Y ve Z kuşağı hangi ortak noktada buluştu?

Şu sıralar hayatımıza…

Z kuşağı…

Y kuşağı…

Gibi kavramlar girdi…

Deloitte, bu yıl 10'uncusunu yaptığı 2021 Y ve Z Kuşağı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye dahil toplam 45 ülkede Y kuşağından 14 bin 655 ve Z kuşağından da 8 bin 273 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, Y ve Z kuşağının ortak kaygıları gelir eşitsizliği ve işsizlik oldu.

GELİR ADİL DAĞITILMIYOR

1983-1994 yılları arasında doğanları Y kuşağı, 1995-2003 yılları arasında doğanları ise Z kuşağı olarak tanımlayan araştırmaya göre, Türkiye'den Y kuşağı katılımcılarının yüzde 83’ü ve Z kuşağı katılımcılarının yüzde 76'sı gelirin toplum genelinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını düşünüyor.

Bu oran dünya çapındaki katılımcılarda Y kuşağında yüzde 69, Z kuşağında yüzde 66 seviyesinde.

Araştırmaya göre Türkiye’deki Y ve Z kuşakları, iş yerlerindeki gelir adaletsizliğini düzenleyecek bir yasaya, evrensel temel gelire ve zenginlerden daha fazla vergi alınması fikrine de sempati ile yaklaşıyor.

Türkiye’deki Z kuşağı mensuplarının yüzde 64’ü evrensel temel geliri savunurken Y kuşağında bu oran yüzde 66. Dünyada ise bu rakam her iki kuşakta yüzde 53 seviyesinde.

Türkiye’de Y kuşağı içinde “Daha varlıklı insanlar için daha yüksek vergiler uygulamak gerekir” diyenlerin oranı yüzde 65 olurken, Z kuşağının yüzde 57’si bu görüşü savunduğunu belirtti. Dünya çapında ise bu oran her iki kuşak için de yüzde 57-58 seviyelerinde.

Ayrıca Türkiye’de “bir işletmenin en yüksek ücret alan yöneticisi ile ortalama çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini sınırlandıracak yasal düzenleme yapılmalıdır” diyen Y kuşağı mensuplarının oranı yüzde 71 olurken Z kuşağının ise yüzde 65’i bu düşüncede.

EKONOMİK GİDİŞAT İÇİN KARAMSARLAR

Y ve Z kuşağı mensupları ülkenin genel gidişatı için karamsar. Türkiye’de ankete katılan Y kuşağı mensuplarının yüzde 54’ü ülkedeki genel ekonomik durumun gelecek 12 ay içinde kötüleşeceğini söylerken Z kuşağının yüzde 47’si genel ekonomik gidişatın kötüleşeceği düşüncesinde.

Y kuşağının yüzde 20’si genel ekonomik gidişatın iyileşeceğini, yüzde 23’ü ise aynı kalacağını düşünürken Z kuşağı mensuplarının yalnızca yüzde 18’i ekonomik gidişata dair iyimserliğini korudu. Bu kuşağın yüzde 17’si ise ekonominin aynı kalacağını düşünüyor.

Dünyadaki Y kuşağının yüzde 27’si ülkesindeki ekonomik durumun iyileşeceğini, yüzde 23’ü aynı kalacağını, yüzde 43’ü ise kötüleşeceğini düşünürken Z kuşağının yüzde 27’si bu soruya “ekonomik durum iyileşecek” yanıtını verdi. Bu kuşağın yüzde 41’i “ekonomik durum kötüleşecek” öngörüsünde bulundu.

EN ÖNEMLİ SORUN İŞSİZLİK

Türkiye’deki Y ve Z kuşağı mensuplarının gördüğü en önemli sorunların başında işsizlik geliyor. Türkiye’de Y ve Z kuşağı mensuplarının yüzde 41’i ülkenin en önemli sorununun işsizlik olduğunu düşünüyor.

Y kuşağının yüzde 27’si en önemli sorunun gelir adaletsizliği olduğunu savunurken yüzde 26’sı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Z kuşağında ise en önemli sorunlar sıralamasında ikinci sırada yüzde 32 ile cinsel taciz, üçüncü sırada yüzde 23’le gelir eşitsizliği geliyor.

Dünyada ise Y kuşağı temel sorun olarak yüzde 28’le sağlık hizmetini görürken bu kuşağın yüzde 27’si işsizliği, yüzde 26’sı ise iklim sorunlarını temel sorun olarak görüyor.

Dünyadaki Z kuşağına göre ise en önemli sorun iklim değişikliği. Bu kuşağın yüzde 26’sı iklim değişikliğinin, yüzde 25’i işsizliğin yüzde 21’i ise sağlık hizmetlerinin temel sorun olduğunu düşünüyor.

Y VE Z KUŞAĞININ ORTAK SORUNU

Araştırmayı yukarıda okudunuz…

Deloitte tarafından Y kuşağı (1983-1994 yılları arasında doğanlar) ve Z kuşağı (1995-2003 yılları arasında doğanlar) arasında yapılan araştırmaya göre, bu kuşağa mensup gençlerin ortak kaygıları gelir eşitsizliği ve işsizlik oldu.

Bir ülkede hem genç kesim, hem de yaşlı kesimin ortak noktası gelir eşitsizliği ise, o ülkede büyük sorunlar ve adaletsizlikler var demektir.

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İzlanda’ya bak

Türkiye’ye bak!

İzlanda'da bugüne kadar dünyanın en büyük çalışma deneyi sona erdi. 2500'den fazla çalışanın katıldığı deneye göre ücretlerde azalma olmadan çalışma saatlerinin 35-36 saate indirilmesi verimlilikte düşüşe sebep olmadı. Şimdi, haftalık çalışma saatlerinin azaltılması veya haftada 4 gün çalışma formülleri üzerinde duruluyor. İzlanda neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz. Adamlar her türlü sorunu halletmiş, şimdi daha az çalışmanın formülünü arıyor. Bizim gündemimizde ise; ekonomik kriz, işsizlik, elektrik zammı, doğalgaz zammı v.b. şeyler var.

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Yeni zam fırtınası!

Tele 1’in sitesini incelerken ‘zam fırtınası geliyor’ diye bir haberi okudum. Haberin özeti şöyleydi; Gıdadan beyaz eşyaya, hazır giyimden mobilyaya kadar birçok sektör, eylül ile birlikte fiyatlarda yüzde 15 ile yüzde 40 arasında artış olacağını belirtti. Beyaz eşyada büyük bir zammın olması bekleniyor. Bu yıl içinde son çeyrekte yüzde 15-20 bandından bir fiyat artışı olacağı tahmin ediliyor. Züccaciyeciler, tüm mutfak ürünlerinde yüzde 30-50 zam bekliyor. Benzine… Mazota… LPG’ye… Elektriğe… Doğalgaza zam geldi… Anlaşılan eylül ayından itibaren, yeni zamlarla karşı karşıya kalacağız.

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Evden çalışma

modelini sevdik

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının üzerinden 15 ay geçti ve hayat henüz normale dönmedi. Birçok çalışan, işlerini evine taşıdı. İşveren de evden çalışmayı teşvik etti. Her ev adeta bir ‘'home ofis'' oldu. Pandemi ile birlikte iş dünyası daha kıt kaynak ile daha verimli çalışmayı öğrendi. Yönetim Danışmanı Didem Temel, “Evden çalışmak pandemi bitse de birçok alanda kalıcı hale gelecek” dedi. Didem Hanım’a katılıyorum… Evden çalışmayı seven arkadaşlar çoğunlukta… Gazetemizde de mevcut.

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Kooperatiflere

dönüş başladı

1980’li yıllarda yarattığı mağdurlarla da hafızalarda yer alan yapı kooperatifleri, küllerinden doğuyor. Artan fiyatlar nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşlar yeniden kooperatiflerin yolunu tutuyor. İlk 5 ayda kurulan 603 kooperatifin 232’si yapı kooperatifi. Uzmanlar bu modelde süreci dikkatli yöneterek, mağdur olmadan ev sahibi olunacağını belirtiyor.

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Kocaeli, su krizinde riski

yüksek iller arasında mı?

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin İklim ve Enerji Programı Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu, ilerde yaşanacak su kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu. Risk tahminlerini ve önerilerini anlattı; “Türkiye’de korunan alanların oranı yüzde 9’dan yüzde 30’a çıkarılmalıdır. Ülkemizde suyu korumak için suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanlar korunmalı. Tarımda verimli sulama yöntemleri yaygınlaştırılmalı. Sanayide temiz üretim yatırımlarını teşvik edilmeli. Kayıp ve kaçaklar önlenmeli.

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Son 50 yılda Türkiye’deki sulak alanların yarısı, su miktarı ve kalitesi bakımından, sağlıklı yapısını kaybetmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya küresel ölçekte su riski yüksek kentler listesinde yer almaktadır.”… Kocaeli, küresel ölçekte su riski yaşayacak kentler arasında yok, bu sevindirici. Ama diğer illerin de bu riskten kurtulması için önlemler alınmalı.

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Sigara kullanımında

kaçıncı sıradayız?

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sigara tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 oran ile Endonezya yerleşti. Endonezya’dan sonra yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya olarak belirlendi.