Çalışan gençlerin yüzde 20’si yoksulluk mücadelesi veriyor!

Pandemi süreci 1.5 yıldır devam ediyor…

Pandemi öncesinde zaten işsizlik vardı…

Pandemi sonrası sayı daha da arttı.

Türkiye, ekonomisi genç işgücüne istihdam yaratacak politikalar konusunda başarısız bir sınav verirken, pandemi sonrası gerçek genç işsizliği yüzde 40’ı aştı.

Çalışan gençlerin de yüzde 20’si yoksulluk mücadelesi vermeye devam ediyor.

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı, genç işsizlikle ilgili güzel bir değerlendirme yaptı. Sizinle paylaşmak istiyorum.

İŞSİZLİK DALGASI

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen ve pandemi ile birlikte 10 milyon sınırına ulaşan işsizlik, en büyük darbeyi gençlere vurdu. Ekonomik döngüde kendine yer bulamayan ve işsizlik dalgası altında umudunu yitiren gençler için eğitimli olmak da bir fark yaratmazken, çalışan gençler arasında ise yüksek yoksulluk oranı ve kayıt dışı istihdam dikkat çekiyor. Toplam genç işsizliği resmi verilere göre son bir yılda yüzde 8.8 artarak yüzde 25'e yükselirken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 42.7 olarak hesaplandı. Her 10 gençten en az 4'ünün işsiz olarak anne ve babası tarafından geçindirilmeye mahkum olduğu bu tabloda en vahim durum ise yine genç kadınlar için geçerli oldu.

İKİ GENÇ KADINDAN BİRİ

Pandemiyle birlikte en fazla işsizlik artışı genç kadın işsizliğinde görüldü. Son bir yılda genç kadın işsiz sayısı yüzde 15.6 artarak yüzde 31.7'e yükselirken, geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 52.4'ü buldu. Bu veri, her genç iki kadından birinin işsiz olduğunu ortaya koyarken erkekler için dar tanımlı işsizlik yüzde 22 iken, geniş tanımlı genç işsizlik oranı yüzde 36.9 oldu.

GENÇLER UMUTSUZ

DİSK/ Genel İş Sendikası tarafından hazırlanan genç işsizlik araştırması Türkiye'nin geleceğini oluşturan gençlerin umutsuzluğunu da ortaya koydu. Rapora göre OECD'de yüzde 39.61 olan genç istihdam oranı, Türkiye'de 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 30.9 (3 milyon 606 bin kişi) iken, 2021 yılı ilk çeyreğinde bu oran yüzde 30.6'ya (3 milyon 620 bin kişi) geriledi.

Rapora göre bu tablonun en önemli sebebi gençlere istihdam yaratmayan ekonomi politikaları olurken, gençlerin de umudu tükenmiş durumda. 2020 yılında 1 milyon 73 bin genç iş bulma ümidini yitirip iş aramayı da bıraktı. Öte yandan 1 milyonun üzerinde gencin kayıtlı olduğu İŞKUR, işsiz gençlerin sadece yüzde 3.3'ünü işe yerleştirebildi.

3 GENÇTEN 1'İ KAYIT DIŞI

Rapora göre, eğitim durumuna göre genç işsizlik oranları karşılaştırıldığında üniversite mezunu her 10 gençten 4'ü işsiz. Yükseköğretim mezunu gençlerde işsizlik oranı yüzde 35.1 olurken, okuma yazma bilmeyen gençlerde yüzde 42.9. En düşük işsizlik oranı ise yüzde 19.6 ile ortaokul veya dengi meslek ortaokul mezunu gençlerde. Gençlerin yüzde 95.1'i sendikasız olarak çalışırken, salgın ile birlikte gençlerde kayıt dışı istihdam oranları da arttı. Türkiye'de toplam genç istihdamında kayıt dışı çalıştırılma oranı resmi rakamlara göre 2021 yılı ilk çeyreğinde 1 milyon 290 bin kişi ile yüzde 36.6 oldu.

TABLO KARANLIK…

Yukarıdaki rakamları özetlersek;

1.4 milyon kaşıt dışı çalıştırılan genç var…

Geniş tanımlı genç işsizlik oranı yüzde 42.7…

İş bulma umudunu yitiren genç sayısı 1 milyon 73 bin…

Geniş tanımlı genç kadın işsizlik oranı yüzde 52.4…

Sendikasız çalışan genç işçiler oranı yüzde 95…

Üniversite mezunu genç işsiz oranı yüzde 40…

İş bulma umudunu yitiren genç sayısı 1 milyon 73 bin…

Çalışan gençlerin yoksulluk oranı yüzde 20…

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Türk-İş'in yaptığı Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 TL oldu.Böyle bir tabloda mutlu olmak mümkün mü?

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Kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar

Doğalgaz (yüzde 12) ve elektriğe (yüzde 15) yapılan zamlar, bu ay başında emekli ve memurlara yapılan yüzde 8.45 oranındaki zammı daha cebe girmeden eritti. Memur zammının yüzde 40'ı, SSK emeklisi zammının yüzde 70'i, Bağkur emeklisi zammının da yüzde 77'si elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla geri alındı. 2021'de elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21.9'u buldu. Doğalgaza yapılan zamlar toplamı da yüzde 18.8 oldu. Bu zamlar bir ailenin elektrik faturasını 38 lira, doğalgaz faturasını da 102 lira artıracak… Yani anlayacağınız kaçışla verdiler, kepçeyle geri aldılar.

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Dünya gıda fiyatları ilk defa düşüş gösterdi

Dünya gıda fiyatları Haziran ayında bitkisel yağ, hububat ve süt ürünü fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geriledi ve 12 ay içerisinde ilk kez düşüş kaydetti. Dünyada gıda fiyatları düşmeye başlarken, Türkiye’de fiyatlar artıyor da artıyor…

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Kadınlar kripto paraya yöneldi

Akademetre Araştırma Şirketi'nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2021” araştırmasına göre, Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların oranı bir yılda 11 katına çıktı. Geçen yıl işlem yapanların oranı yüzde 0.7 iken bu yıl sonuç yüzde 7.7 oldu. Geçen yıl kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2'si kadınken bu yıl oranın 10'da 4'e yükseldiği görüldü.Yani Kripto para işlemi yapan kadın sayısı ikiye katlandı. Kripto para borsası, bilinmeyen bir borsa… Girmeden önce iyice araştırmak lazım.

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2021 yılının ilk 6 ayında 130 kadın KATLEDİLDİ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, Haziran 2021’de 18 kadın cinayeti işlenirken, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu veriye göre, 2021’in ilk altı ayında toplam 130 kadın, erkekler tarafından katledildi. Öldürülen 18 kadından 12’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken, dördü hayatına dair karar almak isterken, ikisi ekonomik nedenler bahane edilerek öldürüldü. Kadın cinayetleri her yıl artarak devam ediyor.