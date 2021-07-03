Herkesin bilmesi gereken görgü ve nezaket kuralları!

Hayatımızı idame ettirirken belirli kurallar dahilinde davranırız. Bu kurallar 1960 yılında ilkokullarda âdâb-ı muaşeret dersinde çocuklara öğretiliyordu. Bizler de herkesin bilmesi gereken görgü ve nezaket kurallarına Molatik olduk.

Ayakta yemek yenmez

Bunu genel olarak biliyoruz. Kötü görünmesinin yanı sıra uzmanlar ayakta yemek yemenin zararlı olduğunu da çalışmalarıyla ortaya koyuyor.

Başkasının kusuruyla dalga geçilmez

Hatasız, kusursuz insan olmaz. Bununla da dalga geçilmez. Eskiden buna çokça dikkat edilirdi ancak günümüzde azaldığını görebiliyoruz. Önemli bir kural.

Pazarlık yapılırken mal kötülenmez

Bu da günümüzde sıkça görülen bir olay. Alışveriş yaparken ürünü kötüleyen alıcılar görülüyor. “Kötüyse niye alıyorsun?” der satıcı. Hakeza satıcı da gereksiz yere malını övebiliyor. Bu da saçma. Neyse o.

Sigara ile bir yere girilmez

Sigara sağlığa zararlıdır, öldürür. Bunu önce bir söyleyelim. İkincisi de sigara varsa elinizde tüttürerek mekana, dükkana, eve girilmez. Saygısızlıktır bu.

Telefon eden kişi önce kendisini tanıtır



Bu da sıkça karşılaştığımız bir durum. Gerçi artık teknoloji ilerledi, telefon rehberimizde insanların numaraları kayıtlı ancak bazen sık görüşmediğiniz veya ilk kez aradığınız birine kendinizi öncelikle tanıtmanız gerekir. Kimse sesten karakter tahlil etmek zorunda değil. “Merhaba, ben x, y kişisiyle mi görüşüyorum?” şeklinde tanıtmak gerekir. “Beni tanıdın mı?” diyerek lafa girilmez.

Yerlere tükürülmez

Bunu da biliyoruz ama uygulayan çok az. Sonuçta insan evinde de yere tükürmüyor, neden sokağa tükürsün? Azıcık medeniyet.

Toplu yerlerde bağırarak konuşulmaz

Bu da sık sık karşılaştığımız durumlardan. Hem telefonda hem de arkadaş arasında bağırarak konuşan tipler peyda oldu. Sizin saçma, lüzumsuz muhabbetini dinlemek zorunda değiliz, sakin, sessiz şekilde konuşabilirsiniz.

Misafirlik uzun sürmez

Türk milleti olarak misafirliği seviyoruz ancak uzun süreli misafirlik ayıptır. Oturduğumuz yerden kalkmasını bilmeliyiz. İnsanların kendi hayatları var.

Sıra bozulmaz, araya kaynanmaz

Sıkça görüyoruz bu tipleri. Aradan gelip sıraya girenler var. Bu çok ayıp bir durum. İnsanlar orada keyfi beklemiyor, sıraya girip yerinize razı olacaksınız.

Konuşan insanın lafı kesilmez

Evet, bunu çokça görebiliyoruz. İnsanlar bir şey anlatırken araya girip, saygısızca sözünü kesip konuyu başka yere taşıyanlar var. Televizyonlarda da spiker ve sunucular da bunu yapıyorlar, oldukça itici oluyor bu durum.

Başkalarının eşyaları izinsiz kullanılmaz

Çok acil bir durum yoksa, insanların eşyaları izinsiz kullanılmaz. Ayrıca eşyaları karıştırılmaz. Günümüzde bir de kargo durumu var. Başkalarının kargoları izinsiz açılmaz, ayıptır.

Hapşırırken, öksürürken ağız kapatılır

Çin’den dünyaya yayılan Koronavirüs sonrası önemli bir adım attı insanlar, artık öksürürken, hapşırırken ağızlarını kapatıyorlar. Eskiden yapmayanlar vardı. [email protected]

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Avrupa’nın en sosyal ülkesi DANİMARKA

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi(Eurostat)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde sosyal ağ kullanım oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında 16-74 yaş arası kişilerin yüzde 57’si sosyal ağlara katılırken, 2019 yılına kıyasla bu oranın yüzde3 arttığı gözlendi. 2011 yılına bakıldığında ise bu oranın yüzde 36 olduğu kaydedildi. Sosyal ağ kullanımı bir kullanıcı profili oluşturma, mesaj gönderme ve diğer sosyal ağ bağlantılarını kullanma şeklinde açıklandı. Böylelikle Avrupa ülkeleri arasında sosyal ağ katılım oranı en yüksek ülke yüzde 85 ile Danimarka, yüzde 79 ile Belçika, yüzde 78 ile de Kıbrıs oldu. Finlandiya, Macaristan, İsveç, Malta, Hollanda, Letonya ve Slovenya ilk on içerisinde yer alan diğer ülkeler oldu.

Gençleri hedef alan 5 dolandırıcılık yöntemi

Siber dolandırıcılar para ya da para edebilecek bilgileri elde edebilmek için her yaş ya da meslek grubunu hedefleri içine alabiliyor. Gençleri kandırmaya yönelik olarak kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden en çok kullanılanlar ESET uzmanları tarafından şu şekilde sıralandı;

-Burs dolandırıcılığı

-Sosyal medya dolandırıcılıkları

-İndirimli lüks ürünler

-İstihdam dolandırıcılığı

-Catfishing dolandırıcılığı

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Kekik deyip geçmeyin!

Dünya’nın kekiğini Türkiye üretiyor.Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan ve pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan kekiğin Dünya üretiminin yüzde 80’lik kısmını Türkiye karşılıyor.Türkiye kekik ihracatından 60 milyon dolar ihracat geliri elde etti.Kekik ihracatında hedef 150 milyon dolara ulaşmak… Kekiği severim, yemeğe ayrı bir tat ve lezzet katıyor.

KEKİĞİN VE KEKİK YAĞININ FAYDALARI

-Kalp sağlığını korur.

-Kansere karşı koruyucudur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Dispraksi tedavisinde etkilidir.

-Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

-Kekik ve adet kanamasına faydası

-Göz sağlığına iyi gelir.

-Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder

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Başarılı olmak için vazgeçmeniz gereken 6 ALIŞKANLIK

1. Çabuk pes etmek

2. Uyum sağlamayı reddetmek

3. Yeterince iyi olduğunu düşünmek

4. Başarısızlıktan korkmak

5. Rahatlığı tercih etmek

6. Mükemmel anı beklemek

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MUTLU OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

-Mümkün olduğunca çok sosyalleş ...

-Fazla mütevazı olmanıza gerek yok. ...

-Keyif aldığınız şeyleri özgürce yapın…

-Pozitif kişilerle arkadaşlık edin…

-Hayatı bir oyun gibi görün. ...

-Kendinizi kutlayın ve ödüllendirin...

-Arada sırada kahkaha atın...

-Başarısızlıklarınıza odaklanmaktan vazgeçin.