150 yıl yaşamaya ne dersiniz?

İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölü yakınlarındaki Pallanza kasabasında sessiz ve sakince yaşayan bir kadın, 15 Nisan 2017 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Nüfus kâğıdındaki doğum tarihi hanesinde “1899” yazan bu kadın, yaşamı boyunca iki dünya savaşı ve seksenin üzerinde İtalyan hükümeti gördü.

EmmaMorano’dan bahsediyoruz.

1800’lü yıllarda doğup 2000’lerde hayatta kalan tek insan olması, doğal olarak gazetecilerin de ilgisini çekecekti; The New York Times muhabirlerinden ElisabettaPovoledo, Morano ile 2015 yılında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Morano, uzun bir yaşamın sırrını, günde -ikisi çiğ olmak üzere- üç yumurta yemeye ve yalnız yaşamaya bağlıyordu.

Tam tamına 117 yıl yaşayan bu kadın, 1938 yılından itibaren eşiyle ayrı yaşamaya başlamıştı; “Kimsenin bana hükmetmesini istemedim” diyecekti.

Eski insanlar ne kadar yaşıyordu?

Bilim insanları, Homo sapienssapiens olarak adlandırılan türümüzün ilk üyesinin 195 bin yıl önce Doğu Afrika’da ilk adımını atmasından bu yana, yaklaşık 75 milyar insanın yaşamış ve ölmüş olduğunu tahmin ediyor.

Bu elbette çok yuvarlak bir tahmin ama konumuz açısından önemi var.

Örneğin, Eski Mısır’da 3300 yıl önce başlayan II. Ramses döneminde ortalama insan ömrü 18 yıldı.

Aslında atalarımızın 30 bin yıl önce Avrupa’ya göçmesinden Ortaçağ’a kadar ortalama insan ömrü pek uzamadı.

Yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ortalama ömür 18-20 yılla sınırlı kaldı.

Ancak, Ortaçağ’da ortalama ömrün 30 yıla çıktığını ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 50 yıla ulaştığını biliyoruz.

Bugün dünyada ve Türkiye’de ortalama ömür ne kadar?

Kısa adı DSÖ olan Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bugün dünyada ortalama insan ömrü erkeklerde 69.8, kadınlarda ise 74.2.

Türkiye’de ortalama ömür, dünya ortalamasının üzerinde.

TÜİK verilerine göre son 60 yılda ülkemizde ortalama yaşam süresi 30 yıl arttı.

Bugün Türkiye’de ortalama ömür erkeklerde 75.9, kadınlarda ise 81.3.

Yaşam beklentisinde Türkiye, 169 ülke arasında 51’inci sırada.

150 yıl yaşamak mümkün mü?

Bu arada belirteyim, yazıyı hazırlarken Batuhan Sarıcan ve Kozan Demircan’ın “uzun yaşam”la ilgili araştırmalarından yararlandım.

Uzun yaşam ve ölümsüzlük, insanın hep düşü olmuş.

Bu düşün peşinde koşanlar, büyük fonlardan yararlanıp, çok ciddi araştırmalar yapıyorlar.

“Bir insan sağlıklı olarak ne kadar yaşayabilir” sorusunun cevabını arıyorlar.

Elde edilen ilk sonuçlar, insanların kaza ve genetikten yana şansları yaver giderse 120 ile 150 yıl arasında yaşayabileceğini gösteriyor.

Singapur merkezli bir şirkette araştırmacı olan TimothyPyrkov ve meslektaşları, araştırma için ABD, İngiltere ve Rusya’daki 500 bin kişiyi içeren üç büyük gruptaki “yaşlanma hızına” baktılar.

Veri kümelerindeki hemen hemen herkes için mevcut olan basit bir kan testinden elde edilen verileri kullandılar.

Araştırmacılar, üç farklı yaş grubu için kan testlerinden toplanan iki değere baktılar: İki farklı türde hastalıkla savaşan beyaz kan hücresinin oranı ve kırmızı kan hücrelerinin boyutundaki değişkenliğin bir ölçüsü.

Bu verileri doğrulamak için bir değişken daha kullanıldı: Atılan günlük adım sayısı.

Bu sürecin sonunda da aynı modeli buldular.

Araştırmacılar ayrıca, yaşla birlikte vücudun hakaretlere tepkisinin istikrarlı bir şekilde azaldığını ve yaş aldıkça iyileşme için daha fazla zaman gerektiğini buldular. Buna bağlı olarak vücudun direncini artırmak için terapiler geliştirilecek olsaydı, bunların insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamasını sağlayabileceğini savunuyorlar.

Yeni doğanların ortalama ömrü 100 yıl olacak

Sevgili okurlarım, biz geçen yüzyılın ilk yarısından kalma kişileriz.

2.Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya gelen kuşak…

Bizim çocukluk dönemimizde ortalama yaş, 45-50 idi.

Bugün ise ortalama yaş erkeklerde 75, kadınlarda 81.

Demek bizim yaşam süremizde ortalama yaş 25-30 yıl artmış.

Ortalama yaşam süresi bu hızla uzasa bile, bugün doğanların çoğu 100 yaşını görecek.

150 yıl yaşamak mı?

Bizim için hayal…

Yeni doğanların şansı olabilir…

Ama 50 yıl sonra dünyaya gelecekler, 150 yaşı rahatlıkla görecek.

Tabii her dönemde “uzun” değil, “sağlıklı uzun yaşam” hedef olmalı.

İyi pazarlar!