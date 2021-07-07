Pes etti, 40 yıllık firmasını kapattı

Sevgili okurlarım, bugün köşemi “ sağlık sektöründe yaşanan bir drama” ayırdım.

Dramı yaşayan, İzmitli Ahmet Neşet Acun.

“Emsan Medikal” firmasının sahibi…

Aslında dramı yaşayan sadece o değil, Türkiye’de aynı dramı yaşayan binlerce kişi var.

Acun, gönderdiği mesajda sektörün dramını şöyle dile getiriyor:

“Sevgili Tanzer üstadım,

Ben 40 yıl İzmit’te medikal malzeme satışı yaptım, şehrimizde bu konuda kurulan ilk firmaydım.

2020 yılı başında sektörde yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha fazla strese dayanamayarak işimi tasfiye etmek zorunda kaldım.

Sektörde yaşanan sıkıntılar nelerdi?

En büyük sıkıntı, ödemelerin geciktirilmesiydi. Kestiğimiz faturaların bedelleri, sözleşmede 90 gün yazmasına rağmen, kamu hastanelerinde en erken 9 ay, üniversite hastanelerinde ise en erken 18 ayda ödeniyordu.

Sektörü sıkıntıya sokan en büyük nedenlerden biri de, tüm illerde Kamu Hastaneleri Birliği adı altında bir oluşuma gidilmesiydi. 2012 yılına kadar Kocaeli’de her hastane kendi bütçesi ve ihtiyacı kadar malzeme alır, faturasını kısa zamanda öderdi. Özetle tedarikçi firmalar güçleri kadar ihaleye girip malzemelerini veriyorlar ve paralarını alabiliyorlardı.

Kamu Hastaneleri Birliği’nin kurulmasıyla bu ortadan kalktı, şehrimizde 15 hastanenin ihtiyacı tek bir merkezden alınmaya başlandı.

Merkezi satın alma uygulamasının başlaması, sıkıntıları da beraberinde getirdi. Malzeme miktarı ve ihale bedeli büyüdü… Ürün teslimatları hastane bazında siparişe göre parsiyel olarak 1 yıla yayıldı… Fiyatlar ihale süresi sonuna kadar sabit tutuldu… Ürünlerin yüzde 60’ı ithal ve döviz bazında idi, dövizle alıp hastanelere Türk Lirası ile satmak zorunda kaldık… Satın almalarda belirli firmalar kayrıldı… Özellikle büyük maliyet tutan tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme alımlarında şartnamelerin belirli bir marka ve modele göre hazırlanması, rekabet ortamını ortadan kaldırıyor; tek bir firmanın ihaleye girmesi sonucunu ortaya çıkarıyordu.

Bütün bu sıkıntılar sonunda, benim gibi Türkiye genelinde 7 bin civarında firmanın kapısına kilit vurduğunu sanıyorum.

Sektörün ödeme ve ihale yöntemleri sorunlarını çözmek için bağlı bulunduğumuz dernekler aracılığıyla defalarca sosyal platformda eylem yaptık, fakat sonuç alamadık.

Sağlık Bakanlığı’nın sorunu çözmek için yaklaşımı bir garipti. ‘Alacağınızdan yüzde 25 feragat edin, size paranızı ödeyelim’ önerisi getirdiler. Ödeme süresi de en erken 3-6 ay arası… Firma ödeme için bir yıl beklemesine rağmen parasını alamamış, ondan yüzde 25 feragat bekliyorlar. Böyle saçmalık olur mu?

40 yıllık firmamı kapatırken sektörün sorunlarını dile getirmeyi bir görev bildim.

Kamu Hastaneleri Birlikleri, mutlaka sıkı bir denetimden geçirilmeli ve bugüne kadarki tüm alımları didik didik incelenmeli.”

İşte Türkiye gerçeği!

Sevgili okurlarım, ülkemizin halini görüyorsunuz…

Devlet, piyasadan sağlık araç ve gereçleri alıyor, 90 günde ödeyeceğim diye anlaşma imzalıyor, aradan 9 veya 18 ay geçiyor yine de ödemiyor.

Firmalar baskı yapınca da, “Alacağınızın yüzde 25’ini silin, öyle ödeyeyim” diyor.

Sanki medikal firmaların kârı o kadar var.

Bunun yanı sıra, merkezi alım yapan Kamu Hastaneleri Birlikleri ile ilgili iddialar da incelenmeye değer.

Var olan firmaları da kaybediyoruz

Türkiye, uzun zamandır ekonomik krizle boğuşuyor.

Pandemi de sıkıntıların tuzu biberi oldu.

Bu süreçte doğru dürüst yatırım yapılmadı.

Yeni işyeri açılmadı.

İstihdam olanağı yaratılmadı.

Üstüne üstlük bugün ele aldığım konuda da gördüğünüz gibi, mevcut firmalar ödemelerini zamanında alamadıkları için kapılarına kilit vurdular.

Bir sektör yok oldu.

Daha doğrusu, yok edildi.

Tekelleştirildi…

Rekabet ortamı ortadan kaldırıldı.

Bunca firmaya, bunca çalışanına yazık değil mi?

Şimdi “medikal” sektörünü bu hale getirenler, zil çalıp oynayabilirler.