Tahkim yoluyla “söke söke almak” ve; sürü-çoban ilişkisi!..

Kocaeli’de bir şirket, bir başka şirketle “İş Sözleşmesi” yaparsa, sözleşme sonuna şöyle bir madde eklenir; “Anlaşmazlık halinde KOCAELİ mahkemeleri yetkilidir.”

Ancak, anlaşma yapılan diğer şirket, örneğin Ankara’da ise ve güçlü bir şirket ise, son maddeye “Ankara Mahkemeleri yetkilidir” koşulu koyabilir!

TAHKİM denilen olay da bir anlamda buna benzer.

Tahkim; “taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, devletin resmi yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakemlerce- başka ülkelerin yargı organlarında- çözülmesidir.

Artık, ticari faaliyetler, küresel egemenlerin ve şirketlerinin koyduğu kurallara göre yapılıyor!

Ülkemizde “YAP-İŞLET-DEVRET” ya da “KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ” adı altında, DOLAR bazlı ve 20-25 yıl süreli “GEÇİŞ, YOLCU ve HASTA GARANTİLİ” tüm projelerin sözleşmelerinde “uluslar arası tahkim” koşulu vardır!

Çünkü, bu işleri üstlenen yerli şirketlerin iş ortakları yabancı şirketlerdir! Hem o şirketler, hem de yerli ortakları kazançlarını uluslar arası güvenceye almak isterler ve alırlar!

İşte bu nedenlerle, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri gerçekçidir!

Güya, “cebimizden kuruş çıkmadan” yapılan, Köprü, otoyol, havaalanı, tren garı ve Şehir Hastanesi projelerinde, ülkenin geleceği İPOTEK altındadır!

Siz, o köprülerden, otoyollardan geçmeseniz de, havaalanını, tren garını ve hastaneleri kullanmasanız da, ödediğiniz vergilerle, bedel ödüyorsunuz.

Yalnız siz mi?

Sizin çocuklarınız ve torunlarınız da BEDEL ödeyecekler.

Türkiye, hızla Osmanlı’nın batış dönemindeki ağır ekonomik çöküşe götürülüyor!

Her an beklenen Büyük İstanbul Depremi için etkin bir çaba gösterilmiyor, “kentsel dönüşüm” diye yeni bir konut ödeme şansı olmayan binlerce aile çaresizlik içinde feryat ediyor, yeni iş alanları açılmıyor, tarım toprakları ve ormanlar talan ediliyor, üretici borç ve bezginlik içinde, toplumda YOKSULLAŞMA hızla artıyor ama AKP iktidarının önceliği Kanal İstanbul!

Planlama yok, “var” dedikleri plan, konunun uzmanlarınca onaylanmıyor,

Devlet bütçesi dış borç faizlerini ödemekten aciz, kasa tamtakır,

Yapılacak işin tahmini maliyeti bile korkunç,

Hala “cebimizden kuruş çıkmayacak” diyorlar!

Ve ne yazık ki, buna inananlar da var!

Çünkü; siyaset arenasında SÜRÜ-ÇOBAN ilişkisi kurulmuş!

Birileri, kendilerini “ÇOBAN” vatandaşı da “SÜRÜ” olarak görüyor!

Ne yazık ki, eğitimsizlik, işsizlik, geçim sıkıntısı ve bunalım içindeki pek çok vatandaş, bu gerçekleri göremiyor!

BESLENEMİYOR ama önüne konulanlarla “KARIN DOYURUYOR” ve kendisini kimi çobanlara muhtaç sanıyor!

“Stalinin tavuğu” misali, yolundukça onu yolup soyan efendisine muhtaç hissediyor!

Muhalefet partilerinin ve siyasetçilerin öncelikle vatandaştaki bu ruh halinin çözümüne kafa yorması gerekmez mi?

Son söz;

Ülkede ÇOBANLAR, uluslar arası alanda Küresel Şirketler ve TAHKİM zincirini kırmadan, İNSANCA ve ÖZGÜR bir yaşam olanaksızdır!