Tasarruf genelgesi ve maaş israfları

Toplumun gazını almak için akıllarına gelince “tasarruf genelgesi” yayınlıyorlar.

*Günlük gazete almayın.

*Gazetelere reklam vermeyin.

*Araba kiralamayı azaltın.

*Ağırlama giderlerini kısıtlayın.

Benzer onlarca tasarruf maddesine uyulması isteniyor.

İyi de herkesin dilinde olan ve de herkesin kanına dokunan “çok maaşlı bürokratlar” ne olacak?

Onlara laf yok!

Yüklü maaşlar, “tasarruf tedbirleri kapsamına” girmiyor mu?

Bu “çok maaşlı, ballı börekli israf” nasıl önlenecek?

Millet asgari ücretle çalışmak için iş bulamazken, devletteki “altın bürokratlar”ın aylık gelirleri dudak uçuklatıyor.

Kimin ayda ne kadar geliri olduğunu geçenlerde Deniz Ayhan’ın haberinden öğrendik.

*Nadir ALPASLAN (Bakan yardımcısı. İki geliri var. Ayda 176 bin lira alıyor.)

*Burhan ERSOY (Müdür. İki geliri var. Ayda 176 bin lira alıyor.)

*Şakir ERCAN (Bakan yardımcısı. Üç geliri var. Ayda 81 bin lira alıyor.)

*Hüseyin AYDIN (Eski müdür. Üç geliri var. Ayda 71 bin lira alıyor.)

*Selim Arda ARMUT (Genel müdür. İki geliri var. Ayda 67 bin lira alıyor.)

*Ömer Fatih SULTAN (Bakan yardımcısı. İki geliri var. Ayda 62 bin lira alıyor.)

*Selim DURSUN (Bakan yardımcısı. İki geliri var. Ayda 62 bin lira alıyor.)

*Enver İSKUT (Bakan Yardımcısı. İki geliri var. Ayda 62 bin lira alıyor.)

*Nurettin NEBATİ (Bakan yardımcısı. Bir geliri var. Ayda 62 bin lira alıyor.)

*Bülent AKSU (Bakan yardımcısı. Bir geliri var. Ayda 56 bin lira alıyor.)

*Mehmet CEYLAN (Eski bakan yardımcısı. Bir geliri var. Ayda 44 bin lira alıyor.)

*Mehmet BOSTAN (Eski başkan. Bir geliri var. Ayda 44 bin lira alıyor)

*Zehra Z. SELÇUK (Eski bakan, şimdi Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi. Bir geliri var. Ayda 39 bin lira alıyor.)

Listeyi görüyorsunuz…

Bunlar, çok maaşlı bürokratların bilmem kaçta kaçı.

Anadolu’da bir tabir vardır.

Aşırıya kaçanlar için, “Artık azıttı” denir.

İktidarın tutumu, tam bu tabire uyuyor.

Ne diyelim?

Allah, ıslah etsin!

İnanılmaz bir başarı (!) hikâyesi

O videoyu izlemişsinizdir…

Kürsüdeki güler yüzlü bey, sol eli cebinde, büyük bir keyifle “nereden nereye geldiğini” anlatıyor:

“Çalıştığım lokantada tabaklarda artan döner parçalarını biriktirip bunları daha sonra yarım ekmek arasına koyup pazardaki gariban emekçilere satıyordum…”

Dinleyenlerden alkış!

Hem de ne alkış.

Nasıl alkışlamasınlar, müthiş bir başarı (!) hikâyesi dinliyorlar.

Sezgin Baran Korkmaz’ın hikâyesini…

Bizde çalışarak ve alınteri dökerek elde edilen başarı, pek makbul değildir.

Aldatarak ve de kazık atarak yakalanan başarı daha makbuldür.

Eğer bir toplum Sezgin Baran Korkmaz’ları alkışlıyorsa, o toplumdaki çürümüşlüğün üzerinde ciddiyetle durmak şart.

Hiç hırsızlara alkış tutulur mu?

Elektriğe ve doğalgaza zam demek…

Toplum, artık afyon yutmuş gibi uyuştu.

Elektriğe zam geldi…

Doğalgaz fiyatları arttı…

Kimse kılını kıpırdatmıyor.

Herkes kaderine razı, köşesinde kuzu kuzu oturuyor, verilene şükrediyor.

Geçen hafta elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise konutlarda yüzde 12, sanayide yüzde 20 zam geldi.

Herhangi bir tepki var mı?

Bir meslek odası temsilcisi ağzını açıp tek söz söyledi mi?

Eee, elektrik ve doğalgaza zam geldi ya, görün bakın piyasayı!

Bütün ürünlerin fiyatları zıp zıp zıplayacak.