Üniversite ve benzeri eğitim kurumlarının yaygınlaşmasını, daha çokgencimize fırsat yaratmasını, bilgi, birikim ve becerileri ile ülkeyi kalkındıracak, medeniyet ve refah seviyesini ileriye taşıyacak daha çok yetişkin kaliteli elemanımız olmasını elbette ki isteriz.

Ama bugün eğitim kademelerinin her basamağında neredeyiz, dünya ölçeğindeki sıralamada üniversitelerimizin durumu nedir?

Eğitim kurumlarımızın imkanları ve eğitim seviyeleri ve kalitesi bakımından ne haldeyiz?

Üniversitelerimizin bilimsel özgürlüğü ve uluslararası üniversitelerle bilgi akışı ne düzeydedir?

Üniversite mezunlarımızın yetişkin mezuniyeti konusunda neredeyiz?

Mezun edebildiğimiz gençlere çalışma,yaratma gücü sağlamada ne ölçüdeyiz… Bunlara bakmak lazım.

Sonrasında, eğitimin geldiği seviye nedeniyle meslek guruplarının kendi yeterliliği ve güvenilirliği açısından her meslek grubunun bağlı bulunduğu meslek odalarının yoğun şekilde araştırma yapmaları gerektiği kanısındayım.

Nazariyatla uygulamanın bütünleşmesini sağlayabilmek açısından, üniversitelerin ilgili bölümlerinin meslek odaları ve mesleki kuruluşlar ile sanayi ve teknoloji üretimi yapan iş kolları arasında bilgi alışverişinin zorunluluğa yakın düzeyde arttırılmasından yanayım.

Ülkenin hangi alanlarda yapılacak yatırım ve teşviklerle ekonomiye katkı sağlayabileceği konusunda dar bölge seviyesinde tespitler yapılıp, elde edilen verilere göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Mezunların mesleki yeterlilikler nedir?

Mesleğin saygınlığı ve verimliliği için meslek ahlakı ile meslek kuralları, genel ahlak kurallarının uyumu ne derecede örtüşmektedir?

Meslek mensuplarına duyulan güven hangi düzeydedir?

Mesleğin ülke yönetiminde katkısı ne kadardır?

Mesleğin ülke yönetimine katılımı konusunda etkinliği ne kadar etkindir?

Ülke yönetiminin düzenlenmesinde ve gelişmesinde ne kadar söz sahibidir?

Mesleğin geleceği için meslek öncesi ve meslek içi eğitim düzeyi ne durumdadır?

Meslek mensuplarının sayısı ihtiyacı karşılayacak sayıdamıdır, değilse ne kadar daha meslek mensubu yetiştirecek eğitim kurumuna ihtiyaç vardır?

Mesleği icra edenlerin gelir seviyesi yaşamları ve geleceğe yönelik eğitim çalışmalarına oranla ne oranda yeterlidir?

Meslek odalarının icraatları aidat toplamakla, oda başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi bir takım unvanlarla ortalıkta gezinme hatta bu unvanları basamak kabul edip gelir düzeyini arttırmak olmamalıdır.

Üniversitelere öğrenci kabulünün sınava bağlı olması, sınavların adil bir şekilde yapılabilmesi yolunda her dönem arızalar göstermektedir. Her sınavdöneminde soruların kanuna ve ahlaka aykırı biçimde bir şekilde elde edilerek sınav adaletinin bozulduğunu defalarca yaşadık.

Ülke genelinde üniversite öncesi eğitimde bölgeler, şehirler arasındaki eşitsizlikler, özel eğitim kurumları ile devlet okulları arasındaki eğitim koşulları arasındaki uçurumun yarattığı fırsat eşitsizliği, insani ölçülerde ve bilimsel ölçülerde kabul edilebilir nitelikte değildir.

Onun içindir ki, bugünlerde bir siyasi parti başkanının üniversite sınavlarının kaldırılması yolundaki önerisine sıcak bakıyorum.

Her öğrencimizin önünü eşit fırsatlarla açalım. Yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek öğrencimizin çalışkanlığına ve yeteneğine kalsın. Bu şekilde yaratılmış olan bir rekabet ortamı eğitim düzeyini de yukarıya doğru zorlayacaktır.

Bu konuları düşünmek ve düzenlemek çok zor bir iş değildir. Sadece iyi niyetle istemek yeter…