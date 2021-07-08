“Münih’te bir garip “ ne kadar anlamsız geldi değil mi?

Garip deyince gözünüz önüne, aklınıza hemen kimsesi olmayan, kimsesiz, zavallı insan profili oluştu.

Hâlbuki Garip Anadolu insanınca; Aile ocağından uzakta, gurbette yaşayan, doğduğu yerlerden ayrı düşmüş olanlara denir.

“Karamürselli” dediğiniz zaman Karamürsel’den çok başka yerlerde, başka ülkelerde yaşayanlar aklınıza gelsin.

Birçoğu Karamürsel’den genç yaşta çıkar gider bir daha pek fazla Karamürsel’e geri gelmeyi düşünmez. Genelde de dinlenmek için güneyi tercih ederler. Ancak bir cenaze veya düğün varsa uğrar ve giderler.

Bazıları da vardır dünyanın neresinde olursa olsun Karamürsel’i düşünür. Garip kaldığı yabancı yerde aşını, işini yaşamını sürdürürken hep gönlündeki Karamürsel’i yaşar. Her fırsatta Karamürsel’e koşar gelir. Elinden geleni yapar.

Buna en güzel geçmiş örnekler Merhum Necdet Calp ve ailesi, merhum amcamız Gazanfer Bilge gelir. Yaptıkları eserlerle de zaten biz buradayız demişlerdir.

Günümüzde ise en büyük örneklerden biri de gençliğini Karamürsel’de her işi yaparak geçirmiş, imkân elde edince Almanya’ya gitmiş ve orada yuvasını kurmuş yağız yakışıklı Boşnak delikanlısı Vedat Yılmaz’dır.

Sessiz sedasız yıllarca Karamürsel’e gelir ne yapabilirim diye araştırmalar yapar.

“Mutluluğu doyduğum yerde bulduğum kadar doğduğum yerde de huzurla birlikte buluyorum. Doyduğum yerde kazanıp, doğduğum yere destek olmak benim için çok önemli” sözlerini kendisinden duyabilirsiniz.

Yıllardır birçok proje için çırpınıp duruyor, Vedat Yılmaz.

Karamürsel’de Turizm nasıl gelişir ve nasıl ilgiyi çekerim düşüncesi ile hareket ediyor.

Turizmin boş lafla olmayacağını iyi bilen Almanya’da her konuda başarılı olmuş iyi bir işadamı.

Bizim tanışmamız iyi başlamasa da bugüne kadar sürekli kendisini takip ettim. Birçok yaptığı iyilikleri görüyor ve hala gururla izliyorum.

Karamürsel’in geçmişini en iyi bilenlerden, en iyi değerlendirebilen üst akıl.

Karamürsel’in Fulacık ve Tahtalı mahallerinde uygulamaya başladığı örnek tarımsal bahçe çalışmaları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çocukların fikirlerini özellikle torunun fikirlerini yaptığı her projede yer veren geleceğin çocuklarla şekillenmesi gerektiğine inanan bir işadamı.

Karamürsel’deki birçok Sivil Toplum Örgütüne destek vermiş hiç kimseyi kırmadan herkesin yardımına koşan modern bir gezgin.

Karamürsel’de bildiği tanıdığı herkesin doğum gününde çiçeğini, yaş günü pastasını muhakkak gönderen ince ruhlu, zarif bir insan.

Her geldiğinde arkadaşları ile oturup güncel konuları tartışan, fikirlerini söyleyen Karamürsel aşkı hiç sönmeyen değerli insan.

Ve bakıyorum, izliyorum hiçbir karşılık beklemeden sadece aşk ile Karamürsel’e hizmet ediyor.

Elbet Karamürsel’deki kuruluşlardan pek destek gördüğü söylenemez. Özellikle tarih, sanat ve turizm konusundaki fikirlerine destek görmediği için yapmak istediği birçok projesi yakın zamanlarda gerçekleştirme olanağı bulamadı.

Eminim kendisini anlayacak, düşüncelerini önemseyecek Karamürsel’i gerçek sevenler iş başına gelecektir.

Karamürsel’in boş konuşan her şeyin merkezi sadece benim diyenlerden çok aklı mantığı belli olgunluğa erişmiş insanlara ve üst akla ihtiyacı var.

Hiç kimsenin ötekileştirilmediği çıkarlarına gelmediği zaman karşısındakine yan gözle bakıp onu elindeki güç ile yok etmeye, ezmeye çalışmayacak insanların çoğalmasına ihtiyaç var. Eğer aynı yöntemlerle giden güne ve gündeme göre hareket edenler hala ortada olmaya devam ederse Karamürsel’in geleceği, kaderi hiç değişmez, değişemez.

Karamürsel’in acilen kısır döngüden çıkıp, dinamik bir yapıya sahip olmasına ihtiyaç var. Bunu da sağlayacak ancak aklı başındaki insanlar olacaktır.

Ortada oynanmak istenen oyunlara hiç kimsenin aldanmaması her zamankinden daha çok ve dikkatli olayları gözlemlemesine ihtiyaç olduğu açık ve net görülüyor.

Ve Karamürsel’de yaşayan halkın son zamanlarda bu durumu görmeye başladığını da fark ediyorum.

Karamürsel’in dışardaki insanlarının da Karamürsel’e tarafsızlık ilkesi ile sahip çıkması gerekir.

Karamürsel’in evlatları olarak doğdukları topraklara vefa borçları var.

Vedat Yılmaz bunun en güzel örneklerinden biridir.

Kendisine Karamürsel’i seven biri olarak, yaptıklarını izleyen biri olarak yürekten teşekkür ediyorum.