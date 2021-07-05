Karamürsel’in Kurtuluş Gününde Kaymakam’ın kıyafeti yadırgandı!

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Pazar günü tören düzenlendi.

Törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel’e adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı.

Buraya kadar her şey normal.

Resmi törene katılan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın kıyafeti eleştiri konusu oldu.

Önce Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın öz geçmişini sizinle paylaşmak istiyorum.

OSMAN ASLAN CANBABA KİMDİR?

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 1966 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada yaptıktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Mezuniyetinden sonra sırasıyla Altınyayla / Burdur, Ahırlı / Konya, Erzurum (Vali Yardımcılığı), Hafik / Sivas, Bahçe / Osmaniye, Ula / Muğla, Suluova / Amasya, İzmir/Narlıdere İstanbul / Bayrampaşa ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

08/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Atama kararnamesi ile Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan Osman Aslan Canbaba evli ve üç çocuk babasıdır. 10 Eylül 2019 tarihinde Karamürsel Kaymakamı olarak göreve başladı.

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Özgeçmişine baktığınızda, 8 Ağustos 2019 kararnamesiyle İstanbul Bayrampaşa ilçesinden Karamürsel’e atanmış. 3 yıla yakından Karamürsel’de,,,

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba için şimdiye kadar olumsuz bir şey kulağımıza gelmedi.

Ama Resmi törene katıldığı kıyafeti ilçede eleştiri konusu oldu.

Kaymakam Canbaba törene ceket, altında kot pantolon ve ayağında spor ayakkabısı ile katıldı…

Tabii bir de kravatsızdı.

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Resmi bir törende ilçe kaymakamının, ilçenin kurtuluş günü için düzenlenen resmi törene kot pantolon ve altında spor ayakkabısı ile katılması, ilçede eleştiri konusu oldu.

Kaymakam, törene takım elbiseli, kravatlı, ayağında güzel bir ayakkabı ile katılsaydı daha iyi olmaz mıydı diye ilçede konuşuluyor.

Bence de daha iyi olurdu.

Zira Kaymakam, o törene devleti temsilen katıldı…

Devleti temsilen o törende hazır bulundu.

Dolayısıyla devleti temsil eden bir kaymakam, resmi bir törende, törene yakışır ve devlete yakışır bir kıyafet giyseydi, daha iyi olurdu.

Bu eleştirilere de maruz kalmazdı.

Bir Pazar günü…

Spor kıyafetiyle, kot pantolonla, ayağında spor ayakkabısıyla bir dernek kahvaltısına, konsere ya da resmi olmayan bir toplantıya bu kıyafetle katılması yadırganamazdı.

Ama resmi bir törene böyle bir kıyafetle gitmesi, yadırgandı.

Umarım Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, bundan sonraki resmi törenlere giderken kıyafet seçiminde daha dikkatli olur ve eleştirilere maruz kalmaz.

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Köşemi yazarken, aklıma Kaymakamın görev ve yetkileri geldi…

Bunu da sizinle paylaşmak istedim.

KAYMAKAM NEREYİ YÖNETİR?

Kaymakam doğrudan valiye bağlıdır. Kaymakamın nereyi yönettiği sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Kaymakam bir ilçeyi yönetir. Aynı zamanda kaymakam validen aldığı emirleri yerine getirmektedir. Doğrudan ise valiye bağlı olan bir kurumdur. Kaymakam bir ilçenin genel asayişini düzenlemede sorumludur.

Kısaca Kaymakamların Görevleri Nelerdir? 1) İlçe memurların tayini Kaymakamlar ilçede ki memurların atamasını yapar. Kaymakamlara ise bir mülki idare amirleri eşlik edebilir. İlçedeki tüm memurların tayini önceden kaymakam tarafından yapılır ve diğer kurumlar tarafından onaylanır. 2) Genel idareyi denetler Kaymakamlar ilçede genel idarenin gelişini ve düzenlenişini denetlemekle yükümlüdür. Kaymakamlar düzenli olarak genel idareyi denetlemek ile yükümlüdür. Herhangi bir usulsüzlük tespit ederse bunları not eder ve ilgili yerlere bildirir. 3) Kolluk kuvvetlerin amiridir Bir ilçede yer alan güvenliği sağlamak amacı ile oluşturulmuş polis ve diğer teşkilatların kuvvet amiri kaymakamdır. Kaymakamlar doğrudan bu kuruluşları kontrol eder ve bu kuruluşlara gerekli emirleri de verir. 4) Halkın ihtiyaçlarını denetler Kaymakamın asli görevleri arasında halkın dertlerini dinlemek ve halkın eğer ihtiyacı varsa bu ihtiyaçlarını yerine getirmektir. Bundan dolayı kaymakam ilçedeki halk ile doğrudan iletişime geçer ve gerekli yerlere durumu iletir. 5) Devir ve teftiş Kaymakamların görevleri arasında devir ve teftiş de yer almaktadır. İlçenin bucaklarında yer alan her türlü teşkilatı kaymakamlar denetler ve teftiş eder. Teftiş yaptıktan sonra herhangi bir müdahale durumu söz konusu ise kaymakam bu görevini yerine getirerek gerekli müdahaleyi yapmakla yükümlüdür.