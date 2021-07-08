Evinizde her gün düğün yapılsın ister miydiniz?  

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinde açıkça beyan edilen iki madde var. Bu maddelerde, mahalle sakinleri ya da yataklı hizmet veren otel, hastane, yurt gibi mekanların aşırı gürültüden korunmasını içerir.

Ancak Başiskele sahilinde oturanlar, bu konuda kapsam dışı tutulduklarını söylüyor.

Nedeni ise, sahil bandında bulunan kafeteryaların düğün salonu hizmeti vererek çevreye gürültü yayması…

Sahil bandında 8 adet mekan bulunuyor. Düğün, nişan gibi organizasyonların yapıldığı bu mekanlarda, düğün işletmeciliği ruhsatı bulunmuyor.

Zamanında kafeterya olarak inşa edilen ve kafe olarak hizmet veren mekanlar artık birer düğün salonuna döndü. Tüm kafeteryaların düğün alanları bulunuyor.

Hafta sonları hatta bazen hafta arası bile düğünler yapılıyor. Çevreye yakın oturanlar, bu mekanlardaki düğünlerde yapılan müzikten şikâyetçi.

Evlerinin içinde televizyon sesini bastıracak kadar gürültü olduğunu söyleyen bölge sakinleri, düğünlerin olduğu günlerde birbirlerinin seslerini bile duyamaz hale geldiklerini söylüyor.

(Bununla ilgili gazetemize bir video ileten mahalle sakinlerinin yaşadığı durumu, içeren videoyu aşağıdaki kare koddan izleyebilirsiniz.)

Mahalle sakinleri konuyu defalarca belediyelere bildirdi. Ancak gürültünün önüne bir türlü geçilemedi. Üç kez ikaz ve ceza yiyen işletme, ticari faaliyetten men edilir yasası olmasına rağmen, bu bölgede hiçbir mekan üç defa ikaz edilmemiş. İkaz ve cezalar hep iki defayla sınırlı kalmış.

Mekanların ayakta durması, işletmeciliğin sürmesi ve istihdam için anlayış gösteren yerel yönetimler, vatandaşı küstürmeye başladı.

Konunun çözümü için bir planlama ve desibel ölçümüyle yetinmeyip bölgeye en azından bir ses duvarı yapılmalı.

Sencer Özbay’dan

eğlenceli bir program

KÜYAP (Kütüphanede Yaz Programı) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafide Ben de Varım’ programına destek olmak amacıyla Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve Çağdaş Drama Derneği Kocaeli Temsilciliğinin iş birliği ile Sencer Özbay liderliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlenecek. Program bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında İzmit Hızır Reis İlkokulu’nda yapılacak.

‘İki Deniz Bir Şehir’ fotoğraf

yarışması 1 Ekim’de sona eriyor

İki Deniz Bir Şehir; Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması için son başvuru tarihi 1 Ekim Cuma günü olarak güncellendi. Yarışmamızın konusu; Kocaeli ilini çevreleyen Marmara Denizi ve Karadeniz kıyısında bulunan tarihi ve kültürel yerler ile deniz ticareti, toplumsal yaşam, doğal güzellikler, deniz taşıtları, balıkçılık, deniz sporları fotoğraf yarışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Ödüllü fotoğraf yarışmasının birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL ve 3’üncüsüne bin TL ödül verilecek. Mansiyon alan eserlere ise 500’er TL ödenecek. Yayınlanacak her eser içinde 200’er TL ödenecek. Başvurular www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yapılacak.

Batuhan Filiz gururumuz oldu

Uğur Okulları İzmit Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Sporcu Batuhan Filiz, İtalya Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre serbest yüzmede altın madalya kazandı. Uğur Okulları İzmit Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Filiz, İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonluğu kazandı ve ilimizin gururu oldu.

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Toplu ulaşımda HES kodu tartışması

Normalleşme sürecine, kısıtlamalardan daha çabuk uyum sağladık. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ortadan kalkmasıyla maskeler yine bileklere ve çenelere takılmaya başlandı. Hatta üzerinde maske bile taşımaz olanlar var.

Sadece maske konusunda değil, HES sorgulamalarında da belirsizlik var. Kimi AVM’ler her aileden bir kişinin HES kodunu sorguluyor, kimi ise tek tek tüm aileyi. Bir de otobüslerdeki HES kodu sorgulamaları var. Bilindiği üzere Kentkart’a HES kodları tanımlanıyor ve yolculuk böylelikle güvenli hale getiriliyordu. Ancak tek kullanımlık Kentkartlarda HES yüklemesi yapılmasına gerek duyulmuyormuş. Tek kullanımlık kartlarla HES kodu sorgulanmadan yolculuk yapılabiliyormuş. Sanırım bu konuya da bir çözüm bulmak lazım.