Kırmızı Renkte Çiçek Açan ve Kırmızı Yapraklı Bitki Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle kırmızı renkte çiçek açan ve kırmızı yapraklı bitki çeşitleriyle ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

At Kestanesi - Kırmızı Çiçekli: Yaprakları parlak açık yeşil renktedir. Mayıs ayında salkım halinde çiçek açar. Top büyür, görünüşü güzeldir.

Amber Paris (Berberis): Yaprakları ilk zamanlar kırmızıdır. Sonbahar’da koyu kırmızı renk alır. Çit nebatı olarak da kullanılır.

Akçaağaç - Yanar (Kırmızı Yapraklı): Zarif ve sevimli bir ağaçtır. Yaprakları kan kırmızı rengindedir. Tek ve grup olarak dikilir.

Vangelya: Çiçekleri canlı kırmızı renktedir ve bol çiçek açar.

Acem Borusu: Ağustos ve Eylül aylarında canlı kırmızı çiçekler açar. Kuvvetli gelişme gösterir.

Çiçek Eriği -Kırmızı Yapraklı: Yol kenarlarında sıra ve parklara grup halinde dikilen bir ağaçtır. Yaprakları kırmızı renkte, Nisan ve Mayısaylarında beyazımtırak pembe çiçek açar.

Çiçek Eriği - Koyu Kırmızı Yapraklı: İlkbahar’da menekşe renginde çiçek açar. Yaprakları koyu kırmızıdır, ağır topraklarda da yetişir. Yol kenarlarına ve parklara grup halinde dikilir. Manzarası güzel bir ağaçtır.

Çiçek Elması - Koyu Kırmızı Çiçekli: Çiçekleri koyu kırmızıdır.

Çiçek Şeftalisi: Canlı kırmızı çiçekli ve çiçekleri katmerlidir.

Hatmi (Formalı): Koyu kırmızı, katmerli çiçekli yaprakları alacalı ve koyu kırmızı katmerli çiçek açar.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe