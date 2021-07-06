Tüketiciyi Koruma Derneği 83 milyon adına iktidara seslendi!

2021 yılına zamlarla girdik…

Temmuz ayı oldu…

Hala zamlar devam ediyor…

Önce benzine ve mazota zam geldi…

1 Temmuz itibarıyla da elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapıldı…

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) 1 Temmuz itibarıyla yapılan elektrik (yüzde 15) ve doğalgaz (yüzde 12) zamlarına karşı iktidara,83 milyon tüketici adına seslendi…

Hükümete; zamlar derhal geri çekilsin, temel gıda ve temel ihtiyaçlarda katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e indirilsin, halkın alım gücünü artıracak önlemler alınsın çağrısında bulundu…

TÜKODER'in yaptığı açıklama şöyle:

GERÇEKTEN ARTIK YETER!

Temel ihtiyaçlarımızdan olan elektriğe yapılan %15, doğalgaza yapılan %12 zam toplamda %27 zam YETER ARTIK BIKTIK…

Elektrik fiyatlarına son iki buçuk yıl içinde %70 zam gelmiştir. Elektriğin fiyatına gelen her zam aynı zamanda kayıp kaçak bedelinin de içinde olduğu dağıtım bedellerine ve vergilere de gelmektedir.

Ödediğimiz elektrik faturalarının %49,70 i enerji bedelidir.

%31’i kayıp kaçak bedelinin de içinde olduğu dağıtım bedeli

%19,20 ise fon ve vergi toplamıdır.

Görüldüğü üzere ödediğimiz faturaların yarıdan fazlası çeşitli bedeller adı altında şirket kasalarına gitmektedir.

4 kişilik bir aile için 230 kwh elektrik faturası olarak 1 Nisan 2017 Tarihinde 94,70 TL öderken

01 Temmuz 2021 den itibaren 211,00 TL ödeyeceğiz. 4 yılda %123 zam gelmiştir.

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01 Nisan 2021 tarihi itibariyle enerji dağıtım şirketlerinin aldığı enerji bedeline %17,5 indirim uygulanmış, ancak bu indirim nihai tüketiciye yansıtılmayarak, dağıtım şirketlerinin kar payını yükseltmiştir. İndirim geldiğinde tüketiciye yansıtılmamakta zam geldiğinde tüketiciye katmerli yansıtılmaktadır.

Asgari ücrete yapılan zam oranı ise sadece elektriğe yapılan zammın bile altında kalmıştır.

Tüketici yine yoksulluğa ve açlığa terk edilmektedir.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM ŞOKU

Dağıtım şirketleri tüketicinin cebinden elinizi çekin…

Elektriğe yapılan zammın şokunu yaşarken, doğalgaz zammı sürprizi ile karşılaştık.

Doğalgaza her ay %1 zam yapılır iken, 1 Temmuz itibariyle %12 zam yapılarak 2021 yılında toplam zam %19,21 olmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının TBMM sine verdiği bir bilgide 2020’nin ilk dokuz ayında toplam 101 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı 107 bin konutun elektriği kesilmiş, ayrıca 399 milyon TL ödenmemiş borçtan dolayı ise 51 bin konutun doğalgazı kesilmiş sözleşmeleri fesh edilmiştir.

Bu rakamlar pandemi süreci nedeniyle çok daha yükseldiğini biliyoruz. Vatandaşları karanlığa ve soğuğa mahkum edilmeyecek önlemler alınmalıdır. Gerekirse bu borçlar ailelerin gelir durumu da dikkate alınarak kamu kaynaklarından karşılanmalıdır.

EKMEĞİMİZ KÜÇÜLECEK

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda akaryakıta da zam gelmişti.

Elektrik, akaryakıt ve doğalgaz zamları sonrasında, birçok ticari ve sınai işletme maliyetlerinin arttığı gerekçesi ile ürün ve hizmet fiyatlarını artıracaktır.

Açıkçası bu zam oranları aldığımız tüm ürünlere yansıyacak olup ekmeğimiz daha da küçülecektir.

Pandemi nedeniyle alım gücü düşen tüketici, hane geliri düşen aileler yoksulluğa ve açlığa terk edilmektedir.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 70'E YAKINI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA"

Ülkemiz nüfusunun yüzde 70 e yakını açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir.

Emeklilerimizin aldığı maaş asgari ücretin altında kalmış, adeta ölüme terk edilmektedirler.

Türkiye’nin de imzaladığı Evrensel haklarımızdan biri Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı; Barınma, ısınma, aydınlanma, yeterli gıda ile beslenme , içecek ve kullanacak su bulma, haberleşme ve ulaşım gibi en temel hakları kapsamaktadır.

Tüketicinin bu hakları göz ardı edilerek, Anayasanın 172 maddesi uygulanmayarak, güçsüz olan tüketici kaderine terk edilerek, güçlü olan sermaye korunmaktadır.

Elektrik dağıtımları özelleştirildikten sonra, kullandığımız elektrik fiyatları sürekli artmaktadır. Özelleştirmenin ve dönem dönem yaşanan krizlerin faturası her zaman olduğu gibi yine tüketiciye ödetilmektedir.

Millet bitmiş, esnaf çökmüş, siftah yokmuş kimsenin umurunda değil.

İntiharlar varmış, borçlar artmış, tencerede kaynayan taşmış kimsenin bu halkı ciddiyete aldığı yok.

Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olduğumuz söylenmekte, peki bu zamlar niye? Yoksulluk ve açlık altında yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımızın sayıları sürekli artarken mi ekonomi büyüyor?

Türkiye' nin kaynaklarının aktarıldığı mutlu bir azınlığa, tüm ihaleleri alan beylere, vatandaşın tek maaş alacağı işi yokken devletin kasasından en az 2-4 maaş alanlara, geçmediğimiz köprülerin, tünellerin, oto yolların parasını ödediğimiz şirketlere göre mi büyük?

Halk fakir, halk yoksul, halk aç, vatandaşı pandemi vurmuş, zamlar yere sermiştir.

83 MİLYON TÜKETİCİ ADINA SESLENİYORUZ;

*Zamlar derhal geri çekilsin,

*Temel gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV Yüzde 1'e indirilsin

*Halkın alım gücünü artıracak önlemler alınsın

*Bir kerede tüketiciye yönelik ekonomik paket uygulansın

*Tüketicinin yeterli beslenebilmesini ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek önlemler alınsın

*Elektrik faturalarındaki Elektrik Kayıp kaçak bedelini kaldıracak yasal düzenleme yapılsın

*Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, düşük maliyetli olacak bir şekilde sunulması sağlansın.

*Tek asgari ücretle çalışan ve Emeklilere kısacası yoksul ve açlık sınırının altında yaşayan ailelere enerji, doğalgaz desteği kamu eliyle sağlansın.

*Tüketicinin temel ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar kamu tarafından yapılmalı ve var olan özelleştirilen işletmeler kamuya geri kazandırılsın.

*Pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki tüm tüketicilerin elektrik, doğalgaz, su, internet, ve telefon gibi acil ihtiyaç olan hizmet bedelleri kamu tarafından ödensin.

ZAMLARA HAYIR…

İnsanca yaşamak için, 'zamlara hayır' demek için, doğanın talanına, 'kadına şiddete hayır' demek için, örgütlenip sesimizi çıkarmanın zamanı geldi geçiyor.

Bizler örgütlenip sesimizi çıkarmazsak ne zamlar duracak nede vergiler bitecek, ne şiddet sona erecek, nede özgürlüklerden söz edebileceğiz.

"Tüm tüketicileri bu işleyişe dur demek için derneğimize üye olmaya ve hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

KAŞIKLA VERİYOR, KEPÇEYLE ALIYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)’nin zamlarla ilgili açıklamasını okudunuz. Dernek, zamların geri alınmasını istiyor…

Dernek, gerçekten artık yeter diyor…

Yılbaşından beri zamların artı arkası kesilmiyor…

Hükümet, emekliye kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor.

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YRP’li Mehmet Aras sordu, cevabı 2023’te

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, önceki gün basın toplantısı yaptı. Toplantıda hükümeti yaptığı zamlarla eleştirdi. Hükümetin altı ayda, yedinci defa elektrik ve doğalgaza zam yapmasını eleştiren Aras, vatandaşa sordu, “Hâlâ mı Ak Parti?”… Açıklamasına devam eden Aras; halkın zamlardan bunaldığını, bu durumun insanları intihara sürüklediğini ve buna rağmen hız kesmeden zam yapmaya devam ettiğini söyledi. Eline aldığı temsili fotoğraflar yoluyla, işbirlikçi partilere oy veren vatandaş ile Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşları kıyaslayan Aras, “Oyunu işbirlikçi partilere verirsen; ayısını kaybetmiş romana dönersin, ya refah ya eyvah” dedi.

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Aras’ın açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım. Aras, hükümetin altı ayda, yedinci defa elektrik ve doğalgaza zam yaptığını söyledi ve vatandaşa sordu, “Hala mı AKP?”… Sanırım bu sorunun cevabını Haziran 2023’teki seçimlerde alacağız.

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Orak ve çekiş seçim pusulasında yer alacak

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), seçimlere katılım için gerekli şartları ve örgütlenme yeterliliğini tamamladı. Mevcut seçim ve siyasi partiler kanununun gerektirdiği il ve ilçe kuruluşlarını ve Türkiye çapında örgütlenmeyi başaran THK, 1 Temmuz 2021 itibariyle örgütlü olduğu bütün il ve ilçe kongrelerini de tamamlayarak, seçimlere katılım için gereken yeterliliği geride bırakmıştır.Artık seçim pusulalarında sosyalizmin tarihsel mührü orak-çekiç de yer alacak. Eskiden “Komünist” kelimesini kullanmak yasaktı, şimdi hem “komünist” kelimesi, hem de simgesi “orak-çekiç” seçim pusulasında yer alacak. Nereden, nereye…

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Dünya nüfusunun yüzde 11’i aşılandı

182.5 milyondan fazla vaka ve 3.9 milyonun üzerinde ölüme sebep olan Covid-19’u önlemek için tarihin en büyük aşılama süreci devam ediyor. Dünya genelindeki aşılama süreçleri incelendiğinde, şu ana kadar 3 milyar dozun üzerinde aşı yapıldığı belirtildi. Tüm aşıları tamamlanan nüfus 854 milyona ulaşırken bu rakamın dünya nüfusunun sadece yüzde 11’ine tekabül ettiği tespit edildi. (Ajans Press)