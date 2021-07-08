GALATASARAYLI MUHAMMET YENİ KAZA YAPMIŞ, KOMADA… SAFFET, YALÇIN VE BEN KADIKÖY’DEKİ BİR PANELE GİDİYORUZ… YALÇIN’LA ARABADAN İNERKEN, SAÇLARIMIZ KORKUDAN DİMDİK… CEM YILMAZ REKLAMINDAKİ GİBİ… ASFALT AĞLAMIŞ, BİZ DAHA ÇOK AĞLAMIŞTIK…

Kocaelispor’un fırtına gibi estiği 1993 yılı…

Süper Lig’de herkes bizi konuşuyor…

Zirvedeyiz…

Doğal olarak İstanbul’da sık sık paneller yapılıyor ve hemen hemen her Kocaelisporlu futbolcu bu panellere konuşmacı olarak davet ediliyor…

Yine bunlardan biri…

Kadıköy Moda Clup’ta yapılıyor…

Kocaelispor’dan Saffet Sancaklı ve Yalçın Kıldıran’ı davet etme görevi bana veriliyor…

Çünkü, İstanbul’daki meşhur bir çok spor ajansının İzmit’teki temsilcisi benim…

Saffet’in aracıyla İzmit’ten yola koşuluyoruz…

Galatasaray’ın ünlü futbolcusu Muhammet, iki ay önce ağır bir kaza geçirip, komaya giriyor…

Beyin hasarı alıyor…

Henüz kendine gelebilmiş değil…

Herkes korku içinde…

Ama bizim Saffet’te korku ne gezeeeer…

Son model BMW arabasıyla (Türkiye’de o zaman sadece üç tane var. Birini de Saffet, birini İzmirli bir iş insanı, birini de Özal kullanıyormuş) basa bas gidiyoruz…

Bir ara ibre 220’ye çıkıyor…

Zaten 200’den aşağıya inmiyor…

Yalçın ön koltukta, arkasına yaslanmış şekilde, kaskatı kesilmiş, aracın tutacağına yapışmış…

25 dakikada Kozyatağı’ndayız…

Sonra da Kadıköy’e geliyoruz…

Araçtan iniyoruz…

Toplantıya katılıyoruz…

Herkes büyülenmiş şekilde gol kralı Saffet ve sol fırtına Yalçın’ı alkışlıyor…

Gurur duyuyoruz…

Ama Yalçın ile ikimizin aklı, dönüş yolunda…

O yol sadece 25 dakika bir ömür gibi geçecek yine…

Yalçın ürkek…

Ben ondan 100 kat daha fazla korkuyorum…

Hesabını yapın artık…

Neyse panel bitiyor…

Benim bacanak da Üsküdar’da oturuyor…

Atlıma hemen kaçamak bir bahane geliyor…

“Kaptanım ben Üsküdar’a geçeceğim… Siz dönün iterseniz” diyorum…

Türkiye’nin en kurnaz futbolcularından biri olan Saffet, kıs kıs gülerek ‘Tamam tamam anladık Hakan’ım’ diyor…

Ben paçayı kurtarıyorum ve soluğu Harem’de alıyorum…

Yalçın ile kapana sıkışmış ve aracı da olmadığı için kader mahkumu vaziyetinde…

Bir gün sonra idmanda karşılaşıyoruz…

Yalçın’a soruyorum:

Ne yaptınız ?..

Yalçın:

“Hatırlamıyorum ki, ben uyudum” diyor…

25 dakikalık uyku diyor Saffet de…

İşte biz böyle bir aile olmuştuk o zaman…

Sonra Yalçın’ın yaşadıkları…

Saffet’in kardeş gibi sevdiği Yalçın ile ilişkileri…

Türkiye bu iki adamı da çok konuşmuştu…

Saffet bizden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe’ye gitti…

Yalçın ise Gordon Milne’nin ısrarları ve Fenerbahçe ile Galatasaray’ın birbiriyle yarışmasına rağmen Kocaelispor’u terk etmedi…

Ve o elim kazada, bir bacağını kaybetti…

Hem de o meşhur sol bacağını…

Hayat bu…

Kimi nereye sürükleyeceği belli değil…

Saffet ise şimdi Alpay ile mecliste ve olası bir spor bakanı olarak görülüyor…

En yakın rakibi ve talebesi Hakan Şükür ise ortada yok…

Veee şimdi biraz sıkıntılı benim Yalçın’ım…

Ama o her şeyi atlatır…

Benin ona inancım tam…

Allah yardımcısı olsun…

Arayanı soranı çokmuş…

Biliyorum ki en kısa zamanda Kocaelisporlu futbolcular da ziyaret edecek…

Hele hele başkan Engin Koyun…

Beraber bir çıkarma yapsak ne dersiniz ?..

BEN HAZIRIM DA…

YARIN: EFSANE SOL BACAK YALÇIN KILDIRAN, FENER, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY’A SIRT ÇEVİRMİŞTİ… GORDON MİLNE KAÇIRMAYA KALKTI… DÖNER BIÇAĞIYLA FETHİYE’DE KOVALANAN, BURSA’DA DİLİ BOĞAZINA KAÇIP ÖLÜMDEN DÖNEN TAVŞANLILI YALÇIN, KİMİ KOCAELİSPORLULAR GİBİ KULÜBÜNÜ SATMADI… KOCAELİ’DE İŞÇİLİK YAPARKEN, O MÜTHİŞ SOL BACAĞINI KAYBETTİ…