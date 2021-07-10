Pandemi Bitmesin, İnsanlık Yok Olsun

Aşılama sürecinin dünya çapında ciddi bir ritim bulması, ülkemizin Biontech aşısına kavuşması ve kitlesel aşılanma noktasına yaklaşmakta olan ülkelerden gelen veriler bir süredir hepimizi umutlandırdı. Hatta bundan birkaç hafta önce “Pandeminin Sonu Göründü” başlıklı bir yazı bile yazıp “tünelin sonunda gördüğümüzün tren değil, gün ışığı olduğunu biliyoruz” demiştim. Ancak ne yazık ki hevesimiz kursağımızda kalacak gibi duruyor.

İşin öncelikli küresel tarafına baktığımız zaman aşılanmanın hızlanması ve aşı tedarik zincirlerinin yerli yerine oturmaya başlaması üzerine bizleri umutlandıran haberlerin yanısıra can sıkıcı haberler gelmeye de devam ediyor. Delta, Lambda bilmem ne derken sürekli olarak yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve şu ana dek yapılmış aşıların bunlar üzerindeki etkisi ufak ufak da olsa azalıyor. %99 koruyan aşı %93 seviyesine iniyor gibi. Elbette öldürücülük konusunda aşı halen daha en güçlü silahımız ancak varyantlar ortaya çıktıkça, aşıların etkisinin azalması ürkütücü.

Aşılama oranlarında büyük yol kat etmiş olan ülkelerde hayat neredeyse tam anlamıyla normale yakın hale dönmüşken yeniden parça parça kısıtlamalar geliyor. Yeni vaka sayılarında artışlar sürüyor. Sosyal mesafe ve maske konusunda gevşeme adımı atıldıkça hastalık bir yol bulmuşçasına yeniden yayılıyor.

Ülkemizde de son normalleşme kararlarının ardından vaka sayıları ve ölüm sayıları artmaya başladı. Yaklaşık her yarım saatte bir kişi virüs yüzünden ölüyor. Üstelik doğrudan virüs sebebiyle ölenlerin sayısı. TÜİK’in 2020 yılı ölüm oranlarını açıklamıyor olması tablonun bildiğimizden daha kötü olduğu yönünde bir intibaı da uyandırıyor. Sözün özü hem dünya genelinde, hem ülkemizde kapıldığımız rehavet hurmaları yavaş yavaş tırmalama seanslarına başlıyorlar gibi görünüyor.

Doğa ve İnsanın Mücadelesi

İnsanlık tarihi kadar kadim bir mücadele olan insan – doğa mücadelesinde çok büyük doğal afetler dışında genellikle galip gelen ve bu galibiyetin verdiği kibirle doğayı yok sayan insanlık olarak bu sefer girdiğimiz mücadeleyi elbette kazanacağız ancak ağır hasarla çıkacağımız da aşikar. Kurduğumuz ekonomik düzen ve buna bağlı olan tüm türev alanlarımızda bu salgın sebebiyle aldığımız hasarlar ciddi boyutlarda. Gelir adaletsizliğinin etkileri olan aşıya ulaşma şansı olmayan coğrafyalardaki milyarlarca insanı, siyasi sebeplerle ambargo altındaki İran gibi ülkelerin aşıya erişememesi gibi olayları da üzerine eklediğimiz zaman; normalleşmeye başlayınca yitirdiğimiz “salgın dönemi farkındalıklarımızı” yeniden tedavüle sokmamız gerekiyor.

Tarihin akışını değiştiren büyük olaylar, yarattıkları büyük kopuşlar üzerine birçok dengeyi, normali ve bilinen doğruları altüst ederek yeni bir yol açmıştır. Ancak bu sefer bilimin gücünü gerektiğinden fazla zorlayarak; bilime sadece “bizi bu cendereden kurtar da bildiğimiz yolda devam edelim” misyonu yüklemek; düzenin koruyucuları tarafından yapılan çok büyük bir yönlendirme ve genel algı inşası hatası olarak tarihte yerini almak üzere.

İnsanlar bir an önce eski normal günlük hayatlarına dönmek istiyorlar. Bu çok doğal ve insani bir arzu. Ancak bunda direttikçe başımıza alacağımız derdin büyüklüğünün arttığını ne yazık ki kabullenmek istemiyoruz. Bu krizi bir fırsata çevirme şansı ortaya net bir şekilde çıkmıştı ve dünya genelinde ciddi bir entelektüel zemin de bulmuştu ancak kapitalizmin de üzerine inşa edildiği insan doğası konfor alanını terk etmek, bildiği doğrulardan feragat ederek yeni bir şeyler inşa etmek yoluna girmekten doğal olarak kaçındı. Bu sosyal zemini gören; oy kaygıları sebebiyle genellikle en doğru kararı almak yerine en kabul edilebilir kararı alma eğiliminde olan siyaset ve bürokrasi mekanizmaları da tüm dünyada işin içine ulusal çıkarların çatışmaları da girince gerisingeri eski rotaya dümeni kırdılar.

İnsan Türü Sınıfta Kalmıştır

Bu yaşanan yaklaşık iki senelik sürecin ardından halen daha fosil yakıtların insanlığın gündeminde olması, tarım ve orman alanlarının kalıcı olarak koruma altına alınmaması, GDO ve yapay et başta olmak üzere ucuz gıda arzını sağlayacak olan teknolojilere yönelik büyük teşviklerin ve hukuki altyapıların düzenlenmiyor olması, küresel olarak çok çok hızlı internetin uzaydan dünyaya aktarılması ve bu sayede iş ve okul hayatındaki mobilizasyonun ve bir arada olma zorunluluklarının tarihe gömülmesi yönünde adımların atılmıyor olması…

Bunları kaçırılmış fırsatlar olarak tarihe not ediyoruz bu dönemin hikayesinde. Halen daha silahlara, doğaya zarar veren teknolojilere, moda ve lüks safsatalarına kaynak aktaran “kendi kendini yok etme yolunda depara kalkmış bir medeniyet” olarak türümüzün kepazeliğini tescilliyoruz.

Dini yapıların halen daha dünyada milyarlarca insanın zihnini tahakküm altına aldığını; pozitif bilime karşı sahte bilimcilerin, medya maymunlarının, televaizlerin, ırkçı şovenistlerin, dinci şovenistlerin, akıl ve mantık düşmanlarının giderek de güç kazanmaya devam ettiğini ve edeceğini izliyoruz. Bu salgın devletlerin otorite alanlarını güçlendirmek için fırsat gördükleri bir süreç oldu, karşılarında da popülistlerin kendi etki alanlarını genişletmek için zemin aradıklarını gördük.

İki deli fikriyatın şövalyeleri arasında gaza gelmiş milyarlarca cahilin histeri krizinde dünya üzerinde sayısı belki 100 milyon bile olmayan aklı başında insan hayretle bindiğimiz alametin gittiği kıyamete bakıyoruz.