Hikmet Karaman’ı ilk kez 1993’te Kocaeli Gazetesi Türkiye’ye tanıttı…

Hikmet Karaman…

Önce bir biyografik tanıtımını yapalım…

Doğum tarihi 9 Mart 1960, doğum yeri Gölcük İhsaniye, Türk teknik direktörü. Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü takımının teknik direktörüydü. 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yaptı. 1998'den günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götüren Kocaelispor'un teknik direktörüydü…

Bu biyografik bilgilere, Hikmet hocanın babası Kemal öğretmeni de eklemek gerekiyor…

İhsaniye’de birçok insanın öğretmeniydi…

Ailesi Gürcü’dür…

Birçok İhsaniyeli gibi…

-ÖNCE O ZAMANKİ ÜLKEYİ, KENTİ VE ZAMAN PAYDAŞLARINI BİR HATIRLAYALIM-

1990’lar…

Zamanın Türkiyesi, Aczmendi tiyatrosu, Sincan tankları filmi, şarbonlu mektuplar, zafer haftası üstüne zafer haftası olarak izletiliyor…

Postallara doğru…

Toplu suikastlar konuşuluyor…

Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok öldürülüyor…

Herkes ürküyor…

PTT memur

larına endişeyle bakılıyor…

O zaman İzmit’te tek kargo var:

O da Adapazarı-Bolu ikbal ambarı ve deniz pavyon yanındaki kamyonları…

Kime ne gelecekse PTT ile geliyor…

İnsanımız henüz kredi kartına tam alışabilmiş değil…

Para bile PTT ile getiriliyor…

İnternet, ‘Abonman’ olarak algılanıyor…

Otobüs bileti gibi…

Kapitalist Özalizm yeni yeni ivme kazanmış ama, Özal yok…

***

Ve Kocaelispor…

Sanayideyiz…

1987’de taşındığımız, şu an bulunduğumuz binanın iki blok ötesindeki ana binadayız…

Günde iki otobüs geçiyor…

Belediye midibüsü, yan yatmış, tıka basa dolu, korkulu yolculuklar yaptığımız yıllar…

Muhabirin kente gidip-gelmesi 2 saat…

Allah’tan rahmetli Sıtkı amca ve Yılmaz Yenişar’ın jet turizm (Reno Toros) araçları var…

Cinayet işleniyor, biz havalı sporcu muhabirleri olarak, asayiş muhabiri arkadaşlara takılıyoruz “Ya siz bu cinayet haberinde, ancak tebarekeye yetişirsiniz”…

Çocukluk tabii, içimiz yanan cinayet, özellikle tren yolu kazaları haberlerinde kendimizi böyle teselli ediyoruz…

O zaman 4-5 günde bir cinayet ancak, (şimdi haftanın her günü) işleniyor…

Tren kazası ve tren önünde intihar haberleri ise haftada en az 3 gün…

Çünkü tren yolu, kentin tam ortasından, şimdiki Yürüyüş Yolu’ndan geçiyor…

Nüfus o zaman 120 bin…

Şimdi İzmit’in gündüz nüfusu 500 bini aşıyor…

Neyse konuyu dağıtmayalım…

Zamanı hatırlatmak için bunları da araya sıkıştırdım…

-MASAMDA, KALIN İPLE BAĞLANMIŞ BİR KAHVERENGİ ZARF VARDI-

Gelelim öykümüze…

Sanayide iş başı yapıyoruz…

O zaman klima falan yok…

Çatı cehennem ateşi gibi yanıyor…

Hani derler ya “Gavur ölüsü” gibi…

Vantilatör sadece üflüyor…

Bazı yazı işleri müdürlerimiz, atletle çalışıyor…

En genç müdür benim içlerinde…

Spor müdürü olarak…

Yaş 27…

Deli zamanlarımız…

Daktilo seslerine kulaklarımız alışık…

Temmuz sıcağı…

Ama o zamanki, organik temmuz sıcağı…

Öyle böyle değil…

Asfaltta, 41 derecede yumurta pişirip, haber yaptığımız günler…

Temmuz 1994…

Masama oturuyorum ve daktiloyla haberlerimi yazmaya başlıyorum…

Bir zarf getiriyorlar santralden…

Kalın…

‘Şarbon olmasın’ diyorum, ilk talebe muhabirlerim Beytullah Bekibik ile Ufuk Kaptan’a, ürkerek ve ürküterek…

Kahverengi, A4 boyutunda, kalın bir urganla bağlanmış garip bir zarf…

Dikkatle açıyoruz…

İçinden birçok fotoğraf çıkıyor…

Renkli, siyah-beyaz, alacalı bulacalı…

“Ya bu adam da kim?” diyoruz…

Hiç duymadık daha önce…

İsmi:

İhsaniyeli Hikmet Karaman’mış…

-BU KALIN ZARFLA BAŞLIYOR KARAMAN ÖYKÜSÜ-

Zarfı dikkatle açıp, önce tek tek fotolara bakıyoruz...

Gölcükspor takımı…

Türkiyemspor takımı…

Kocaelispor genç takım fotoğrafları var…

Almanya’da çekilmiş fotolar da cabası…

Bir de uzun bir mektup…

El yazısıyla yazılmış, ama çok özenli…

Ben mektup üzerinde çalışmaya başlıyorum…

İhsaniyeli olduğunu, genç yaşta CHP Gölcük gençlik kollarında çalışma yaptığını, öğretmen Kemal’in oğlu olduğunu, Gölcükspor, Kocaelispor takımlarında oynadığını, sonra Almanya’ya gurbete çıktığını detaylarıyla anlatıyor…

İçim ısınıyor…

Tam sayfa bir haber yapıyorum…

Herkes tanıyor…

Tirajlarımız hayli yüksek zaten…

(Kocaeli’de Hürriyet, Milliyet, Sabah’tan daha çok satıyoruz

Öyle sosyal medya falan da yok…

Dediğim gibi “İnternet abonmanı olacağım” diyor seyyar satıcı…

Hayli ses getirmişti o biyografik haber…

Türkiye’nin ilk ve o zamanki tek spor eki olan gazetemiz de ilgiyle takip ediliyor…

Tam 31 yıl geçmiş…

Dile kolay…

İşte o Hikmet Karaman, bir yıl sonra Güvenç Kurtar’ın üzerine Saftig’i getirtiyor, Sirmen ile olan yakınlığını kullanarak…

Sonradan öğreniyoruz ki…

Biz o haberi yayınladıktan sonra öğreniyoruz ki, Kocaelispor’a otobüs almak için Almanya’ya giden Sirmen ve rahmetli Mehmet Sadık Efe’yi, Berlin’de bir kafede çay içerken gören Karaman, bizim haber kupürüyle kendini tekrar tanıtıyor ve projesini aktarıyor…

Güvenç Kurtar’a kızgın olan Sefa Sirmen de düğmeye basıyor…

Saftig’i, Kurtar’ın üzerine sportif direktör olarak getirtiyor…

Bu unvanı da ilk kez Kocaelispor Kulübü kullanıyor Türkiye’de…

Kurtar istifa ediyor…

Saftig ile Karaman göreve başlıyor…

Bir yıl sonra da soluğu Galatasaray’da alıyorlar…

Hikmet Karaman, deprem sonrasında Kocaelispor’un başında 2002’de ikinci Türkiye Kupası’nı kazandırıyor…

Geçen yıl da Ankaragücü’nü fişekliyor ama pili bitiyor…

O da küme düşüren hocalar arasına katılıyor Güvenç Kurtar gibi…

Öykü bu…

Devamında da bir çok öyküsü daha var bizde ama, artık başka yazıya…

1.LİG’İN RENGİ BELLİ; FAVORİ: SAMSUN, MANİSA, EYÜP, PLASE: BURSA, ADANA, ALTINORDU…

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sezon başlamadan tahminlerde bulunuyorum…

Bu yıl ligi nerede bitiririz ?..

Şampiyonluk yolunda rakiplerimiz kim ?..

Direkt mi şampiyon oluruz, Play-Off’tan mı çıkarız ?..

Kaynağımı ifşa ediyorum: Geçtiğimiz yıl, Selahaddin Dinçel’in bana verdiği tüyolara ve transfer gidişatına dayanarak, 1.Lig için Hekimoğlu Trabzon,24Erzincan, Manisa FK’yı rakip gördüğümüzü yazmıştım…

Büyük oranda tuttu…

Ankara Demir ve Sarıyer sürpriz yaptı…

Bu yıl da eski teknik direktör dostlarımdan ve gazeteci arkadaşlarımdan aldığım tüyolara göre, bu yıl da diyorum ki:

1.LİG’İN RENGİ BELLİ; FAVORİ: SAMSUN, MANİSA, EYÜP, PLASE: BURSA, ADANA, ALTINORDU…

Yazın bir kenara…

Unutmayın ki, Mustafa Reşit Akçay daha göreve yeni başlamışken “3”lük galibiyetlere hazır olun diyen ve haklı çıkan benim…

Tıpkı, İzmit’teki maçtan önce “Manisa’ya plakayı yazacağız” deyip, 6’lık yenilginin intikamını almayı beklerken, rövanşta da 2-0 yenildiğimizde çok yanılanın da ben olduğumu yazdığım gibi…

Bunun için benden özel bahis tüyosu isterken, bunları da göz ardı etmeyin…

Manisa, Eyüpspor gibi Kocaelispor da şampiyondur…

Kentte kimi siyasiler tarafından iğrenç bir dedikodu üretiliyor…

İzmit çarşıda konuşanlar, neymiş efendim “Kocaelispor şampiyon sayılmazmış” diyorlar…

Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde…

Kocaelispor ne AKP’nize, ne MHP’nize, ne de CHP’nize meze olmaz…

Siyasi partiler kapanır gider, Kocaelispor yarım asırdan fazla ayaktadır…

AP var mı ?..

Yok…

ANAP var mı ?..

Sadece kağıt üzerinde kaldı…

MSP var mı ?..

Yok…

SHP var mı ?..

Yok…

Mevcut olanlar da eski hallerinden son derece uzaklar…

Ama Kocaelispor dimdik ayakta…

Kocaelispor’u bu yıl ne AKP, ne de CHP şampiyon yapmıştır…

Siyaset üstüdür…

Dolayısıyla, muhaliflerin “Kocaelispor’un şampiyonluğu gerçek değil” söylemleri son derece çirkindir, hainliktir…

Böyle siyaset yapacaksanız, batsın sizin siyasetiniz…

Statü ortadadır…

Manisa FK ve Eyüpspor, 2.Lig’de Beyaz ve Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak (Grup şampiyonu) 1.Lig’e yükselmiştir…

Kocaelispor ise Play-Off Şampiyonu olarak aynı ligde yerini almıştır…

Yani o da şampiyondur…

Kupanın üzerindeki yazıya bakarsanız, daha iyi anlarsınız…

Size şimdi sorsam:

Madem tek şampiyon olur diyorsunuz…

Ben de sorarım…

2.Lig’de şampiyon kim ?..

Manisa mı, Eyüp mü ?..

Yanıtınız zaten benim yazımın özü olacaktır…

YARIN: KOCAELİSPOR EFSANESİNİN TEMELLERİNİ ATAN ADNAN DİNÇER, ORHAN ŞERİT VE BEN, FEVZİYE CAMİİ BAHÇESİNDE, KULÜBÜN YANINDA SON KEZ BİR ARADA OLDUK, VEDALAŞIYORDUK… GÖZLERİMİZ DOLUYDU…