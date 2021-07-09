“Nitelikli okul” saçmalığı

Tam üç yıl oldu.

Sanki başka derdimiz yokmuş gibi, kucağımızda “nurtopu gibi bir sorun” daha bulmuştuk.

“Nitelikli okullar-niteliksiz okullar” tartışması başlamıştı.

Okulları “nitelikli-niteliksiz” diye ayıran kim?

Milli Eğitim Bakanlığı…

Güya il ve ilçelerdeki tüm okulları tek tek araştırmışlar…

İncelemişler…

Sonra da oturup “Nitelikli okullar” listesi hazırlamışlardı.

Onlar öyle isimlendirmiyor, ama sen tutup “nitelikli okullar listesi” hazırlarsan diğer okullar ne oluyor?

Niteliksiz…

Bu isimlendirme ve bu ayrıştırma, bir defa kafadan eğitimin temel ilkelerine tersti.

Sen bu ayrıştırma ile öğrencileri de ayrıştırıyorsun.

Nitelikli okullara giden öğrenciler…

Niteliksiz okullara giden öğrenciler…

Nitelikli okullara sınavla öğrenci alınacak, diğerlerine elini kolunu sallayan girecek.

Üç yıldır her kayıt döneminde nitelikli okulların listesi yayınlanır, tartışma bir kez daha alevlenir.

Her kesimden tepkiler yağar.

Biz niteliksiz okul muyuz?

Birisi çıksın, bunun mantıklı bir açıklamasını yapsın!

Güya bu uygulama, eski uygulamayı düzeltmek için yapıldı.

Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar.

Düzeltelim derken iyice çorbaya çevirdiler.

Bu işin bir mantığı var mı?

41 yıllık (1980’de açıldı) Kocaeli Anadolu Lisesi “niteliksiz”, 3-5 yıl önce açılan ne bileyim ne lisesi “nitelikli”!

Böyle bir saçmalık olur mu?

İlimizdeki nitelikli okulların (merkezi sınav puanı ile öğrenci alanların) isimleri şöyle:

*Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi (Başiskele)

*Merkez Bankası Anadolu Lisesi (Derince)

*Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi (Gebze)

*Akçakoca Anadolu Lisesi (Kandıra)

*Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi (Kartepe)

*Çayırova Anadolu Lisesi

*Sırasöğütler Anadolu Lisesi (Darıca)

*Gölcük Anadolu Lisesi

*Yarımca Anadolu Lisesi (Körfez)

İlimizdeki merkezi puanla öğrenci alan “nitelikli” okulları görüyorsunuz değil mi?

Topu topu 9 okul!

Bu 9 okul “nitelikli” ise, diğer bütün okullar “niteliksiz” mi oluyor?

Demek 41 yıllık Kocaeli Anadolu Lisesi de “niteliksiz okullar” arasında.

Bakalım bu saçmalıktan ne zaman dönülecek?

Vehbi Koç’un dünyada isteyip de yapamadığı şey

Konyalı gazeteci dostum Latif Yıldız, Vehbi Koç’la bir anısını yazıp göndermiş.

“Yıllar önce ulusal bir medyanın Konya ve iç Anadolu bölge temsilcisiyim. Türkiye’nin en zengin işadamı Vehbi Koç Mevlana hayranıydı ve her 17 Aralık’ta Mevlana’yı anma törenleri için şehrimize gelirdi. Gazetecilerin görüntü alıp haber yapmasından da pek hoşlanmazdı. Yine törenler için geldiği bir yıl öğle yemeğinde bir eve misafir olacağı istihbaratını aldım. Söz konusu evin sahibi yakın dostumdu. Arkadaşıma Vehbi Bey’le röportaj yapmak istediğimi söyledim. Birkaç saat sonra arayarak evde vereceği yemeğe davet etti.

Eve vardığımda üçümüzden ve hizmet edenlerden başka kimse yoktu. Arkadaşım tanıştırırken “Gazeteci arkadaşım Latif” deyince, Vehbi Bey’den izin aldıktan sonra beni davet ettiğini anladım.

Hani derler ya “ kuş sütü eksik”, arkadaşım öyle bir sofra hazırlatmıştı. Sofrada karşılıklı sohbet ediyor, bir yandan da atıştırıyoruz. Yemek yerken sorularımı soruyorum. Bazen cevap veriyor, bazen akıl verir gibi önerilerde bulunuyordu.

Gencim, enerji doluyum. Bir taraftan sorular sorup Vehbi Bey’den cevaplar almaya çalışırken bir taraftan da sofradaki yemeklerden iştahla atıştırıyorum. Yemeğin sonuna doğru Vehbi Bey’e, “Bu dünyada çok isteyip de yapamadığınız bir şey var mı?” diye manşet sorumu yönelttim.

Biraz duraksadı. Sofrayı şöyle bir süzdü sonra da gözlerimin içine bakarak “ Genç gazeteci, senin gibi iştahla yemek yemeyi çok isterdim” dedi.

Evet, Türkiye’nin ve de dünyanın en zenginleri arasında yer alan Vehbi Koç’un doyasıya yemek yiyemediğini böylece öğrenmiş oldum. Ancak bunu haber yapmamı istemedi. Benim gazetecilik yıllarımda kişi istemedi mi özel hayatından haber yapamazdık. Tabii ki bu sözleri manşet olmadı, ama bana daima ışık tuttu. Çok isteyip de yapamadığım bir şey oldu mu Vehbi Bey’in hep o sözünü hatırladım.”