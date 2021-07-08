Damat Berat Bey başlattı, Sedat Peker devam ettiriyor

Şu işe bakar mısınız?

Türkiye’de “at izinin it izine karıştığını” ilk kim söylemişti?

Damat Berat Albayrak…

Ne zaman söylemişti?

8 Kasım 2020 tarihinde…

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bırakırken Instagram hesabından özetle “At izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Allah sonumuzu hayırlı etsin” açıklamasını yapmıştı.

Sonra?

Sonra ortadan kayboldu.

Ülkemizde “at izinin it izine nasıl karıştığını” çıkıp anlatmadı.

Şimdi…

Bugün…

Türkiye’de “at izinin it izine karıştığını” kim anlatıyor?

Sedat Peker…

Sedat Peker 2 Mayıs 2021’den bu yana, yani iki ayı aşkın süredir, devletin her kademesinde, Meclis’te, bakanlıklarda, yargıda, bürokraside, partilerde ve iş dünyasında “at izinin it izine nasıl karıştığını” gece gündüz anlatıp duruyor.

Yazımın başında, “Şu işe bakar mısınız” demem ondan.

Yıllarca Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Berat Albayrak da “At izi it izine karıştı” diyor…

Organize suç örgütü kurma suçlamasıyla hüküm giymiş Sedat Peker de günlerdir “Türkiye’de at izinin it izine nasıl karıştığını” anlatıyor, yaşanan olayları bir bir sıralıyor.

“Yukarıdaki” de “aşağıdaki” de aynı şeyi dile getirdiğine göre, “ülkemizde at izinin it izine karıştığı” bir gerçek.

Bu sorunu çözmeliyiz.

Türkiye, bu şekilde yoluna devam edemez.

“Süleyman Soylu sorunu”…

Evet, Türkiye’nin artık bir de “Süleyman Soylu sorunu” var.

Her geçen gün klinik hale gelen bir sorun…

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı mı?

Evet, İçişleri Bakanı…

Ama bu görevini ancak “ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesiyle” sürdürebiliyor.

Hakkındaki iddialar konusunda kendisine sadece Bahçeli sahip çıkıyor.

“Sahipsiz mi sandınız?” diyor.

“O, bir kahramandır” diyor.

Haydi buyur, görevden alabilirsen al!

AKP, MHP’ye mahkûm…

MHP de Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’nda kalmasını istiyor.

Ve Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rağmen o koltukta oturmaya devam ediyor.

Böyle devlet yönetimi olur mu?

Maaş zammını, vermeden geri aldılar

Uyanıklığın bu kadarına da doğrusu pes!

Emeklilere temmuzda ne kadar zam yapıldı?

Yüzde 8.45…

Bu zam emeklilerin cebine girdi mi?

Henüz girmedi, bayram öncesi girecek.

1 Temmuz itibariyle elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranı ne kadar?

Elektrikte yüzde 15…

Doğalgazda yüzde 12…

Eee, ne anladım ben bundan.

İki kaleme yapılan zam bu kadarsa, bir de iğneden ipliğe gelen zamları düşünün.

Emekli maaşlarına zam yaptılar, zamlı maaş daha emeklinin cebine girmeden geri aldılar.

Fazlasıyla…

Biz kimiz?

“Ne yersen osun diye bir söz vardır. Aslında bunu şöyle söylemek de mümkün: Yediklerin ne yiyorsa, sen de osun. Bu, sadece hayvanlar için değil bitkiler için de geçerli. Glisofat ve diğer biyositler (bakteri ve diğer canlıları öldürücü kimyasallar) toprağı öldürdüğünden, üzerinde yetişen ıspanak artık o bildiğimiz ıspanak olmuyor.”

Dr. Steven Gundry’nin bu görüşünü OKSİJEN Gazetesi’ndeki röportajından aktardım.

Dr.Gundry, ABD’li bir doktor ve yazar.

Dünyanın en önemli “kalp ve göğüs boşluğu” cerrahlarından.

20 yıldır “diyet ve beslenme” üzerinde çalışıyor, diyet ve beslenmenin hastalıkların tedavisindeki etkilerini araştırıyor.

Görüşünden etkilendim, sizinle paylaşmak istedim.

Ne yersek, ne içersek, nasıl bir hava solursak; biz oyuz.