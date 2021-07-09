Bu ne sevgi, ahhh…

Bugün efsane sol ayağımız Yalçın Kıldıran’ın hikayesini yazacaktım. Ama ona da danışmadan hastalığıyla ilgili bilgi paylaştım…

Adeta mesaj yağmuru altında kaldım…

Hani ben can çekişiyor olsam belki bu kadar mesaj almazdım…

İşte bu halkın saf ve temiz ilgisidir…

Bu kent hizmeti unutmaz…

Yamçın Kocaelispor’u satmayan ender kişilerden biridir…

Hem de Kocaeli’de doğmamasına rağmen, herkesten daha fazla Kocaelili olarak… (Tavşanlılı)…

Dün anonsunu yaptığım Yalçın Kıldıran’ın hikayesini yarına bıraktım ve bugün bu mesajları gözlerim biraz dolarak paylaşmak istedim…

HHH

Dün sosyal medya hesabımdan şu mesajı paylaştım:

“Benim Yalçınımı hiçbir hastalık yenemez... Bu savaşta da yanındayız... Türkiye'nin en ünlü bacağı gitti, ama o yenilmedi... Şimdiki bu amansız hastalık da onu yenemeyecek... Yalnız değilsin…”

Yalçınım da şu mesajı eklemiş:

“Hepinizden Allah razı olsun… Ben hayatımın en güzel günlerini, benim her şeyim olan, büyük Kocaelispor ve Kocaeli şehrinde geçirdim ve ne kadar övünsem gururlansam, duygularımı tarif edemem. Hepinizi çok seviyorum, sizlerin bu güzel duygularınız ve sevginiz beni hayata sımsıkı bağlıyor…”

Ve ardından da sosyal medya arkadaşlarımız şunları paylaşmış:

(İMLA KURALI HATALARINA DOKUNMAK BİLE İSTEMEDİM… ÖYLESİNE SAF VE YÜREKTEN MESAJLAR Kİ…)

Barış Hoşbaşak: Kesinlikle o çimleri koşarken toprağa gömen güçlü futbolcumuzdur, Allahın izni ile neleri atlattı, o buda biter…

Nuri Adıgüzel: Yalçın Hocam candır geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah hocam atlatacaktır.

Agim Desat: Rabbim acil şifalar versin yalçın hocama

Mukadder Özcan: Yalçın en sevdiğim kardeşim, acil şifalar diliyorum her zaman yanınızdayım

Murat Afşin: Çok geçmiş olsun,acil şifalar dilerim

İbrahim Sari:Allah yardımcısı olsun inşallah,

Göksel Ali Argun: Geçmiş olsun acil şifalar dilerim

Fikri Tekbas: Geçmiş olsun allah şifalar versin candır bizim yalcın hiç bir zaman kocaelispor u satmadı sevdası heb kocaeli spordu

Hüseyin Çakmak: BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN... ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN , İNŞALLAH...

TC Veysi Yavuz: Acil şifalar diliyorum

Zeki Kaya: Yılmaz Yalçın kardeşim Savaşır sonuna kadar

Osman Sinmaz: Allah acil şifalar diliyorum hocam

Seyfi Güner: Allah acil şifalar versin inşallah gecmiş olsun

Hüseyin Subaşı: Geçmiş olsun Yalçın hocam

Erol Arutan: Geçmiş olsun Allah şifalar versin inşallah

Turgut Demirkıran: Geçmiş olsun hocam Allah yardımcın olsun

Haluk Özçakmak: ALLAH ŞİFASINI VERSİN GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞIMIZE

Barış Hoşbaşak: Geçmiş olsun şifalar dilerim

Şakir Vatan: Geçmiş olsun allah şifalar versin

Osman Demir: Rabbim şifalar versin inşallah

TC Selçuk Pınar: Çok geçmiş olsun Allah şifa versin

Mustafa Vatansever: Çok geçmiş olsun rabbim onun. hastaliginda şifalar nasib eylesin

Ugural Dalgıcoglu: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Rahmi Özmen: Acil şifalar diliyorum geçmiş olsun

Adnan Şentürk: geçmiş olsun allah şifa versin

Remzi Demirer: Geçmiş olsun allah şifalar versin

Ali Bozkurt: Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah

Zekai Akkaya: Geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin

İbrahim Yazıcıoğlu: Geçmiş olsun allah şifalar versin canım kardéşim

Cengiz Uçak: Allahım acil şifalar versin.

Faruk Durmaz: Yalçın Kıldıran büyüksün. acil şifalar diliyorum

Erol Kaçmaz: Geçmiş olsun Yalçın Kıldıran Rabbim acil şifalar versin

Hayrettin Albayrak: Allah yar ve yardımcın olsun sevgili Yalçın kardeşim

Nafiz Özcan: Allah acil şifalar versin inşallah güzel insan

Sebahattin Gokkaya: Geçmis olsun.Allah şifa versin.

Sait Gurer: Hocam 29 yıldır olduğu gibi iyi günde de kötü günde de olduğu her daim yanındayız... Seni ve aileni seviyoruz…

Erol Şen: Geçmiş olsun büyük kaptan

Ali Kayhan: Allah acil şifalar versin inşallah

Metin Gençer: Çok geçmiş olsun acil şifalar dilerim

Rüstem İsmailoğlu: Çok geçmiş olsun şifalar diliyorum kardeşime

İsmail Bayraktar: Geçmiş olsun Allah şifa versin

Ayhan Eryılmaz: Geçmiş olsun kardeşim Allah acil şifalar versin.

Ali Şentürk: Cansın kardeşim gerçekten Kocaelispor için çok büyük Değerdir kalbi güzel gönlü güzel Rabbim sağlık sıhhat versin kendisine seviyoruz onu

Yilmaz Şen: Geçmiş olsun Allah şifa versin

Abdulah Çelikyılmaz: Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin

İlker Bilginer: Geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim.

AlpArslan Sayarı: Allah şifasını versin geçmiş olsun

Emrullah Sevencan: Cok gecmiş olsun Allah acil şifa versin sayin hocam

Cemil Dönmez: Acil şifalar diliyorum

Muhsin Kaya: Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin

İsmail Kalkandelen: Geçmiş Olsun. Değerli Kardeşim Allah Şifalar Versin.

Ayhan Serkan Oyan: Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah

Metin Kaymaz: Gecmis olsun acil şifalar diliyorum

Gürhan Öztürk: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Refik Sengel: Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin inşallah

Taner Bayram: Geçmiş olsun kardeşim allah acil şifalar versin

Levent Kiliçarslan: Bir bir veya daha fazla kişi ve şunu diyen bir yazı 'Allah şifa versin geçmiş olsun AMİN' görseli olabilir

Ali Ozdincer: rabbim acil şifalar versin inş.

Hakan Aksoy: Yalçın abim çok geçmiş olsun acil şifalar dilerim ??

Erhan Okur: Geçmiş olsun Yalçın hocam

Cengiz Dönmezer: Yalçın kardeşim geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz selamlar sevgiler

Tuncer Birdal: Geçmiş olsun Rabbim yar ve yardımcın olsun gardaş

Uğur Uludağ: Geçmiş olsun allah şifa versin inşallah

Çakır Ayhan Albayrak: Allah şifa versin inşallah amin.

Hüseyin Gülister: Allah şifalar versin inşallah Yalçın hocam.

Ibrahim Alat: Geçmiş olsun yalçınım allah şifalar versin

Hüseyin Yanduman: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Nihat Araç: Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah hocam

Raşit Güven: Geçmiş olsun RABBİM şifa versin inşaallah hocam

Fulya Sarı: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Celal Yorulmaz: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Özkan Göçenler: Maşallah Ekibe Yalçın hocamızada Geçmiş olsun

Sinasi Tosun: Çok geçmiş olsun

Ruşen Dere: Geçmiş olsun Rabbım acil şifalar versin İnşallah Dua ile

N.Omur Aykanat: GEÇMİŞ OLSUN. ACİL ŞİFALAR DİLERİM.

Yücel Özyer: Sevgili Arkadaşım YARADANIM dan acil şifalar diliyorum…

Yalçın Kıldıran: Çok korkuyorum, ama?..

Kocaelispor’un eski futbolcu ve teknik adamlarından, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Başiskele Doğantepespor’da genel kaptanlık yapan Yalçın Kıldıran, sorumsuz bir şekilde sokakta gezenler için sitemde bulundu. Kızı Dilara Kıldıran’ın da sağlıkçı olduğuna vurgu yapan Kıldıran şu ifadeleri kullandı: Korkuyor muyum? Evet, çok korkuyorum. Ölmekten mi? Kesinlikle hayır! Bir tane kız evladım var. O benim canım, her şeyim! O da bir sağlık çalışanı… İstanbul'da gecesini gündüzüne katıp hastanede insanların iyileşmesi için çalışıyor…