“O tesisleri oraya yapamazsınız”

Kocaelispor’un en uzun süreli taraftarlarından olan İsmail Taş, tesislerin Sevindikli’de yapılacak olmasıyla ilgili tepkisini dile getirdi. Yıllarca Yenikent’e alışamamışken tesisleri daha da uzağa götürülmesine anlam veremediğini söyleyen Kozluklu Taş, şu görüşlerini dile getirmiş…

Ben de aynen yayınlıyorum…

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“Geçmişi açmak istemem, ama geçmişiniz bizim açımızdan, Kocaelispor konusunda, acı anılarla dolu. Bizi hiçbir zaman başka bir takım veya taraftarla karşılaştırmayın. Biz bir kez o hatayı yaptık, stadı dağın başına yaptınız. Ama bu konu, “Ben karar aldım yaptım” diyebileceğiniz bir konu hiç değil. Taraftara sormanız gerekir. Bu takımı şehirden kopartarak bir yere varamazsınız. Kocaelispor şehri ve taraftarıyla vardır. Dağın başına yapacağınız şehir merkezinden çok uzakta bir tesis bizim takımla olan bağımızı koparır. Biz idmanlara bile giden takımıyla bütünleşmek isteyen taraftarlarız. Daha önce de gündeme gelmiş, stada yakın, şehir merkezine yakın Köseköy’deki muhabere taburu boş duruyor. Elinizde güç var yetki var, stada yakın insanların her gördüğünde gurur duyacağı önünde benzin istasyonu olup, kulübe ciddi bir kazanç sağlayacak bir alan, tesis yapılabilecek en güzel yer. Bize bir iyilik yapın, bari bu konuda “Ben güçlüyüm, benim yaptığım her şey doğru” düşüncenizden vazgeçin. Taraftarla bu konuyu tartışın, geçmişte yaptığınız gibi bizi yok saymayın biz size rağmen direndik bu takımı size kapattırmadık. Taraflar bir kulübün gerçek sahibidir. Yöneticiler ve siyasiler sizler bugün KOCAELİSPORLULUK modasına kapılmış olabilirsiniz, ama yarın bu kulübün önünden bile geçmeyeceksiniz yani bugün varsınız, yarın yoksunuz…”