Erdoğan’ın ağzındaki bakla

Tarih, 1 Haziran 2021…

TRT ve TRT 1, ortak yayında…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor:

“Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekâletle tekrar kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımızla, kişi başına milli gelirle, gençliğe verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye bir değişim dönüşümü yaşadı. 26 havalimanı vardı Türkiye'nin 57 havalimanına çıktı. Bu Türkiye'nin refah düzeyinin yükseldiğinin alametiydi. Bunu biz çok partili dönemde yapmadık, tam aksine AK Parti iktidarıyla bunu gerçekleştirdik. Biz öyle bir sistem kuralım ki, gelişmiş olan ülkelerin kullanmış olduğu sistem neyse onu kullanalım dedik. Devlet idaresine istikrarı getirdik. Uluslararası alanda hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış oldu.”

Erdoğan’ın konuşması noktasına virgülüne kadar böyle.

Çok önemli iki şey söylüyor…

Diyor ki:

*Parlamenter sistem, bizim için mazi oldu.

*Türkiye, çok partili sistemden huzur bulamıyor.

Aslında bu iki cümle “Erdoğan’ın kafasındaki her şeyi” çok net açıklıyor.

Ama biz yine de Anadolu tabiriyle “Erdoğan, ağzındaki baklayı çıkarmalı” diyelim.

Halk, kemer sıkarken…

Yıl, 2003…

Yıl, 2006…

Yıl, 2007…

Yıl, 2017…

Yıl, 2018…

Ve yıl, 2021…

AKP, bugüne kadar 6 kez “tasarruf tedbirleri” paketi açıkladı.

19 yılda 6 paket…

Her biri sonuçsuz kaldı ki, bir sonraki paket gündeme getirildi.

İşin garip tarafı, her pakette, yönetenler “tedbirlerden muaf” tutuldu, yönetilenlerin yani halkın tedbirlere uyması istendi.

Halk kemer sıkarken, yönetenler kendilerini her defasında “imtiyazlı sınıf” ilan ettiler.

Sonuç?

6 tasarruf paketine rağmen, israfın zirvesindeyiz.

Tek kullanımlık plastik yasağı

Bizde değil, AB ülkelerinde “plastiksiz” dönem başladı.

Artık Avrupa Birliği ülkelerinde, “tek kullanımlık” plastik tabak, çatal, bardak, kulak çubuğu, pipet gibi ürünler kullanımdan kalktı.

Bu ürünlerin üretimi ve pazarlanması 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yasaklandı.

Ne kadar doğru bir karar değil mi?

Bakalım ülkemizde “plastiksiz” dönem ne zaman başlayacak?

Zekâ ve kurnazlık

*“Zekâ, aklın işlevidir.Akıl uzun vadeli çalışır. Öncesini, sonrasını düşünür, plan yapar, önlem alır.”

*”Kurnazlık, kendine dönük bencil çıkarların peşindedir. Sinsilik asıl özelliğidir. Kısa vadeli düşünür, vur-kaç yöntemiyle çalışır.”

Zekâ ve kurnazlığın bu tarifi, CUMHURİYET’ten Erdal Atabek’e ait.

Olayları izlerken ve etrafınızdakileri değerlendirirken yararlı olur diye düşündüm.

İlginç bir soru

Kayhan Kaya isimli okurum soruyor:

“Merhaba Tanzer Bey

Milli Piyango, Demirören grubuna geçtikten sonra Sayısal Loto rakam seçeneğini 49’dan 99 çıkararak bilmeyi imkânsız hale getirdi. Benim merak ettiğim aylardır 100 milyon liranın üzerinde (Şu an 172)devreden bu paranın faizinin ikramiyeye eklenip eklenmediği. Eklenmiyorsa, Sisal Şans sırf verilmeyen ikramiyeden aylık minimum 2-3 milyon TL gelir elde ediyor demektir ve muhtemelen ikramiye çıkmasını zorlaştırmasının sebebi budur. Bunu sorabileceğimiz resmi bir makam olmadığı için size soruyorum. Böyle bir durum varsa gündeme getirebilirseniz sevinirim.”

Okurumun sorusu bu.

Mesajda “Milli Piyango, Demirören ve Sayısal Loto” sözcükleri geçtiği için ilgililer büyük olasılıkla bu soruyu yanıtlayacaklardır.

Bekliyoruz…