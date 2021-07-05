Demet Akalın, bana sabah sabah nasıl hakaret etti ?.. nasıl yanıt aldı…

Kocaelispor haberleri ve maçları nedeniyle çoook kez ölümden döndük, hakaret yedik…

Hakaret edenin kimliği önemli değil elbette…

Hakaret hakarettir…

Hakaret eden de zavallıdır…

Kötü söz sahibine aittir diyeceğim ama, ya hakaret eden kadınsa…

Ne yapardınız ?..

Buyurun bakalım…

Ben ne yapmışım ?..

-KADIN: SEN NASIL BİR ERKEKSİN ?..

-BEN: SEN KARAR VER…

Sabah gazetede masamızın başındayız…

Servisteki arkadaşlarla sohbet ederken, Güllüoğlu’ndan kendimize ısmarladığımız ve kendimizi her sabah tek şımarttığımız şey olan poğaçamızı yiyoruz…

2002 yılı Ekim ayı…

Cep telefonları yaygın değil o zaman…

Local telefonumuz çalıyor…

İlk poğaçamın sıcak kırıntıları boğazımda, Tavşantepeli Ali ağabeyin nefis çayıyla ıslanırken, bir kadın sesi…

Küstah…

Seviyesiz ve…

Bir o kadar da ahlâksız bir ses…

-Hakan Yağcıoğlu sen misin (Siz değil) ?..

Arayan kişi hayat kadını olsa daha çok saygı gösteririm, o derece bir konuşma tarzı ve ses tonu yani…

-Evet, buyurun…

(Kim olduğunu söylemeden sıralıyor)…

-Sen nasıl bir erkeksin ya.

Ben şaşkınlıkla…

-Vallahi bildiğim kadarıyla erkek değil adam gibi adamım...

-Ben O.A.’nın ablası yaşındayım… Beni onunla yemek yedi diye nasıl yalan haber yazarsın ?..

-Siz kimsiniz ?.. (İnadına kibarlıkla soruyordum elbette)…

-Ben Demet, Demet… Demet Akalın…

İnanmıyorum elbette ama inanmış gibi yapıyorum…

-Bir sakin olun bakalım Demet hanım…

-Ben İzmit çocuğuyum oğlum… Cuma günü (Kar.) diskoya gel… Orada olacağım görüşürüz…

-Benim diskoyla falan işim olmaz, sen madem buranın çocuğusun, gel gazeteye, burada görüşelim, Benim ne olduğuma sen karar ver…

Konuşma bu kadar…

Ama telefon ettireni de, ne için ettirdiğini de iyi biliyorum…

Tabii ki arayan Demet Akalın değil…

Pekâla…

Arayan o olsaydı, bir şey değişir miydi ?..

Yooooooo…

Ünlünün terbiyelisi-terbiyesizi olur mu ?..

Bu olay Kocaelispor çevresinde yaşanmış bir olaydı…

Magazin basınında da Kocaelispor bir ara liderliğini kimseye kaptırmamıştı…

Yıllar sonra İstanbul Kalyon Otel’de karşılaştığım Demet Akalın’a bu olayı sorduğumda şunu söyledi:

Yaaa, öyle mi, duymuştum ama ben değildim…

Hal bu ki bilmiyorlardı:

Bizim telefonlarımız savcılık tarafından dinleniyordu…