Kandıra Belediyesi “gri pasaport” skandalı aydınlatılmalı

Belleklerinizi yoklayın, skandal ilk Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde patlamıştı.

Tarih, Nisan 2021…

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaportla yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemişti.

Bu ilk olaydan sonra “Acaba başka belediyelerde de benzer olaylar yaşanmış mıdır?” şüphesi başladı.

Altı belediye daha soruşturmaya alındı.

Balıkesir Gömeç…

Adıyaman Gölbaşı…

Burdur Yeşilova…

Yozgat Yerköy…

Şanlıurfa Suruç…

Ordu Korgan…

Bu belediyeler de “folklor”, “kültür turu” ve “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenleyerek yurt dışına kişiler göndermişlerdi.

Ve bu belediyeler tarafından gönderilenlerin çoğu da yine yurda dönmemişti.

İşin içinde “resmi yollarla insan kaçakçılığı” vardı.

Uygulanan, son derece kurnazca hazırlanmış bir “yurt dışına tüyme” planıydı.

“Gri pasaport” nedir?

Gri pasaport, gri pasaport diyoruz da, nedir gri pasaport?

“Gri pasaport”, “hizmet pasaportu” olarak da bilinir.

Tıpkı devlet memurlarına verilen “yeşil pasaport” gibi, devlet için yurt dışında görev yapacak kişilere de “gri pasaport” verilir.

Gri pasaport, birçok ülkeye “vizesiz giriş” olanağı sağlar.

Kandıra Belediyesi’ndeki skandal

Kandıra Belediyesi’ndeki skandalı aylarca iyi sakladılar.

Yedi belediyedeki skandal günlerce Türkiye’yi salladı, ancak Kandıra’daki skandal hiç konuşulmadı.

Oysa Kandıra Belediyesi’ndeki skandal da diğer belediyelerdeki skandallarla hemen hemen eş zamanda yaşanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Kandıra ile ilgili de soruşturma başlatmıştı, müfettişler İzmit’te gelip adı geçenlerin ifadelerini almıştı, ama yaşananlar dışarıya hiç sızdırılmamıştı.

Kulaktan kulağa bir şeyler fısıldanıyordu, ancak somut delil elde edilemiyordu.

Nihayet, “Hiçbir şey gizli kalmaz. Gerçek, bir gün gün yüzüne mutlaka çıkar” kuralı bu skandalda da işledi.

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, olup biteni kamuoyuna açıklayıverdi.

Neydi yaşananlar?

Üç gündür yazıyoruz.

İstanbul Kartal’da bulunan bir spor kulübü…

Adı, Efespor…

Boksör yetiştiriyor…

Kulüp yöneticileri; Türkiye’de kamp yeri bulamamışlar, düşünmüşler taşınmışlar, sporcularına Hollanda’da kamp yaptırmaya karar vermişler.

Ehh, pandemiden de sıkıldılar ya, “hava değişimi” olsun istemişler.

Nasıl gidecekler?

Normal yollarla gitmeleri, vize almaları mümkün değil.

İmdatlarına Celal Polat yetişmiş.

Kim Celal Polat?

İki gözü de görmeyen bir âmâ…

Tüm Engelliler Birleştirme Derneği Genel Başkanı…

Dernek ve spor kulübü İstanbul’da aynı binadaymış, yani Celal Polat Efespor’un komşusu…

Celal Bey, boksörlerin durumuna çok üzülmüş, “sorunun çözümüne” el atmış.

Yıllardır tanıdığı eski Kandıra Belediye Başkanı Diş Hekimi Turan Sarı’yı aramış.

“Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı tanıyorsundur, telefon ediver de şu bizim Kartal Efespor’un boksörlerini Hollanda’ya bir gönderiversin” demiş.

Turan Sarı Başkan Adnan Turan’ı aramış, Adnan Turan konuya olumlu yaklaşmış.

Daha sonra Celal Polat ve Efespor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen birlikte Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret etmişler ve boksörlerin Hollanda’ya gidiş işlemlerini başlatmışlar.

Sonuç olarak, Kandıra Belediyesi İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Efespor’un 39 kişilik kafilesine “gri pasaport” çıkartmış, böylece Hollanda seyahati gerçekleşmiş.

İddialar ve gerçekler

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan iddiasında diyor ki, “Hollanda’ya giden 39 kişiden hiç biri yurda dönmedi…”

İsimlerini, kimlik numaralarını tek tek açıkladı…

Skandalın kilit ismi Celal Polat ise, “Dönmeyen sadece 3 kişi” diyor.

Dönmeyen; 3 mü, 39 mu?

Veya başka bir sayı mı?

Bugün yarın gerçek sayı ortaya çıkar.

Gariplikler ve cevap bekleyen sorular

Yaşananlar, ne kadar garip değil mi?

Garip, tutarsız ve de mantıksız…

İstanbul Kartal’da bulunan bir spor kulübünün sporcu ve yöneticilerine, Kandıra Belediyesi neden “gri pasaport” çıkartır?

Bu mantıksızlık, o gri pasaport kararının altında imzası bulunan hiçbir yöneticinin dikkatini çekmemiş mi?

Kartal’daki Efespor, Hollanda’ya gitmek için neden gidip Kartal Belediyesi’ne başvurmamış da, taa Kandıra Belediyesi’nin kapısını çalmış?

Bu skandalda şimdilik 4 isim geçiyor.

*Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan…

*Kandıra eski Belediye Başkanı Turan Sarı…

*Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat…

*Efespor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen…

Son iki ismi hiç tanımıyorum.

Adnan Turan’ın sadece ismini duyuyorum, kendisi hakkında olumlu veya olumsuz bir fikre sahip değilim.

Turan Sarı’yı ise en az 40 yıldır tanıyorum.

Saftır, temizdir, akçeli işlerle hiç işi olmaz…

“Turan Sarı’nın olmaz da, diğerlerinin olabilir” demek istemiyorum.

Araştırılsın, soruşturulsun, gerçek ortaya çıkarılsın.

Bu olay, öyle çok “masumane” bir olay gibi görünmüyor.

Kim, kimi kullanmış?

İşin içinde dört isimden başka birileri var mı?

Diğer belediyelerde olduğu gibi, “gri pasaport” karşılığı Kandıra Belediyesi’ne herhangi bir “bağış” yapılmış mı?

Bu işte kişilerin çıkarı söz konusu mu?

Araştırılsın, soruşturulsun, kamuoyu aydınlatılsın!

Bu skandalın içyüzünü öğrenmek, Kocaeli halkının hakkı.