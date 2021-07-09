Gizemli mantar!

Konumuz İzmit’te, motorlu araçlardan çıkan gazlar ve binaların konumu nedeniyle son derece zehirli havasına karşın “dünyada belki tek örnek olarak “Yürüyüş Yolu” olarak tanımlanan caddede bulunan yaklaşık 128 yaşındaki çınar ağaçları.

Çınarların tamamına yakını sağlıksız. Dallarının yıllarca “budama adı altında” tekrar tekrar, zamansız, genelde tek taraflı ve yoğun şekilde “doğranmış” olmasının izlerini taşıyorlar. Gövdelerinde budama yaraları kapanamayıp kovuklaşmış. Yaprak açığını kapatıp yaşayabilmek için gövdelerinin alt kısımlarında epikormik dallar oluşturmuşlar. Sonuçta gövdeleri eğilmiş, yamulmuş ve hatta “esler” oluşturmuş.

Öyle ki bazıları halk tabiriyle “durup dururken” devriliyor. Üstelik hangisinin ne zaman devrileceği de belli değil.

Bu devrilmeler üzerine 2019 yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İ.Ü. C. Orman Fakültesinden bir inceleme heyeti istemiş.

Gelen heyet, ellerindeki aletlerle her çınar ağacının gövdesindeki çürümenin yaygınlığını belirleyerek ağaçların yıkılmaya direncini ölçtü.

Heyetin bu çalışma sonrası Belediyeye verdiği rapor gereği :

Devrilme tehlikesi çok yüksek bulunan bazı çınarlar dipten kesildi.

Şimdi bu rapor gereği Belediye tarafından yapılan iki uygulamayı çok dikkatle irdelemenizi diliyorum:

1) Birçok ağacın tacını daha da ufaltan yoğun budamalar uygulandı ve böylece önceden yapılanlar yetmezmiş gibi bu çınarların dalları tekrar doğrandı. Bu gösteriyor ki heyetin yaptığı incelemelere göre bu zamana kadar yapılmış budamalar ile ağaçların bozulmuş sağlık durumu arasında ilişki yoktur.

2) Kesilen ağaçların bulunduğu noktalara yine boylu Çınar fidanları dikildi. Bu gösteriyor ki heyetin yaptığı incelemelere göre bu dikim yerlerinde ağaçları devrilecek duruma getirecek şekilde kalın kökleri de çürüten mantarlar ve köklerinin gelişimini olumsuz engelleyen hiçbir etken bulunmamaktadır.

Bu durumda çınarların tek düşmanı olarak gövdelerinde kovuklaşmaya neden olan mantar (veya mantarlar) kalmıştır. Çınarların sağlıklı ve uzun zaman yaşamalarını sağlamak için bu mantara (veya mantarlara) karşı mücadele gerekli değil midir? Her zararlıya karşı kültürel tedbirler ve ilaçlamalar farklı olacağına, yani “teşhis olmadan tedavi olamayacağına” göre bunlar hangi mantarlardır?

Türkiye’nin en eski Orman Fakültesinin bunu bilmemesi mümkün olamayacağından fakülteye dilekçe konumunda e-mail yoluyla aşağıdaki yazıyı gönderdim:

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İ.Ü. C. Orman Fakültesi Dekanlığına,

Fakülteniz 1969 yılı mezunuyum. İzmit’te yaşıyorum. Kentte özellikle ‘Yürüyüş yolu” olarak tanımlanan yerdekiler başta olmak üzere asırlık ve Anıt Ağaç konumundaki çınarlarda devrilmeler olması ve sağlık durumlarının kötü durumu nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının 2019 yılında talebi üzerine Fakülteniz Orman Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Nusret As, Prof. Dr. Türker Dündar ve Dr. Ahmet Hakyemez’den oluşmuş bir heyet tarafından ağaçlar üzerinde yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporda çınarlarda çürümeye neden olan zararlıların neler olduğunu öğrenmek istemiştim ve bunun için 28.5.2021 tarihinde dekanlığınıza e-mail yoluyla müracaat etmiştim.

Bana cevap verilmemiştir. Saygılarımla arz ediyorum.

NECDET GÜLER.

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Şimdi; gelen cevabı bilgilerinize arz ediyorum:

Sayın Necdet Güler,

Aşağıda yer alan ilgi mailinizde belirttiğiniz talebe konu çalışma, belirttiğiniz üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının talebi ile Fakültemiz Döner Sermaye Hizmetleri kapsamında protokol ile yapılmış bir çalışma olup, düzenlenen raporun tarafımızdan üçüncü kişi-kurumlarla paylaşılması döner sermaye yönetmeliği gereği mümkün değildir. Söz konusu bilgiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden talep etmeniz uygun olacaktır.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Türker Dündar

İ.Ü.C. Orman Fakültesi

Dekan Yardımcısı

Döner Sermaye Yönetmeliğini buldum okudum. Benim isteğimin, Döner Sermaye Yönetmeliği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü ben, Sayın Dekanlıktan hazırlanmış raporu istemedim, bu iş için Belediyeden alınan ücreti filan sormadım. Bir mantarın sadece 2 kelimeye sığan bilimsel adını öğrenmek istedim. (O mantar ki ağaçların gövdelerinde, içinde bulunduğu kovuklar, ihtiyaç duydukları rutubet kaybolmasın ve rahatça artsınlar diye - dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde - hava geçirmez şekilde örtülmüştür.)

Bu mantar çok gizemli !