Uyuşturucuya ve sosyal hizmetlere dikkat!

Devletimize doğrudan sorumluluk yükleyen Anayasamızınn 58. maddesi, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” şeklindedir. “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi” (EMCDDA) tarafından yayınlanan Trendler ve Gelişmeler altbaşlıklı "Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, eroinin Pakistan ve Afganistan’da üretilip Afrika üzerinden Avrupa’ya gelmesi kaygı yaratmaya devam etmektedir.Yakalama verileri göstermektedir ki, Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden yapılan sevkiyatlarda Türkiye coğrafi geçit rolü oynamaktadır.Bu raporda ,Türkiye’yi geçiş ülkesi olarak kullanan uyuşturucuların hem Avrupa’ya hem Batı’dan Ortadoğu’ya sevkedildiği belirtilmekte ve Türkiye’nin uyuşturucu yakalamalarında önemli bir ülke olduğu vurgulanmaktadır.

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Örneğin, 2013 yılında Türkiye’de yakalanan kubar esrarın miktarı 180 tondur ve bu miktar aynı dönemde tüm AB ülkelerinde yakalanan miktardan daha yüksektir. Eroin’in Avrupa’ya giriş yaptığı dört kaçakçılık rotasından biri olan “Balkan rotası” Türkiye’den geçip Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Romanya veya Arnavutluk) ve ardından orta, güney ve batı Avrupa’ya uzanmaktadır. İran’dan ve Pakistan’dan gelen eroin sevkiyatları da hava veya deniz yoluyla, doğrudan veya batı, güney ve doğu Afrika ülkeleri üzerinden, Avrupa’ya giriş yapabilir. Bir diğer rota da “güney rotası”dır ve bu rota son yıllarda önem kazanmış görünmektedir.Yani bu rapora göre Türkiye’nin uyuşturucunun uluslararası trafiği konusunda çok önemli işlevinin olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Aradan geçen önemli bir zamana rağmen bu konuda ülkemizin pek başarılı olduğunu söylemek zor.

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Durum Kocaeli açısından da pek iç açıcı değil. Emniyet verilerine göre; 2019 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2 bin 30 operasyonda 3 bin 376 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 666 kişi tutuklanırken 130 kişi adli kontrolle salındı.2020 yılı içerisinde ise;2 bin 470 adet operasyonda 4 bin 93 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 701'i tutuklanırken, 170 şahıs da adli kontrolle salındı. Kocaeli il Jandarma verilerine göre ise 2019 yılı içersinde ;122 olayda 181 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 17’si tutuklanırken 42 şüpheli adli kontrolle salındı.2020 yılı içerisinde ise; 170 olayda 235 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup bunlardan 18’i tutuklanırken 66’sı adli kontrolle salıverilmiştir.

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Aslında konu, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Adalet Bakanlığı ile doğrudan ilişkili olmakla tam bir koordinasyon gerektiren bu sorun. Esasında bu bakanlıkların koordinasyonu ile gerek uyuşturucu trafiğinin ülkemizdeki akışını ortadan kaldırmak ve gerekse kişisel bağımlılığı neden olan sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları ortadan kaldırarak bağımlılığı sonlandırmak gerekmektedir.Sadece AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi), ÇEMATEM ( Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi) gibi kuruluşlarla bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.

Bu konuda İst Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesinin Pr.Dr.İlhan Tomanbay tarafından kaleme alınan “madde bağımlılığı ve sosyal hizmet “ başlığı altındaki sosyal hizmetler lisans tamamlama programının mutlaka incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

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Zira ;sorunun çözümü konusundaki yetersizlik Kocaeli’deki emniyet verilere ile de apaçık ortaya çıkmaktadır. Cezalar artarken suçun ve suçlunun da artmakta olması,bu konuda başka şeylerin de yapılması gerektiğini de ortaya koymaktadır Yakalama gibi adli işlemlerin yanında yakalananların kendisi ve aileleri ile sosyal çevrelerinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından inceleneceği yoğun bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır.Sorun uyuşturucu kallanımı ve temininin cezalarının iki katına çıkartılması, sosyal hizmetler müdürlüklerinin sadece görülmekte olan davalara katılma dilekçesi vermekle çözülebilecek bir sorun değil. İktidar Anayasamızın 58 maddesindeki sorumluluğu yerine getiremeden hala ceza arttırımı gibi sosyolojik incelemeden kaçan çözümlerle sorunun giderilebiliceğini zannetmektedir.Ne yazık ki;şu anki durum sorunun daha da büyüyeceğini ve toplumumuzu kemirmeye devam edeceğini göstermektedir.

Kaynak :Ist üni sosyal hizmetler lisans tamamlama programı