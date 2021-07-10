İşte kadınla erkeği ayıran en belirgin 50 ÖZELLİK!

Kadınlarla erkekler arasında zaman zaman kıyaslama yapılır. Bazı konularda erkek, bazı konularda da kadınlar güçlüdür. İki cins arasında bazen benzerlik gösterse de, genel anlamda belirgin ayrım var.

1-Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak kadınlar daha dayanıklıdırlar.

2-Erkeklerde 4.5, kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. Toplam olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır, bu da kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir. Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksektir: 140/88. Bu değer kadınlarda 130/80'dir.

3-Kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler.

4-Kadınlar menopoz döneminde ateş basması, uykusuzluk, şişmanlama, gece terlemeleri ve vajina kuruluğu gibi belirtiler yaşarlar. Erkekler andropoz denen yaş döneminde hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar.

5-Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir. Su: Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.

6-Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir.

7-Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir.

8-Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha aşağıdadır.

9-Başarılı bir erkek karısının harcayabileceğinden fazla para kazanan erkektir. Başarılı bir kadın böyle bir erkeği bulabilen kadındır.

10-Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır. Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer.

11-Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27'sini oluştururken, bu değer erkeklerde yüzde 15'tir. Kadın vücudunda erkeklerden 3,5 kg daha fazla yağ vardır. Yağ, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda daha çok kalça, baldır ve göbekte yoğunlaşır.

12-Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar.

13-Kadınlar erkeklere kıyasla kollarını dirsekten 6 derece daha fazla açabilirler.

14-Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.

15-Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez.

16-Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas gücüne sahiptir. Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlüdürler.

17-Erkeklerin toplam 1,8 metrekare, kadınların 1,6 metrekare derileri vardır. Kadını derisi daha ince ve kuru, bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.

18-Erkeklerin akciğerleri kadınlarınkinden yüzde 50 daha geniş hacme sahiptir.

19-Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyarlar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır.

20-Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar. Genellikle de saat 19.00-22.00 arası.

21-Erkekler hareketsiz halde, vücudun metrekaresi başına ortalama 39,5 kalori yakarlar. Kadınlar ise 37 kalori. Erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2700 kalori, kadınınki 2000 kaloridir.

22-Kadınlar daha çok antikor üretirler, bu yüzden de erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek yakalanırlar.

23-Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.

24-Kadınların yüzde 20'sinde, erkeklerin yüzde 8'inde safrakesesi taşı oluşur.

25-Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72. Bu değer kadınlarda 80'dir.

26-Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa daha dayanıklıdırlar.

27-Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar. 55 yaşındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90'ına sahiptir. Oysa aynı yaştaki bir erkek gücünün sadece yüzde 70'ine sahiptir. 35 yaşındaki bir erkeğin damar sistemi 50 yaşındaki bir kadınınkine eşdeğerdir. Buna karşılık kadında sadece cilt daha ince olduğundan

28-Erkekler buluğ çağını 10-15, kadınlar 9-14 yaşları arasında yaşarlar.

29-Erkeklerin bacakları daha uzun ve kaslıdır. Bu yüzden kadınlardan daha hızlı koşar, daha uzağa zıplarlar.

30-Erkeklerin ortalama ömrü 71,5 yıl, kadınların 78 yıldır.

31-Erkek ortalama 175 cm boyunda ve 73,5 kg ağırlığındadır. Göğüs çevresi 98,5cm, beli 80,4cm'dir. Kadın ortalama 160 cm boyunda olup 61,2 kg'dir. Göğüs çevresi 90,1; kalça genişliği 96,5 cm; beli 74,3 cm'dir.

32-Gırtlaktaki adem elması adlı çıkıntı sadece erkeklere hastır.

33-Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir. Her iki cinsin günde soludukları miktar ise aynı olup 12 bin litredir.

34-Buluğ çağına kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler (10'a 8 oranında). Erkek çocuklar 14-15 yaşları arasında gelişmeye başlarlar ve 20 yaşına kadar bu büyüme gerçekleşebilir. Kız çocukları en hızlı 12-13 yaşları arasında gelişirken 17-18 yaşında bu gelişme durur.

35-Erkekler mantıklı, analitik iken, kadınlar sezgisel, yaratıcı, bütünleştirici.

36-Erkeklerin kadınlarla ilgili en şikayet ettikleri şey: Kadınların onları değiştirmeye çalışması. Kadınların erkeklerle ilgili en şikayet ettikleri şey: Erkeklerin onları dinlememesi.

37-Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla baş ağrısı çekiyormuş.

38-Erkek yorulduğu için evlenir. Kadın meraklı olduğu için evlenir. İkisi de hayal kırıklığına uğrar.

39-Erkekler sabah uyandıklarından akşam yatağa girdikleri ana kadar iyi görünümlüdür. Kadınlar her nasılsa gece boyunca çirkinleşirler.

40-Kadın bir koca buluncaya kadar gelecekten endişe eder. Erkek evlenecek bir kadın buluncaya kadar gelecekten endişe etmez.

41-Bir kadın bir erkekle onun değişeceğini umarak evlenir, ama o değişmez. Bir erkek bir kadınla onun değişmeyeceğini umarak evlenir, ama o değişir.

42-İnsanın karısını mutlu kılmak için iki şeye ihtiyacı vardır: Kadının kendi bildiği gibi davrandığını sanmasını sağlamak. Kadının kendi istediği gibi davranmasına izin vermek.

43-Evli bir erkek hatalarını unutmalıdır: İki kişinin birden aynı şeyi hatırlamasına gerek yoktur

44-Evli erkekler bekarlardan daha uzun yaşarlar, ancak evli erkekler ölümü daha çok arzularlar.

45-Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.

SALDIRGANLIK:

46-Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler. Bunun açıklaması da testosterona bağlanmaktadır. Buna karşılık kadınlar kelimelerle saldırır ve savaşırlar.

47-Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Bu hormon yağ bezlerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla da sivilceye neden olur.

48-AIDS hastalarının %75'i erkek, %25'i kadındır. Kadınların daha az AIDS’e yakalanmasının nedeni hastalığı taşıyan X kromozomundan iki tane bulunmasıdır. Böylece bir kromozom hastalık kapsa bile, diğeri ona baskın gelebilir.

49-Kadınlar yüksek sesle konuşmayı ve sesli düşünmeyi seviyor, erkeklerse her ikisini de içinden yapmayı tercih ediyor... Bu yüzden kadınlar erkekleri "duygusuz bencil yaratıklar" olarak görürken, erkekler de kadınları "sürekli kafa ütüleyen başbelaları" olarak görüyor.

50-Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.

(Alıntı: https://www.cnnturk.com/haber/yasam/diger/erkek-ve-kadin-arasindaki-50-temel-fark1?page=5)

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

BAŞARILI OLMANIN YOLLARI ŞUNLAR…

1.Olumsuz gibi görünen deneyimlerden ders çıkarmak.

2.Mazeret üretmemek.

3.Kendini tanımak.

4.Planlama yapmak.

5.Aksiyon almak, harekete geçmek.

6.İstikrarlı olmak.

7.Doğru arkadaş, doğru çevreye sahip olmak.

8.Mükemmeliyetçi olmamak.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

RENKLERİN DİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Her rengin bir dili vardır. Önemli olan o dili anlayabilmek. Siz hangi rengi seviyorsunuz?

-Altın sarısı Sevinç

-Beyaz Saflık-temizlik

-Gri Melankoli

-Kahverengi Geçmiş

-Kırmızı Aşk

-Mavi Yumuşak Başlılık

-Mor Kararsızlık

-Siyah Üzüntü

-Yeşil Ümit ve istikbal

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAYIF KARAKTER hastalıkların nedenidir

Psikobiyolojik kişilik kuramının sahibi Prof. Dr. Robert Cloninger, kendisi dahil hiç kimseye faydası dokunmayan ‘zayıf karakterli’ insanlarda kalp hastalıklarının sigara içenlere kıyasla 4 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Kişilik bozukluğunun tüm bu hastalıklarla ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Cloninger, “Kişilik bozukluğu olan kişide aşırı stres vardır, yaşam tarzında sıkıntı vardır. Bunlar kalp hastalıkları, kanserler, depresyon ve birçok bağımlılığa neden oluyor” dedi. Siz siz olun, zayıf karakterli olmayın. Zira zayıf karakter, her hastalığa sebebiyet verebiliyor.