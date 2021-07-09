Değerli okurlarımız. Bildiğiniz gibi Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi ile İçişleri Bakanlığının desteği ile 2020 yılında Ermeni yalanlarını tarihi bilgi ve belgeleri ile dünyaya duyurmuştu. Bununla ilgili konferans yapılarak buradaki konuşmaları kitap haline getirerek ilgili yerlere parasız dağıtımını yaptı.

Diğer bu amaçlı yapılan etkinlikleri de dergi haline getirmişti.

Kamuoyu nezdinde ve ayrıca İçişleri Bakanlığı da başarılı çalışma olarak kıymetlendirmiştir.

Bu amaçla Haydar Aliyev Kültür Evine Ermeni yalanları ile mücadele ve deşifre etmek için ikinci projeyi de vermiştir.

Bu proje nedeni ile 3 Temmuz Cumartesi günü "Ermeni Ordusu ve Çeteleri Tarafından Gerçekleştirilen Katliamlar Konferansı" yapıldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Prof. Dr. Teymur Rzayev, tarihci-yazar Süleyman Pekin ve Elçibey Vakfı Başkanı Agil Samedbeyli'nin konuşmaları ile konferans yapılarak televizyon çekimi yapıldı.

AZERBAYCAN ŞÖLENİ

4 Temmuz Pazar günü Azerbaycan Dayanışma Şöleni'nde Suat Mansuroğlu hocanın yetiştirdiği katılımcıların alkışları ile destekledikleri folklor ekibi nefis oyunlarını sergilediler.

İzmit'in yetiştirdiği ve sevilen sesi Aytül Arik Uygun Hanım ve ekibi herkesin zevkle dinleyip alkışları ile coştukları müzik ziyafeti verdiler.

Konferans ve Şölene durumu müsait olan bazı dernek başkanları da katılmışlardır.

Açılış konuşmasını ben yaptım.

Derneğin kuruluş yılı olan 2004 yılından bugüne kadar olanların ve yapılanların kısaca özetini yaparak hatırlatılarak söze başladım.

Başarılı olmak için hangi konuyu çalışma alanı seçiyorsunuz ise bununla ilgili her konunun çok bilinmesi gerekir.

Bilinmesi yanında ayrıca inanmanızda gerekir.

Bu iki noktadan sonra sürekli ve planlı çalışmayı devam ettirmek gerekiyor.

Önünüze dıştan ve içten birçok engellerin çıkacağını hesap ederek akıl ve sabırla hareket etmeniz gerektiğini asla unutmamalıyız.

“Bir Millet İki Devlet için yapılan her türlü faydalı hizmetin tarihe hizmet olduğunu unutmamalıyız” diyerek duygu ve düşüncelerimi aktarmaya çalıştım.

Bizim önemli hizmetleri gerçekleştirmemizi Kocaeli halkının samimi desteğine borçlu olduğumuzu örneklerle anlatarak Belediyelerimizin desteklerini tarihleri ile belirterek teşekkür ettim.

Derneklerden sorumlu Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Bey birlik, beraberlik adına akıcı ve samimi bir dille tarihten örnekler vererek dayanışmayı güçlendirecek güzel bir konuşma yaptılar.

Çalışmalarımızı başarılı bulan valimize kurumumuz adına çok teşekkür ediyoruz denildi.

Donanımlı gördüğümüz sayın valimize kurumumuz adına teşekkür ettiğimizi kendilerine bir kez de buradan iletiyoruz.