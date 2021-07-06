Makale Yazısı-06 Tem 2021 - 20:00

Eğitim…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Üniversite ve benzeri eğitim kurumlarının yaygınlaşmasını, daha çokgencimize fırsat yaratmasını, bilgi, birikim ve becerileri ile ülkeyi kalkındıracak, medeniyet ve refah seviyesini ileriye taşıyacak daha çok  yetişkin kaliteli elemanımız olmasını elbette ki isteriz.   

Ama bugün eğitim kademelerinin her basamağında neredeyiz, dünya ölçeğindeki sıralamada üniversitelerimizin durumu nedir? 

Eğitim kurumlarımızın imkanları ve eğitim seviyeleri ve kalitesi bakımından ne haldeyiz? 

Üniversitelerimizin bilimsel özgürlüğü ve uluslararası üniversitelerle bilgi akışı ne düzeydedir? 

Üniversite mezunlarımızın yetişkin mezuniyeti konusunda neredeyiz? 

Mezun edebildiğimiz gençlere çalışma,yaratma gücü sağlamada ne ölçüdeyiz… Bunlara bakmak lazım. 

Sonrasında, eğitimin geldiği seviye nedeniyle meslek guruplarının kendi yeterliliği ve güvenilirliği açısından her meslek grubunun bağlı bulunduğu  meslek odalarının yoğun şekilde araştırma yapmaları gerektiği kanısındayım. 

Nazariyatla uygulamanın bütünleşmesini sağlayabilmek açısından, üniversitelerin ilgili bölümlerinin meslek odaları ve mesleki kuruluşlar ile  sanayi ve teknoloji üretimi yapan iş kolları arasında bilgi alışverişinin zorunluluğa yakın düzeyde arttırılmasından yanayım.  

Ülkenin hangi alanlarda yapılacak yatırım ve  teşviklerle ekonomiye katkı sağlayabileceği konusunda dar bölge seviyesinde tespitler yapılıp,  elde edilen verilere göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Mezunların mesleki yeterlilikler nedir? 

Mesleğin saygınlığı ve verimliliği için meslek ahlakı ile meslek kuralları, genel ahlak kurallarının uyumu ne derecede örtüşmektedir? 

Meslek mensuplarına duyulan  güven  hangi düzeydedir?  

Mesleğin ülke yönetiminde katkısı ne kadardır?  

Mesleğin ülke yönetimine katılımı konusunda etkinliği ne kadar etkindir? 

Ülke yönetiminin düzenlenmesinde ve gelişmesinde ne kadar söz sahibidir? 

Mesleğin geleceği için meslek öncesi ve meslek içi eğitim düzeyi ne durumdadır? 

Meslek mensuplarının sayısı ihtiyacı karşılayacak  sayıdamıdır, değilse  ne kadar daha  meslek mensubu yetiştirecek eğitim kurumuna ihtiyaç vardır? 

Mesleği  icra edenlerin gelir seviyesi yaşamları ve geleceğe yönelik eğitim çalışmalarına oranla ne oranda yeterlidir? 

Meslek odalarının icraatları   aidat toplamakla, oda başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi bir takım unvanlarla  ortalıkta  gezinme  hatta  bu  unvanları basamak kabul edip gelir düzeyini arttırmak olmamalıdır. 

Üniversitelere öğrenci kabulünün sınava bağlı olması, sınavların adil bir şekilde yapılabilmesi yolunda her dönem arızalar göstermektedir. Her sınavdöneminde soruların kanuna ve ahlaka aykırı biçimde bir şekilde elde edilerek sınav adaletinin bozulduğunu defalarca yaşadık. 

Ülke genelinde üniversite öncesi eğitimde bölgeler, şehirler arasındaki eşitsizlikler, özel eğitim kurumları ile devlet okulları arasındaki eğitim  koşulları arasındaki uçurumun yarattığı fırsat eşitsizliği, insani ölçülerde ve bilimsel ölçülerde kabul edilebilir nitelikte değildir. 

Onun içindir ki, bugünlerde bir siyasi parti başkanının  üniversite sınavlarının kaldırılması yolundaki önerisine sıcak bakıyorum. 

Her öğrencimizin önünü eşit fırsatlarla açalım.  Yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek  öğrencimizin  çalışkanlığına ve yeteneğine  kalsın.  Bu şekilde yaratılmış olan bir rekabet ortamı eğitim  düzeyini de  yukarıya  doğru  zorlayacaktır.   

Bu  konuları düşünmek ve düzenlemek  çok zor bir iş değildir. Sadece iyi niyetle istemek yeter… 

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