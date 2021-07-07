Takım otobüsün arkasındaki ‘papaz’ locası… Ceyhun Güray beni neden kovaladı ?..

86 senesi…

Gazeteciliğe başlamışım…

Sıkı bir futbolculuktan, gazeteciliğe adım atmışım…

3.Lig kapısından dönmüşüm…

Artık imrendiğim Kocaelisporlu yıldızların arasında gazeteciyim…

Onları daha yakından görüyorum ve tanıyorum…

Tribünden basın locasına geçmişim…

-İLK KOCAELİSPOR İDMANIMDA OLAY-

Yıl 1988…

Ceyhun Güray, Erhan Altın, Süha Özkan, Bülent Baturman, Çukurbağlı komşumuz Orhan Görsen gibi efsane isimlerin son yılları…

Kocaelispor’u takip eden tek gazeteciyim…

Tabii ki takım otobüsüyle idmanlara gidip, gelebiliyorum…

Hatta maçlara bile…

Yazsak yok…

Çünkü dediğim gibi…

Tek gazeteciyim…

Ben ne yazarsam o…

Şoförümüz Turhan ağabey…

Otobüsümüz orijinal Alman Mercedes 303…

Türkiye’nin en güzel otobüsü…

Mehmet Sadık Efe almıştı…

İnanamazsınız ama…

O zaman Fener’in, Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın otobüsü yok…

Ama bizim de bir özel tesisimiz yoktu…

Kağıtspor’un soyunma odasında soyunuyor, Eski Stat ve Bastaş Sahasında çalışıyorduk…

İdmanları her gün 20-25 taraftar kesin izliyordu…

Müthiş bir ilgi ve dinamizm vardı…

Yenilgiden sonraki ilk idmanlar hareketli geçiyor, taraftar öfkeleniyordu…

Ağırdı…

1995’te takım Yenikent’teki tesislerine taşınınca ne baskı kaldı, ne de taraftar…

-CEYHUN AĞABEY BENİ KOVALADI-

Çukurbağ’ın müdavimlerinden biri, Ceyhun Giray ağabeydi…

Mahallemizden bir kıza ilgi duyuyordu, sık sık (o zamanki son model) Sarı BMW’siyle mahallemize gelirdi ama tepki de alırdı elbette…

Biz imrenerek izlerdik…

Çılgın bir adamdı…

Özgür yaşamayı severdi…

Hâlâ da öyledir…

Elimde fotoğraf makinesi, Kaptan Şoför Turhan ağabeyin yanındaki hostes koltuğundan kalkıyorum ve en arka koltuğa giderek fotoğraf çekiyorum…

Büyük hata…

Acemilik…

Zira farkında değilim ve arkadaki ‘Papazlar Locası’nda bir futbolcu sigara içiyor…

Futbolcunun eskisine ‘Kaşar’ değil, ‘Papaz’ denir…

Nedense sigara içen değil, Ceyhun ağabey çok kızıyor ve beni otobüsten aşağıya indiriyor…

Ne de olsa 2.kaptan…

Ama müthiş yetenek…

Sonra babamın isminden ötürü Ceyhun ağabey beni affediyor ve bana en çok sahip çıkan ağabeyim oluyor…

Çukurbağlı kaptan Orhan ağabey de zaten komşumuz olması hasebiyle, bana kol kanat geriyor…

Bizim Kocaelisporumuz işte böylesine bir aile ortamıydı…

Bizim futbolcularımız sigara da içer, içki de içer, ama belli etmezdi…

Dozajını iyi ayarlarlardı…

Sonra bu spor camiasında alkollü kadının evini basan hakem de gördük, sarhoşken bar dağıtan gözlemci de…

Hatta hatta kadın hakemin yanında soyunmaya kalkan erkek hakem de gördük…

Kol kırıldı yen içinde kaldı…

Çünkü hepsinin aileleri vardı…

-AİLE ORTAMI ARTIKM YOK-

Kocaelispor da Kocaelispor camiası da, Kocaeli de artık çok değişti…

O zamanlar futbolcular daha iyi tanınır ve hepimizin kahramanı olurdu…

Çenesuyu’nda maça yürüyerek gidip geldiğimiz günlerdi…

İtfaiyeden Derince’ye bir minibüs kalkıyordu…

O da dolarsa…

Yani öyle günlerdi o günler…

Her şey azdı…

Ama öz, yani organikti…

Bırakın sosyal medyayı, bir tek TRT’nin, yine bir tek kanalı vardı…

Fethiye Caddesi’nden Kocaelisporlu futbolcular tur attığı zaman, herkes etrafına toplanırdı…

Başka da bir caddemiz yoktu öyle ahım şahım…

Demiryolunun olduğu zamanlarda, kuş pislikleri bile sanki o zaman daha iyi kokuyordu…

Şimdiki kuşun pislikleri bile hormonlu…

O zaman Kocaelispor muhabirliği işte böylesine zor ve riskliydi…

Ama yineliyorum:

35 yıllık meslek hayatımda, bu sezonki kadar maçın oynandığı bir dönemi hiç hatırlamıyorum…

O yüzden, bu yılki Kocaelispor emekçisi gazeteci kardeşlerimi buradan bir kez daha ayrıca kutluyorum…

Yiğidin hakkı yiğide…

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