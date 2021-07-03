Biri Kartepe Belediyesi, Biri Nilüfer Belediyesi!

Önce Kocaeli’nin KARTEPE Belediyesi’nden bahsedelim;

Her yıl “Hergeleci pehlivan adına”Kartepe’de yağlı pehlivan güreşleri yapılır.

Geçtiğimiz yıldan önce son yapılan güreşlerde,Güreş Federasyonu takviminde olan güreş organizasyonu yapıldığında,

Güreşlerde görev alan hakem ve görevlilere belediyeden alınan “HARCIRAHLAR” imza karşılığı dağıtılır. Kartepe güreşlerine görevli olarak ismi yazılan ama güreşlere gelmediğini kendi beyan eden Federasyon’un “Yağlı Güreş Koordinatörü”adının karşısına imzası atılır,adına 560TL para Kartepe Belediyesi’nden alınır.Görevlinin güreşlere gelmediği tespit edilir,kendi ağzından güreşe gelmediğini,adına imzası atılarak 560 TL harcırahın alındığını duyduğunu bunu yapanlardan 2 kişinin “KELLELERİNİN” koparıldığını söyler ama bu kelleleri kopan 2 kişinin ismini vermez.

Olayla ilgili ıslak imzalı Kartepe Belediyesi’nden güreşlerde görevlilere verilmek üzere alınan HARCIRAH listesi ise çok garip olacak ama hakem kulesinin altına bükülüp atılmış olarak bulunur.

Konu gazetemizde gündeme gelir, Belediye Meclisi’ne getirilir, sonunda Güreş Federasyonu olayla ilgili bir açıklama yapar, “Kartepe’deki güreşlerle Federasyonumuzun bir ilgisi yoktur” der.

YALAN! Madem Federasyonun ilgisi yok,o halde olaya adı karışan 2 kişinin kafasını niye kopardınız?

Kartepe Güreşlerinde Federasyon’un Marmara Bölge Temsilcisi Raşit Ataş görevli,Merkez Hakem Komitesi üyeleri ve hakemler görevli,Federasyon As Başkanı görevli, güreşin yapılacağı ajandasında yazılı olan Federasyon,güreşe gelmeyen “Yağlı güreşe koordinatörü” için gelmiş gibi imzası atılan ve belediyeden 560 TL alınan ve hala ortada olmayan 560 TL için “BİZİM İLGİMİZ YOK!” diyor.

Kartepe Belediyesi’nin 560 TL’si nereye gitti?

Biz Gazete olarak tüyü bitmemiş yetimin, Kartepe Belediyesi’ndeki paranın hesabını unutmadık ve yetkililerden bu parayıKartepe Belediyesi’ne İADE edilinceye kadar sorgulayacağız ve suçluları deşifre etmeye devam edeceğiz.

Haksız yere kendilerinden alınan 560 TL paranın hesabını sorumlulardan sormayan Kartepe Belediyesine ve Kartepe’deki bu çirkin olaya neden olanlara, güreş camiası içinde olan bu olayla ilgili “Federasyonumuzun bu güreşle ilgisi yok!” diyen Güreş Federasyonuna ve 560 TL’yialıp cebine koyanlar,evine götürüp çoluk çocuklarına yedirenlere ve debir kez değil, bin kez Kartepe Belediyesi’ne YUH olsun!

GELELİM Nilüfer Belediyesi’ne;

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi ÇALI’da güreşler düzenlemiş…

Anlaşma gereği Başpehlivan Ahmet Kavakçı abisi “Kündeci” Mahmut Kavakçı adına anlaşma yapmış.

Güreşlerde 2 kardeş birbirleri ile (Kurada) eşleşmiş.Bir saati geçkin seyircinin önünde güreşmişler.

Netice güreşlerden sonra “Yolluk” dedikleri anlaşma gereği parayı almaya gelmiş.Mahmut Kavakçı’ya bir türlü parası verilmiyor.Allah…Allah! Bu ne iştir?

Sonunda güreşi düzenleyen İsmail Balaban’ın hocası Hasan Aydın araya giriyor ve olay soysal medyada dallanıp budaklandıktan sonra halloluyor.

Ama asıl mesele Belediyecilik ve Belediye parasına sahip çıkılması…

Nilüfer Belediyesi pehlivanlara dağıtılacak parayı verirken Mahmut Kavakçı’nın adına rastlamadığını onun için ödeme yapmadığını iddia ediyor.

Meğer Mahmut olarak bildiğimiz Mahmut’un nüfus kağıdında ismi Mehmet’miş,Belediye listede Mehmet isimli güreşçi olmadığı için kardeşi ile bir saat güreşenMahmut Kavakçı’ya parasını ödememiş.

Kıssadan hisse;

Biri Kocaeli diğeri Bursa’dan 2 belediye ve bu 2 belediye de yıllardır yağlı güreş organizasyonu yapar.

Biri görevli olduğu güreşe gelmeyen yönetici için “sahte” imzasını atanlara 560 TL parayı verir,

Biri güreşe gelip çatır çatır 1 saat güreş yapan pehlivana ki -yağlı güreş camiasında herkes onu Mahmut diye tanır,bilir- kafa kağıdında ismi MEHMET olduğu için hak ettiği yolluk parasını vermekten imtina eden belediyenin parasına sahip çıkan Nilüfer BELEDİYESİ…

Diğeri her şey ortaya döküldüğü halde belediyenin parası 560 TL’nin hesabını sormayan, o parayı geri istemeyen bu konuda kılını oynatmayan Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi…

Acaba diyorum;

Nilüfer Belediyesi’nin parası PUL,Kartepe Belediyesi’nin parası KUM mu?

Memleket KARA PARA aklayanların haberleri ile çalkalanırken biz YAĞLI (Paralı)GÜREŞ camiasında dönen DOLAPLARI açıklamaya devam edeceğiz.Bizi izlemeye devam edin…