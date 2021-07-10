Yağlı Güreş Partisi KURUN, Recep Tayyip’ten kurtulun

Şaka değil,

Bu bir geçek…

Ülke siyasetten çok sporla ilgili.

Genel seçimlerde partilere verilen oylar ortada.

Vatandaşın derdi;

Açlık,hastalık, korona, aşı,

Vatan,millet,memleket değil,

Varsa yoksa SPOR!

Bugün Edirne’de Tarihi KIRKPINAR Güreşleri’nin 660’ıncısı yapılıyor.

Edirne’de,Selimiye Camii’nin bahçesinde çayırlarda yatan insanlar,

Caminin içinde sabahlayanlar,

Araçlarının içinde sivrisinek istilasından korkarak yatan,

Sıcaktan kaşınarak orasını burasını kanatan insanlar var.

Bunlar Edirne’de,otellerin pahalı olmasından,pansiyonlarda yer bulamayan,

Yurdun dört bir yanından Edirne’ye,Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne gelen,

YURDUMUN yağlı güreş seven gariban İNSANLARI!

660 yıldır yapıldığını gururla söyledikleri KIRKPINAR Yağlı Güreşleri’ni hala,

15 bin kişilik stadyumda yapanların sokaklarda,çayırlarda yatmaya mahkum ettiği insanlar…

Bu güreş meraklılarını sokaklarda,cami avlularında,çayırlarda yatıranlar,

Yakında Ay’a gideceğiz diye övünenler,çağ atladık diyenler,

İngiltere –Danimarka Avrupa Şampiyonası yarı final maçını izlemediniz mi?

60 bin seyirci hem de yan yana mesafe kısıtlaması bile yok, maçı izledi.

Onlar böyle maç izlerken siz Edirne’de ne yapıyordunuz?

AĞA’nın yemeğinde kafaları çekip sahnede GÖBEK atıyordunuz!

Utanmadan bir de 660 yıllık efsane Ata sporu dediğiniz güreşlere,

KISITLI sayıda 4.300 kişi seyircili olsun diye diretiyorsunuz.

Sizin bu diretmenize, UCUBE kararlarınıza rağmen insanlar Edirne’ye akın akın geldi.

Yıllardır bu spora hizmet eden gazetecilere ambargo koydunuz ama,

O gazeteciler yine Edirne’ye geldi ve kapınıza dayandı.

Kimine AĞA’nın kimine Belediye Başkanı(Partinizden olanların)isteği ile giriş kartı verildi.

Bütün bu haksızlıklara karşın yağlı güreş sevdalıları,

YAĞLI GÜREŞİN MABEDİ sayılan Edirne’yi terk etmedi!

Bu yağlı güreş sevdalıları var yahani cami avlusunda,çayırlarda yatanlar?

Başpehlivan İSMAİL BALABAN için 32 milyon esemes kullandılar!

İSMAİL BALABAN’ı başlarına şampiyon yaptılar…

Demek oluyor ki,

Ülkede şu anda bir seçim olsa ve;

Yağlı güreş severler bir siyasi parti kursa,

İnanın bu 32 milyon esemes sahipleri,

Recep Tayyip Erdoğan ve partisini duman ederler!

Tekrar ediyorum;

Ülkede yağlı güreş meraklıları bir araya gelip

“Yağlı Güreş Sevenler Partisi” kursalar,

Tüm siyasi parti oylarından daha çok oy alır ve iktidar olur.

Tayyip Bey,Spor Bakanı,Güreş Federasyonu ayağınızı denk alın,

Yağlı güreşe gönül veren insanları,

Selimiye Camii avlusunda,çayırlarda sabahlatmaktan sakının,

utanın ve bu görüntülere son verin.

Bu konuya çözüm bulmak ve halletmek,

AY veya UZAY’a gitmekten daha kolay olsa gerek…

EDİRNE BELEDİYESİ, SPOR BAKANLIĞI ve GÜREŞ FEDERASYONU’NA TAVSİYE;

“660 yıllık efsaneyi gereği gibi organize etmeyi hala başaramıyorsanız lütfen bu tür organizasyonları yapan profesyonel kuruluşlara görevinizi tevdi edin!”

Anlayana;

Davul-zurna AZ,

Anlamayana;

Sivrisinek SAZ!