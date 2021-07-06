Son pişmanlık neye yarar?

İnsan vücudu öyle karışık, öyle anlaması zor bir yapı ki, bazen insanı hayrete düşürüyor. Ruhumuza ev sahibi olan bu yapı, aslında bizi pek çok yükün altından kaldırıyor ve yaşamımızı daha kolay bir hâle getiriyor.

Kendinizi bir matematik dersinin ortasında düşünün. Öğretmeniniz tahtada zor bir soruyu çözüyor ve siz de onu anlamaya çalışırken bir yandan da tahtadaki irili ufaklı bir sürü işlemi ve yazıyı defterinize geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama arka sıralarda oturduğunuzdan dolayı görme duyunuz sizin için olayları birazcık zorlaştırıyor. Etrafınızda kaçamayacağınız, uzaklaşamayacağınız pek çok ses ve durum var. Bunlar öğrencilerin kendi arasında konuşması, bir kuşun durmadan ötmesi, yoldan geçen arabaların sesleri, koridorda yürüyen müdürünüzün topuklarının çıkardığı rahatsız edici, sessiz gürültü ve pek çok daha fazlası olarak sayılabilir. Öğle saatinin yaklaşmasıyla yemekhaneden sınıfınıza doğru süzülen yemek kokusunu duyuyor, karnınızın açlığını hissediyorsunuz.

Bunlar bir dakika içerisinde olmuş olabilecek olayların, yaşanabilecek durumların sadece birkaçı. Biraz fazla karışık geldi, değil mi? İşte vücudumuz bu sesleri birbirinden ayırabilecek, duyduğu yemek kokusuyla sana acıktığını hatırlatabilecek, tahtayı görmeni sağlayacak olan hareketleri yapman için sana komut verebilecek, nöronlarının arasında dolaşan fikirleri ayrıştırıp derse odaklanmanı sağlayabilecek bir sisteme sahip ve bunların hepsini saliseler içerisinde yapıyor. Bu zor görevlerin yanı sıra vücudumuz bize fark ettirmeden nefes alıp vermemizi sağlarken kalbimizi attırmayı, hücrelerimizin bölünmesini, kanımızın damarlarımızda akmasını, midemizin sabah yediğimiz poğaçayı öğütmesini sağlamayı ve pek çok zor şeyi daha bunlar ile aynı anda yapmayı kendine görev bilmiştir.

İnanılmaz, değil mi? Ben bile sadece bu yazıyı yazarken pek çok olayla karşı karşıya kaldım ve daha klavye başına oturalı muhtemelen sadece beş ya da on dakika oldu. Bir bebek kendini yırtarcasına ağlamaya başladı, sokaktan geçen arabalar hangimiz daha çok ses çıkarabiliriz yarışması yaparmışçasına bir hızla geçti, martılar komşularımın balkonlarına koydukları ekmekler için birbirleriyle kavga etti, bazı martılarsa onları umursamadan önümden bağırarak geçip gitti, burnuma kaçan toz ile hapşırdım, ayaklarıma sürtünen kedim ile biraz oynadım ve bunları fark ederken ya dayaparken bir yandan da yazımı yazdım. Kalbim ise muhtemelen 600 ila 1000 kez attı ve 55 litre kan pompaladı. Vücudum hiçbir görevini aksatmadan her şeye yetişmeye devam etti.

Bu dünya üzerinde sağlıklı bir şekilde var olduğumuz tüm süreyi bedenimize borçluyuz. Fakat bunu fark ediyor muyuz? İnsan zihni, çoğu zaman bu durumu fark etmeden ilerlemeye, yaşamaya devam eder. Ama günlerden bir gün bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığında, insanoğlu aslında bedeninin ne kadar inanılmaz bir yapı olduğunu anlamaya ve eski bedenini aramaya, onu özlemeye yatkındır. Bu durum sağlık dışındaki pek çok konuda da geçerlidir.

Güzel ülkemizde son yıllarda çok ilginç olaylar yaşıyoruz. Bakın bakın, siz de çok şaşıracaksınız. Yaz ayları bir yaklaşadursun, yazlık bölgelerdeki ormanlar cetvelle çizilmiş gibi yanmaya başlıyor. Bir yere kadar yangın devam ediyor, “durdurulamıyor” ondan sonra bir anda alevler yavaşlıyor, yangın sönüyor. Melekler mi yardım ediyor da sönüyor yangın, hiç anlayamıyorum. Yangından sonra birkaç ay geçiyor, bir bakıyoruz o cetvelle çizilmiş bölgede kimsenin işine yaramayacak villalar, havuzlar, oteller yapılıyor. Maksat eğlence olsun, değil mi?

Yıllar geçecek, o ağaçları mumla arayacağız. Meğerse o evlere hiç ihtiyacımız yokmuş, biz kendi evimizi bile bile yok etmişiz diyeceğiz ama çok geç olacak. Ondan sonra ne kadar pişman olsakda,ormanlarımızı özlesek de, bunlar hiçbir işe yaramayacak.

Yıllardan beri mesleğini alnının teriyle yapan çiftçilerimiz… Sizi de unutmamışlar! Hepiniz-iyi bir şey yapıldığı sanılarak-topraklarınızdan alınıp sanayide işçi haline getirilmişsiniz. Şimdi tek bir domates yemek istesek neredeyse üstünde ‘MADE IN CHINA’ yazacak. Verimli topraklarımız, mis gibi güneşimiz, havamız, suyumuz varken ithal ürünlerle yaşamaya mahkum edilmişiz. Çiftçi sevdiği işinden, biz sevdiğimiz yerli maldan mahrum, öylece yaşayıp gidiyoruz. Bunca şey yaşandıktan sonra size bir sorum var. Son pişmanlık neye yarar?

Bilim kadınlarımız, bilim adamlarımız… Hiç fırsat verilmedi ki bilim yapasınız. Bütçelerinizden kesildi, eller üstünde tutulmanız gerekirken bu durum hep tam tersi oldu. Bu şekilde ilerledik ve öyle çok yüksek potansiyel sahibi insan beyin göçü ile başka ülkelere kaçtı ki, var olan salgının aşısını bile Türkler buldu, ama farklı bir ülke için çalışıyorlardı. Şimdi ise sıramızı bekliyoruz. Sıramızı bekliyoruz ki yurt dışından bize de aşı gelsin, biz de aşı olalım. Oysa biz diğer ülkelere aşı ihraç edebilirdik, biz bir sürü yeni buluş yapabilirdik.

125 farklı tür balığa ev sahipliği yapan pırıl pırıl Marmara Denizi’ne sahiptik ama ona ne zaman iyi davrandık ki? İki adım ötemizdeki çöp kutusuna yürümedik, çöplerimizi denize attık. Paramız gitmesin dedik, atık tesisleri yapabileceğimiz yerde fabrika atıklarını denize boşalttık. Peki şimdi ne oldu? Bence uzun uzun anlatmama gerek yok çünkü ne olduğu zaten çok bariz bir şekilde ortada. Peki biz ne yapıyoruz? Pişman oluyoruz.

Bir paragraf önce sorduğum soru ile yazımı bitiriyorum. Son pişmanlık neye yarar?

Bir dahaki hafta görüşmek üzere…