurulmuşum…

Müjdat ağabey “Hakan, TGRT’de Güvenç hocanın programı var, oraya gidiyoruz” dedi…

Hanımın teyzesinin oğlu olan Müjdat ağabey yakınımız elbette ve “yeni evli olduğum için, “Acaba bir sıkıntı mı oldu, hanım mı şikayet etti?” diye tırstım…

“Ağabey hayırdır” dedim merakla…

“Bekle bakalım, anlatırım, Güvenç’le ilgili” deyince rahatladım…

Güvenç hoca ile rahmetli Can Ulusoy da, can ağabeyin son model siyah Mercedes 300 Cell aracında önümüzde gidiyordu…

İstanbul’a yaklaştıkça, merakım daha da arttı…

Bilinmez bir akşama doğru yol alıyorduk…

Bir şeyler olduğu belliydi…

-TGRT’DEYİZ-

Bizim sanayideki ilk binamızdan, Yenibosna’daki muhteşem TGRT stüdyolarına ulaştığımızda, kaybolmamak için azami dikkat ettim…

Düşünün…

1250 nolu oda bile var…

Ali Sami Alkış’ın isim babası olduğu ‘Tele Vole’ programının yapıldığı odada, ATV yorumcusu ve Takvim gazetesi Yazarı Bekir Hazar ile sohbet ettik…

Bu arada, Müjdat ağabey ile Can ağabey, Güvenç Kurtar ile diğer odada hararetli konuşmalar yapıyordu…

Sonra Ümit Aktan geldi ve beni de canlı yayın stüdyosuna davet etti…

İçeriye girdik ve Müjdat ağabey ile ben kameraların arkasından yayını izlemeye koyulduk…

Can ağabey ise binadan ayrılmıştı bile…

-İSTİFA EDİYORUM-

Program başladı…

Ümit Aktan sunuşunu yaptı ve sözü Güvenç hocaya getirmeden önce, güzel bir klibi yayına koydu…

Kocaelispor’un zaferlerini anlatıyordu…

Beşiktaş’a 5, Cim Bom’a 4, Fener’e 3 attığımız maçlar ve şampiyonluk kutlamaları…

Avrupa mesaileri…

İsmetpaşa’da muhteşem görüntülerle ve nefis bir müzikle hazırlanmış…

Hazırlayan da Tele Vole yapımcısı Bekir Hazar…

Güvenç Kurtar’ın gözleri doluyor…

Benim ve Müjdat ağabeyimin de tüyleri diken diken oldu…

Ümit Aktan, ‘Hocam ne dersiniz?’ dedi…

“Buraya kadarmış Ümit, istifa ediyorum’ dedi…

Kocaelispor ile ismi Bay Gol olarak Şampiyon Güvenç olarak özdeşleşmiş Kurtar, sevgilisinden ayrılıyordu…

Hepimiz şok olduk, ama Ümit Aktan önceden tüyoyu almıştı, hiç şaşırmadı…

Müjdat ağabey de öyle…

Bana söylemediği olay da buymuş…

Stüdyoya gelirken de rahmetli Can ağabey, bunun için beni arka araca almış, Güvenç hoca ile dakikalarca sohbet etmiş, ikna etmeye çalışmış…

Ben bunu sonradan öğreniyorum…

Ama Güvenç hoca öyle kırgındı ki, geri adım atmadı…

Böylece Güvenç Kurtar’ın Kocaelispor defteri, 2002 yılına kadar kapandı…

“Barselona’yı getirsinler çalıştırırım” diyerek sükse yapan Kurtar, puan durumuna bakmadan gittiği Sarıyer ile yola devam etti, takım küme düştü ve eski şaşaalı günleri o da, Kocaelispor da yaşayamadı…

O geceyi ömrüm boyunca unutamadım…

Tıpkı Can ağabeyim ve Müjdat ağabeyimi toprağa verdikten sonra unutamadığım gibi…

-KURTAR BİN PİŞMAN OLDU-

Yıllar sonra neden istifa ettiği ortaya çıktı Güvenç hocanın…

1993 sezonunda, devre arası kampında, Kemer yolundaki bir otelde konaklayan takımda yaşanan olaydı, istifanın asıl sebebi…

Başkan Sefa Sirmen kampa gitmiş, takımı ziyaret etmiş, Kurtar’ı da lobiye davet etmişti…

Kurtar ‘lobiye niye ineyim ki?” demişti, inmemişti…

Herkes şok olmuştu…

Sirmen çok kızmıştı ve kente döndüğü anda da, Hikmet Karaman’ın önerdiği Saftig’i genel direktör olarak Güvenç Kurtar’ın üzerine getirme kararı almıştı…

Kurtar da “Ben kimsenin altında çalışmam” diyerek resti çekmişti…

Bu karar Sirmen’e tepkiye neden olmuştu…

Herkes Kurtar’ı haklı buldu…

“Kentin çocuğu harcandı” diyenler çoğunluktaydı…

Ama Kurtar’ın davranışının da çok yanlış olduğunu söyleyenler çoğunluktaydı…

Sonuçta Kurtar zarar gördü…

Kendisi de bugün “En büyük hatamdı” diyor, o gece aldığı karar için…

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BAKIN BAKALIM, U19’DA KİMLER FİNALLERE ÇIKMIŞ…

Bugünkü arka sayfamıza bir zahmet bakıverin…

Orada bir haber var…

1.Lig U19’da Samsunspor ve Bursaspor dün yarı final turu maçı oynadılar…

Bunlar bizim bu yılki rakiplerimizin alt yapıları…

Batalla’nın gizli teknik adam olduğu Bursaspor, geçen yılki flaş takımının yarısını koruyor ve bunlara dün finaldeki çocuklar da eklenecek…

Samsunspor da sağlam bir altyapıya sahip…

Biz ise şu anda doldur-boşalt bir takım yapıyoruz…

Geçen yıl ayakta alkışladığım Bursalı çocuklar, Türkiye’nin geleceğidir…

Altınordu ona kezâ…

İstese şu anda 1.Lig’deydi…

Altay’a yol verdi !..

Yani bu sene Samsunspor, Bursaspor, Altınordu gibi gençlere karşı oynamak durumundayız…

Diyelim ki, bizim 35’liklerle onları alt ettik…

Seneye ne olacak ?..

Fatih Terim…

Allah Kerim…

Benden sonra tufan değil mi ?..

Vah vah vah…

YARIN: HİKMET KARAMAN’I TÜRKİYE’YE TANITAN İLK KİŞİ OLARAK, ONUNLA YAŞADIKLARIM…