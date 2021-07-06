Efsanenin temelini Güvenç Kurtar değil, Adnan Dinçer attı…

1991 yılı…

Yaz ayları…

Sezon bitmiş…

Adnan Dinçer…

Orhan Şerit ve bendeniz Çalıkuşu…

Kocaelispor’un eski kulüp binasının yanında, Fevziye Parkı’nın köşesindeki küçük tabureli, Kocaelispor’un kulislerinin yoğun olduğu meşhur çay ocağında sohbet ediyoruz…

Adnan Dinçer’in yüzünde her zamanki acı gülümsemeli hâl var…

Orhan Şerit de her zamanki solculuğun verdiği dinamiklik ve sessizlikle oturuyor…

Ben de onları dinliyorum gözlerim açık…

Sözcükler boğazımda düğümleniyor…

SAMSUNSPOR KAZASI, BİZİM SONUMUZ OLDU…

1990-91 sezonunda Samsunspor ile amansız bir mücadeleye girişmişiz…

Şimdiki adıyla 1.Lig, o zamanki adıyla 2.Lig’de şampiyonluğa ve şimdiki adıyla Süper Lig, o zamanki adıyla 1.Lig’e koşuyoruz…

İlk yarıyı zirvede bitirmişiz…

Ama birileri TFF ile oynuyor…

Bir yıl önce kaza geçirip hakları dondurulan Samsunspor, o sene mutlaka üst lige çıkacak…

Nitekim öyle oluyor…

O sezonun ikinci yarısının ilk deplasman maçında, ocak karında, Samsun 10 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta Yaşar Altıntaş iki gol atıyor, Erman Toroğlu ikisini de saymıyor…

Hani ‘Gol attın da saymadık mı?’ derler ya, aynen…

Gol attık…

Saymadılar…

Samsun bizi yeniyor ve zirveyi ele geçiriyor…

Sonra Ünye deplasmanına gidiyoruz, Ünye’de on binlerce Samsun taraftarının desteğiyle yeniliyoruz…

Böylece Kocaelispor efsanesi de, Adnan Dinçer efsanesi de, o sezon başlayamıyor…

Sadece fırtına öncesi sessizlik yaratıyoruz…

Samsunspor, adeta TFF tarafından üst lige çıkarılıyor…

-KOCAELİSPOR DA, DİNÇER DE KURBAN EDİLİYOR-

Yaşarlı, Ziya Doğanlı, Mahmutlu Kocaelispor, gelecek seneye hazırlık yapıyor…

Ancak teknik kadroda değişiklik var…

Adnan Dinçer ve onu kente kazandıran yardımcısı Yeşilovalı Orhan Şerit istifa ettiriliyor…

Rahmetli eski başkan ve Sirmen’in başkanlığında başkan vekili olan Mehmet Sadık Efe, Güvenç Kurtar operasyonu için düğmeye basıyor…

O zamanlarda Güvenç hoca, 3.Lig takımımız (Şimdiki 2.Lig) Darıca’nın başında görev yapıyor…

Apar topar tesislere getiriliyor…

Ama nezaket gereği Adnan hocanın kulüpten ayrılması bekleniyor…

İşte, Adnan hocanın kulüpten ayrılacağı o gün, bu üçlü olarak parkta son sohbetimizi yapıyoruz…

Geçen sezonu değerlendiriyoruz… Ama hoca konuşmak istemiyor…

Kırgın…

Üzgün…

Kendine haksızlık yapıldığına inanıyor ve sonuna kadar da haklı…

-BEN: GİTME HOCAM… ADNAN HOCA: MECBURUM HAKAN-

Sohbete ben başlıyorum…

-Hocam neden bırakıyorsunuz, başarısız değilsiniz ki…

O zaman 4 yıllık acemi bir muhabirin saflığıyla bu soruyu soruyorum…

Adnan hoca kırgın ve üzgün…

Dokunsam ağlayacak…

Zaten futbolu çok iyi bilen ve bunun için de duygusal bir insan…

-Öyle gerekti Hakan… Ben bunlara alışığım… Bu ülkede futbol adına ne yapmak istersen, o kadar önüne çıkarlar… Yani anlayacağın, mecburum Hakan…

Orhan Şerit de göz kırpıyor bana (sonra konuşuruz) der gibi…

Sonra her şeyi anlatıyor bana…

Ve inanır mısınız?..

1991’den bu yana, bir daha hiç karşılaşmadım Adnan hocamla…

Birkaç kez telefonla konuştum, o kadar…

Halen Cumhuriyet Gazetesi’nde yazıyor…

Bana göre de hala çağdaş yazılarıyla öne geçiyor…

Okuyorum…

-SONRA AYNI OLAY KURTAR’IN BAŞINA GELİYOR-

Adnan Dinçer operasyonunda düğmeye basan Efe, Güvenç Kurtar ile Müjdat Afşin’i “Bizim çocuklar” olarak göreve getiriyor…

Sonra da Saftig Hikmet Karaman ikilisinin projesini yine Efe devreye koyuyor, Sirmen onaylıyor ve Kurtar da böylece görevden alınıyor…

İşte benim Adnan Dinçer ile anım buydu…

Ve biliyor musunuz?..

Sakarya Şeker’den aldığımız genç Bülent Uygun’u oynatması için baskı yapan bendim…

Benim ricamla oynattı…

Bülent Türkiye’nin gol kralı oldu…

Takım şu anda tam bir kapalı kutu…

Kocaelispor tam bir kapalı kutu…

1.Ligi şurada bitiririz, burada bitiririz diye bir tahminimiz yok…

Kimin ne yapacağını bilemiyoruz…

Yine, yeni, yeniden bir takım daha oluştu…

Zaten son 4 yılda, belli bir takımımız hiç olmadı…

3 şampiyonlukta da 3 ayrı takımımız vardı…

Bu yılki takım ise sanki biraz daha Süper Lig’e dönük bir takım gibi görünüyor…

Ama bekleyip, göreceğiz bakalım…

Erken konuşmak doğru olmaz…

Mesela 32’lik Dino “Kendimi yeniliyorum, 20-25 gol atarım” diye büyük bir iddiada bulunuyorsa…

Bizi ya 3.Dünya ülkesi olarak biliyor…

Ya Doğu ile Kocaeli’yi karıştırıyor…

Ya da Kocaelispor’un tarihinden bîhaber…

Dedim ya, şu bizim Kocaelispor hafızasının olmaması, böyle konuşmalara daha çok yol açacak…

Engin başkan ivedilikle bu çalışma için bir komisyon kurmalı derim…

Zira, yeni sezon öncesinde gösterilecek bir Kocaelispor tarihi, takımlı artı motive edecektir…

Sonuçta bunlar da makine değil, birer insan ve duyguları var…

YARIN: TAKIM OTOBÜSÜNÜN ARKA KOLTUĞUNDAKİ ‘PAPAZ’ LOCASI…