İşsizlik kapıda, hükümetin aklı bir karış havada mı?

Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde CHP, Kocaeli’den üç milletvekili çıkardı.

Bunlar; Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan…

Hürriyet, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den İzmit Belediye Başkanı oldu… Akar, TBMM Başkanvekili oldu…

Akar, bu göreve geldiği için artık doğru dürüst siyaset yapamıyor.

Geriye Tarhan kaldı.

Yani şu anda Kocaeli’nin tek CHP milletvekili Tahsin Tarhan dersek yanlış olmaz.

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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son zamanlarda AKP iktidarına ve Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenmeye başladı… Tarhan önceki gün “İşsizlik kapıda, hükümetin aklı bir karış havada” başlığıyla bir açıklama yaptı.

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Tarhan, normalleşme sürecinde işsizliğin artabileceğini belirterek şunları ifade ediyor;

“TÜİK, Nisan 2021’de işsizliğin %13,9 olduğunu öne sürdü, buna göre işsizlik oranı son iki yılda % 0,9 artmış gözüküyor. COVID-19 salgın dönemi içerisinde işsizlik oranı, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmaların yasaklanması nedeniyle resmi verilere net yansımamış olabilir. Ancak 1 Temmuz itibariyle yasaklar kaldırıldı. İşletmeler şimdiye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyorlardı. Oysa şimdi bu destek de ortadan kalktı. Dolayısıyla işsizlik oranlarında büyük bir artış yaşanabilir.

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İşsizlik kapıda, hükümetin aklıysa bir karış havada. Normalleşme sürecinin ne zaman hayata geçirileceği önceden belliydi. Dolayısıyla Bakanlığın bu dönemde işsizliğin artmasına karşı birtakım önlemler almış olması gerekirdi. Şimdi hangi planlama doğrultusunda bu süreci yöneteceklerini kamuoyuna açıklamaları gerekir.”

Tarhan yukarıdaki ifadelerden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işsizliği önlemek adına hangi adımları hayata geçireceğini sordu.

TARHAN’IN SORDUĞU 5 SORU

Tarhan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sorduğu sorular şunlar;

1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı COVID – 19 sonrası süreçte işsizliğin artmasını önlemek amacıyla (sektörel bazda) hangi önlemleri almıştır?

2-Hangi sektörlerde işsizlik yaşanmaktadır? Yaşanacağı ön görülmektedir?

3-İşsizliğin artmış olduğu sektörlerde Bakanlığın uygulamaya koyduğu / koyacağı çalışmalar nelerdir?

4-İşsizlik karşısında Sivil Toplum örgütleriyle, şirketlerle ve uluslararası kurumlarla istihdam yaratmak amacıyla görüşülmüş müdür? Görüşülmüşse hangi kurumlarla görüşülmüştür?

5-İşsizlik fonu kısa çalışma ödeneği olarak kullanılmıştır. İşsizlik fonu yeniden işsiz vatandaşlar için kullanılabilecek midir? Fonda ne kadar bütçe kalmıştır? Bu bütçe işsizlerin yüzde kaçını destekleyebilir?

SARAY TASARRUF ETSE YETER

CHP’li Tarhan normalleşme sürecinin zamlarla başlamasına dikkat çekerek şunları söyledi; İşsizliğin artacağı bal gibi ortadayken, normalleşme sürecine zamlarla girildi. Doğalgaza %12, elektriğe %15 zam yapmaktan utanmıyor musunuz? Salgın döneminde şehir şehir dolaşıp miting yapan, kurultay yapan hükümet; Hazine’deki parayı çarçur eden hükümet, vatandaşın işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneği olarak harcayan hükümet, tasarrufu yapacak olan millet. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ortada tasarruf etmesi gereken bir yer varsa orası da Saray’ın sofrasıdır.

SADECE ZAM YAPMAK!

Hükümet herhangi bir plan ve programdan mahrum… Sadece zam yaparak ekonomiyi yönetemezsiniz, salgın sonrası ekonomi programı yaratmak zorundasınız. Bu programda işsizlik fonunu yeniden biriktirmek için program oluşturulmalı, sektörel bazda planlama yaparak istihdam programı çizmelisiniz. Eğer diyorsanız ki, biz ülkeyi yönetecek bir plan - program çizemiyoruz. O zaman doğru sandığa. Bu millet sarayın yükünü çekmek zorunda değil.”

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SONA ERDİ

CHP’li Tahsin Tarhan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sorduğu 5 soruyu ve değerlendirmesini sizinle paylaştım.

Türkiye, 36 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi arasında yüzde 19 ile en yüksek faize sahip olan ülke konumunu sürdürürken, dünyada ise politika faizi en yüksek 7'nci ülke konumuna yükseldi. Enflasyon ise yüzde 17,53 seviyesine ulaştı. Bu oran ile dünyada 15.sırada…

Salgınla birlikte istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona erdi. Milyonlarca çalışan işsizlik maaşı bile alamadan sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya.

İşsizlik maaşları için normal düzene dönülecek, yani son 3 yılda 600 gün prim yatırılması şartı aranacak. Fabrikalar işten çıkarmalara başladı. Buna örnek Kartepe’de bir fabrikanın 10 işçiyi çıkarmasını gösterebiliriz. Yani durum, hiç iç açıcı değil.