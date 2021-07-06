En ucuz kurbanlık 2 bin TL

Bu yıl kurbanlık temininde ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. İsteyen istediği büyüklükte kurbanlığı bulabiliyor. Ancak özellikle büyükbaş kurbanlıkların fiyatları el yakıyor. Alt limiti 10 bin lira olan kurbanlık hayvan 30 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Ancak, bayramda kurban kesmek isteyen vatandaş, en az 2 bin lirayı gözden çıkartması gerekiyor. Ortalama bir hayvana ortak olmak isteyenler ise 2 bin 500 bandını geçmek zorunda.

Her yıl düzenli olarak zamlanan kurbanlık hayvanların yükselişi ise yem fiyatlarına bağlanıyor. Yem zamlandıkça kurban fiyatları da artar oluyor.

Konu, Allah rızası için kan akıtmak olmasa, kasaptan et alıp dağıtmak çok daha ucuza gelir. Kurban piyasasını belirleyenler de tam bu hassas nokta sayesinde kar ediyor.

Kesilen kurbanlıkta karkas etin kilo fiyatı en düşük 67 liraya geliyor, karkas etin kasaptaki fiyatı ise 43 TL…

Ne diyelimAllah iki tarafında niyetini kabul etsin…

Kültür müdürlüğü sezona hızlı başlıyor

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Öğrenci ve öğretmen ve velilerine yönelik olarak Temmuz ve Ağustos 2021 aylarından kütüphane ve müzenin işleyişini anlatmak, kütüphane ve müzenin kullanımını özendirme ile kütüphane ve müze kültürünün oluşmasını sağlamak, insanlarda yazılı anlatımı güçlendirmek, kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak ve pekiştirmek; ayrıca müzenin işleyişini anlatmak amacıyla, ‘Okuryazarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Faaliyetleri Etkinlikleri’’nin İl Halk Kütüphanesi ve Sabancı Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu ile Kocaeli Müzesi’nde yapılması planlanmaktadır. Etkinliğe katılmak isteyen kursiyerler başvurularını Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapacak olup Katılım Belgesi Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilecektir.

Ercan Yamen emekli oldu

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ercan Yamen emeklilik dilekçesini verdi. 10 yıllık öğretmenlik görevinin ardından 1997 yılında İl Kültür Müdürlüğü sonrasında da iki bakanlığın birleşmesiyle İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcılığı görevini yürüten, son dönemde ise vekaleten yaklaşık bir yıl il müdürlüğü görevinin üstlenen Ercan Yamen 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle emekliye ayrılıyor. Ercan Yamen bundan sonraki yaşamını ise Balıkesir Ayvalık’ta geçirecek. Nüfus kaydını da Ayvalığa aldıranYamen ve ailesine yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk dilerim.

Turbo Muhtar, belediye başkan adaylığına göz kırpıyor

Genel seçimlere 2 yıl bile kalmadı. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerin ardından 2024 yılında da yerel seçimler yapılacak. Ama yerel seçimler daha önce yapılacakmış gibi hareket ediliyor. Pek çok kişi daha şimdiden belediye adaylığını dillendirmeye başladı. Kulağıma gelenlere göre İsmail Özkar’da bunlardan biri.

30 yıldır bulunduğu mahallenin muhtarlığını yapan İsmail Özkar, aynı zamanda Kullar Taşıyıcılar Kooperatifinin de başkanlığını yapıyor. 10-12yıldırda bu görevde. Dün kendisi ziyaretime geldi. Ona adaylığıyla ilgili bu iddiayı sorduğumda ise “Hayır aday olmam” demedi. Aksine, muhtarlıkta son dönemini yaptığını hatırlatarak, “Bundan sonra hedefimde Başiskele Belediyesi olabilir. Ancak CHP, İYİ Parti ve SP birlikteliği sağlanırsa aday olmak isterim. Başiskele de bana bu görevi yakıştıranlar oldu. Bende iyiden iyiye düşünmeye başladım. Bakalım, gelecek bize ne sürprizler getirecek” şeklinde cevap verdi.