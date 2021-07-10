Kırmızı Renkte Çiçek Açan ve Kırmızı Yapraklı Bitki Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle kırmızı renkte çiçek açan ve kırmızı yapraklı bitki çeşitleriyle ile ilgili bilgileri paylaşacağım.
At Kestanesi - Kırmızı Çiçekli: Yaprakları parlak açık yeşil renktedir. Mayıs ayında salkım halinde çiçek açar. Top büyür, görünüşü güzeldir.
Amber Paris (Berberis): Yaprakları ilk zamanlar kırmızıdır. Sonbahar’da koyu kırmızı renk alır. Çit nebatı olarak da kullanılır.
Akçaağaç - Yanar (Kırmızı Yapraklı): Zarif ve sevimli bir ağaçtır. Yaprakları kan kırmızı rengindedir. Tek ve grup olarak dikilir.
Vangelya: Çiçekleri canlı kırmızı renktedir ve bol çiçek açar.
Acem Borusu: Ağustos ve Eylül aylarında canlı kırmızı çiçekler açar. Kuvvetli gelişme gösterir.
Çiçek Eriği -Kırmızı Yapraklı: Yol kenarlarında sıra ve parklara grup halinde dikilen bir ağaçtır. Yaprakları kırmızı renkte, Nisan ve Mayısaylarında beyazımtırak pembe çiçek açar.
Çiçek Eriği - Koyu Kırmızı Yapraklı: İlkbahar’da menekşe renginde çiçek açar. Yaprakları koyu kırmızıdır, ağır topraklarda da yetişir. Yol kenarlarına ve parklara grup halinde dikilir. Manzarası güzel bir ağaçtır.
Çiçek Elması - Koyu Kırmızı Çiçekli: Çiçekleri koyu kırmızıdır.
Çiçek Şeftalisi: Canlı kırmızı çiçekli ve çiçekleri katmerlidir.
Hatmi (Formalı): Koyu kırmızı, katmerli çiçekli yaprakları alacalı ve koyu kırmızı katmerli çiçek açar.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
Saygılarımla,
İbrahim Tınaztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.