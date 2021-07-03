Fasulyelerde Meydana Gelen Hastalık ve Zararlıları (Hayvani Zararlıları)

Fasulyelerde birçok değişik hastalıklar meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları mantari hastalıklar, bir kısmı da hayvani zararlılardır.Bu yazımda hayvani zararlılarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

1) Fasulye Böceği: Fasulyelerimize büyük zararlar yapan hayvan zararlıları arasında en tehlikelisi Fasulye böceğidir. Üç veya dört milimetre boyunda olan bu ergin böcek, fasulyeler çiçek açtığı vakit çiçeklere veyahut henüz teşekkül etmekte olan körpe meyvelerin üzerine yumurtalarını koyar. Yumurtadan çıkan kurtlar, tanenin içerisine girerler ve kış aylarını tohumun içerisini yiyerek geçirirler. Kışın yeter derecede sıcaklık buldukları vakit, pupa haline geçen böcekler bu sefer ergin halinde fasulye tohumunu delerek bir kapakçık açar ve buradan dışarı çıkarlar. Böyle delikli tohumları tohumluk olarak kullanmak doğru değildir. Çaresi ise fasulye bitkileri çiçeklenmelerinden itibaren başlamak şartıyla bunları öldürücü ilaçlardan biri piyasadan satın alınarak üzerindeki tarifesine göre kullanılır. Bu ilaçlama, iki veya üç defa tekrarlanarak atılır. Ayrıca fasulye ambarlarıda dezenfekte edilmelidir.

2) Kırmızı Fasulye Örümceği: Bazı kurak geçen senelerde fasulye yapraklarının alt taraflarında ağ kurarak ve yaprağın değişik yerlerinden emerek kuruturlar. Çaresi ise fasulyelerin üzerinde zarara başlamış olan örümceklere karşı piyasada satılan ilaçlardan biri alınarak üzerindeki tarifesine uygun şekilde kullanılmalıdır.

3) Püseronlar: İlkbahar’da bilhassa turfanda yetiştirilen bodur fasulyelerin körpe yaprak ve filizleri üzerinde toplanarak öz suyu emerler. Bitki büyümeden geri kalır. Püseronların bulundukları yapraklar üzerinde şişlikler ve büzülmeler meydana gelir. Çaresi ise püseronlar görülür görülmez bunları öldürücü ilaçlardan biri alınarak üzerindeki tarifesine uygun olarak üzerleri ilaçlanmalıdır. Ayrıca yanık leke ya daantraknoz hastalığı, pas veya kınacık hastalığı ve fasulyelerin bakteri leke hastalığı olarak bilinen mantari hastalıklara karşı da gerekli mücadele yapılarak fasulye bunlara karşıda korunmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe