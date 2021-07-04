Hüsmen Erdoğan’ı tanımak

Hüsmen Erdoğan ile tanıştığımızda Kocaeli Vali Muaviniydi.

1959 yılında MÜLKİYE mezunu olan Hüsmen Bey, uzun yıllar ülkenin birçok ilçesinde Kaymakamlık yapmış.

Kaymakamlık dönemi ile ilgili anılarını dinlemek büyük bir hayat dersiydi. .

Hiçbir zaman siyasal iktidarın “emir kulu” olmamış!

Onurlu kişiliği ile saygın bir idareci olarak anılmış.

1974 yılında ben de aynı okuldan mezun olmanın onurunu yaşadım. Sonra, 4 Aralık Mülkiye’nin kuruluş yıldönümü etkinliği için bir araya geldik. O yıl ve sonrasında uzun yıllar Mülkiye Geceleri düzenlenmesinde birlikte görev aldık.

Mülkiye gecelerinde, hep birlikte, “Et vatan gözyaşların dinsin/ yetiştik çünkü biz” diye, “Mülkiye Marşı’nı” söylerdik.

Bu marşı söylerken, gözlerinden yaşlar aktığına tanık olurdum…

Zamanla “baba-oğul” gibi yakın olduk.

Her fırsatta bir araya geliyor ve kendisinden “hayat öğretmenim” olarak büyük katkılar alıyordum.

O da bana sevgi ve güven duygusuyla yaklaşıyordu.

Emekli olduktan sonra bir gün, beni Vilayet karşısındaki işyerine davet etti. “Kocaeli Balkan Türkleri Derneği” Başkanlığı için ısrar olduğunu, benim de yönetimde yer almamı istiyordu.

Sözlerini hiç unutmuyorum;

“Mustafa, bu dernek ulusal bir görev yapıyor. Böyle bir derneğe siyasi parti hesaplarını karıştırmamak lazım. Bu hassasiyetle görev yapacağız.”

Birlikte görev yaptık ve bu sözlerine uygun onurlu bir görev dönemi yaşadık.

Hüsmen Bey ve değerli eşi Suna Hanımı zaman zaman ziyaret eder, sohbet ederdik.

Pandemi döneminde uzunca bir zamandır görüşemiyorduk.

Ve 28 Haziran günü Beşir Keskin’in telefonuyla bu değerli insanı bedensel olarak yitirdiğimizi öğrendim.

Uzun sayılabilecek bir yaşam sürmüştü.

Mütevazı ve örnek bir aile babası olarak yaşamıştı.

O’nu yakından tanıma olanağı olan ve insan değeri bilen her insan için gerçek anlamıyla saygıdeğer, gerçek bir aydın insandı.

Güce boyun eğmedi.

Meslek onurunu korudu.

Kamusal bir görev üstlendiğinde siyasal kimliğini kullanmadı.

Her insana “İNSAN” gözüyle bakardı.

Mütevazı, hoşgörülü ve nükte dolu bir insandı.

Dedim ya, HAYAT ÖĞRETMENİM oldu.

Yaşam öykümün en değerli kişilerinden biriydi.

O da benim gibi ufak tefek bir adamdı ama “sevgi, onur ve irade” dolu koskoca bir yüreği vardı.

O’nu içten bir sevgi ve saygı ile anıyorum.

Ruhu şad’olsun…

RESİM

Hüsmen ERDOĞAN