Kurban Bayramına kadar en az 1 doz aşınızı olun!

DHA İzmit’ten Dinçer Akbir-Ergün Ayaz, pandemiyle ilgili gözel bir haber yaptılar. İç açıcı bir haber. Haberde İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın görüşlerine yer verilmiş.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana testler yapılarak, binlerce kişiye pozitif tanısı koyulan pandemi polikliniği, aşılama sayılarının yükselmesiyle boş kaldı. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yoğun bakım ve ölüm sayılarında da ciddi düşüş olduğunu belirtti.

Bu umut veren haberi birlikte okuyalım;

Salgının yoğun günlerinde binlerce kişiye pozitif tanısı koyulan pandemi poliklinikleri, aşılama sayılarının yükselmesiyle birlikte boş kaldı. 1 milyon 256 bin kişinin en az ilk doz aşısını yaptırdığı Kocaeli'de, önceki zamanlarda her gün neredeyse 3 bine yakın başvuru alan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin pandemi polikliniğinde dün sadece 130 kişi, muayene edildi.

Kocaeli'de koronavirüs yoğun bakım ve servislerinde tedavi gören hasta sayısı da 200'ün altına düştü. İyi yönlü gidiş olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, son hasta taburcu edilene kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

‘80 YATAKTA YÜZDE 30'UN ALTINDA DOLULUK SÖZ KONUSU’

Pehlevan, Kocaeli'de pandemiye ayrılan yatak sayıları hakkında bilgi verdi. Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde il genelinde 320 yatağı yoğun bakıma ayırmıştık. Şu anda 80 yatağa inmemize rağmen bunda da yüzde 30'un altında bir doluluğumuz söz konusu. Dolayısıyla bu iyiye gidişin bir işareti. Servis yataklarımız da 2 binlere kadar çıkmıştı. Bunu da son derece azalttık. Ona rağmen yatak doluluk oranımız son derece düşük. Yine de önlemleri elden bırakmamalıyız. Mutlaka aşılama yapmalıyız. 'İşte bu' diyebilmek için tamamlamak için kesinlikle herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Son hasta taburcu olana kadar önlemlerden asla taviz vermememiz lazım çünkü sonbahara doğru okullar açılacak. Havalar soğuduğu için iş yerleri kapalı ortamlar olacak. O nedenle özellikle yaz sonuna hazırlık açısından pandemiyi daha iyi kontrol etmek açısından aşı çok önemli.

‘İYİYE GİDİŞ İÇİN AŞI’

Salgında iyiye gidiş aşılama ile mümkün. Geldiğimiz noktada, Kocaeli'nin en yoğun pandemi polikliniklerinden biri olan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin pandemi polikliniği sayıların düşmesiyle birlikte boş kaldı, fakat bunun kalıcı olması her aşı hakkı gelen vatandaşımızın aşı olmasına bağlı. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle gençleri aşı olmaya davet ediyoruz. Her yerde aşı olma imkanları var. Alışveriş merkezlerinde, otogarda ekiplerimiz var. İlçe sağlık müdürlüklerinin mobil ekipleri var. Hastanelerde, sağlık merkezlerinde, özel ve üniversite hastanelerinde aşı olabilirler hatta hastanelerde aşı poliklinikleri gece 00.00'a kadar açık.

BAYRAMA KADAR AŞI OLUN

Bayram öncesi koronavirüsün hala ciddi risk. Önümüz bayram, bayrama kadar kesinlikle aşı hakkı gelen bütün vatandaşlarımızın en azından ilk doz aşılarını yaptırmalarını önemsiyoruz çünkü bayramlaşacağız. Büyüklerimizi göreceğiz. Bu konuda da çok dikkatli olmalarını öneriyoruz çünkü virüs hala ortada var. Dikkatli olmakta fayda var.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının da sıfıra yaklaştı. Bu çok iyiye bir işaret. Kocaeli bu konuda başarılı. Aynı başarıyı aşılamada da görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle katkısıyla önce kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını düşünerek aşı olmalarını önemsiyoruz.”

UMUT VERİCİ GELİŞMELER

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yoğun bakımda hasta sayısını azaldığını, ölümlerin azaldığını söylüyor…

Bunun nedenini aşılamaya bağlıyor. Bayrama kadar herkesin en azıdan bir doz aşı olması gerektiğini ifade ediyor.

1 Temmuz’dan sonra yeni normalleşme başladı…

Hasta sayısı azaldı…

Ölümler azaldı…

Yoğun bakımlarda hasta sayısı düştü…

Doğal olarak bu rakamlar hem bizler için, hem de sağlıkçılar için mutluluk verici.

El birliğiyle bu illetten mutlaka kurtulacağız.

Yeter ki kurallara uyalım.

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Kandıra karpuzu

coğrafi işaret aldı

İlimizin sahilleri ile ünlü ilçesi Kandıra’da uzun yıllardır yetiştirilen, şekil ve lif yapısı olarak diğer karpuzlara göre farklı özellikler taşıyan Kandıra karpuzu coğrafi işaret aldı. Peki Kandıra Karpuzu’nun özellikleri nelerdir. Üreticiler şöyle ifade ediyor; Tadı ve aroması, ağızda dağılmasından ve sulu olmasından dolayı Kandıra karpuzu diğer karpuzlardan farklıdır. Diğer karpuzlardan farklı olarak bizim karpuzumuz çekirdekten yetişmedir. Orijinal çekirdekle yetişir ve bundan dolayı lif olmaz. Bizim karpuzumuzu yediğinizde ağızda dağılır ve ‘karpuz yedim’ dersin. Kandıra karpuzunu yedim, tavsiye ederim.

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Eşitsizlikler sosyal

hayatı çevreledi!

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, pandemi süreciyle ilgili değerlendirme yaptı. Eşitsizliklerin sadece cinsiyet temelinde görülmediğini belirten Öztürk; eşitsizliklerin iş, okul ya da sosyal hayatı da çevrelediğini söyledi ve önemli istatistiksel bilgiler paylaştı:

- Eğitim-Sen raporuna göre Türkiye’de 4 milyon öğrenci pandemi boyunca eğitime hiç katılamadı.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 verilerine göre Türkiye’de pandemi boyunca kadına uygulanan şiddet yüzde 32 oranında artış gösterdi.

- Birleşmiş Milletlerin Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber Şiddet Raporu’na göre; kız çocukları ve kadınlar erkeklere oranla 27 kat daha fazla siber şiddet ile karşılaştı.

- Tüm dünyada ve ülkemizde pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar artış gösterdi ve intihar oranları arttı.

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Listenin Türkiye ve küresel boyutta uzatılabileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Görülüyor ki pandemi bir sağlık sorunu olarak tam anlamıyla kontrol altına alınsa bile sosyal hayatımızdaki etkisi uzun yıllar bizimle olacak. Pandemi gölgesinde geçirdiğimiz 2020 ve 2021’in ardından daha kaç yıl daha eşitsizliklerin tetiklediği salgınlara gebe kalacağımızı acilen düşünmemiz gerekiyor.”

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Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk’ün tespitleri önemli. Anlaşılan bu pandemi, bizi epeyce hırpalamaya devam edecek.

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OGM angın Söndürme

Havuzları konusunda uyardı

Geçtiğimiz gün Osmaniye’de 2 çocuğun yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Bugün ülke genelinde 4.150 adet yangın havuzu ve göleti bulunuyor. İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. Ancak tüm bu önlemlere karşın yine de bu vahim durumlarla karşılaşıldığının vurgulandığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” deniyor. Ormanlar önemli, çocuklar da önemli. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı.

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Mutlu çalışanlara sahip

olmak için 10 ipucu…

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Mehmet Tezçakın, bir asrı aşkın süre ayakta kalmalarının ve dünyaca tanınan marka yaratmanın sırrını ‘’mutlu çalışanlara sahip olmak’’ şeklinde özetlerken, çalışanların işyerinde mutlu olmasını sağlayacak 10 ipucunu da paylaştı.

-Çalışanlarınız için zaman yaratın, mutlu olup olmadıklarıyla ilgilenin.

-Bilginizi paylaşın, öğretin.

-Düşündüklerinizi söyleyin, hislerinizi belli edin.

-Çalışanlarınıza karşı kibar olun, teşekkür etmeyi, selamlaşmayı ihmal etmeyin.

-Eleştiri ve şikayetleriniz yapıcı olsun.

-Başarıyı ödüllendirmeyi ve takdir etmeyi bilin.

-Şirket olarak sosyal sorumluluk projeleri uygulayın, yardımlarda bulunun, çalışanlarınız da bu projelerde etkin rol oynasın, şirketini sahiplensin.

-Yapılan işleri görünür hale getirin.

-Zaman zaman görev takası yapın, çalışanların birbirini daha iyi anlamasını sağlarsınız.

-Toplantılarınızı kısa ama verimli hale getirin.’’

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Çalışanların işyerinde mutlu olmasını sağlayacak ipuçlarını yukarıda sizinle paylaştım.

İşverenlere duyurulur.