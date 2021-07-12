Her sektör yeni normale alışmaya çalışıyor. Kısıtlamalar kalktı ama vaka sayısı ve vefatlarımız aslında azalmıyor. Daha güçlü ve doğru bir koruma programına ihtiyacımız olduğu açık… Eylülde, ekimde bir daha aynı sorunlarla karşılaşmayalım arzusu içimizde canlı duruyor

YENİ NORMAL, ESKİ NORMAL…

Yeni normal derken aslında eski normal değil midir istenilen? Ama bu normalde Pandemi ile karşılaşmadık mı? Yeterli ve doğru önlemleri alamadığımız için bu hallere gelmedik mi?.. Tartışmaya girmeden yeni normal için daha hassas, güvenilir adımları hep birlikte atmak zorundayız. Bence maske kullanmayı sürdürelim. Temizliğe dikkat edelim. Boşalmış dezenfektan şişelerini dolduralım, ellerimizi sürekli hijyenik koşullara göre tutalım, sarılmayalım, öpüşmeyelim… Bir müddet daha disipline edilmiş bir davranış alışkanlığını sürdürürsek, aşıların desteğiyle bu beladan kurtulmayı dileyelim…

FARKLI BİR ÖĞRENİM METODU…

Üç yarıyıldan bu yana hem temel hem orta ve hem de yüksek öğrenimde çok farklı bir öğretim metodu kullandık. Aslına bakılırsa çok çabuk adapte olduk. Ama kara tahta ve beyaz tahtanın kıymetini, yüz yüze eğitimin (Bu dönemde öğretim) önemini çarpıcı biçimde anladık. Okullara gelme, dersliklerde buluşma, öğretmenlerimizin konu anlatmaları, sorular, cevaplar ve bazen sözlü sınavlar gibi heyecan verici ortamları uzun süre yaşayamadık. Umuyorum gelecek güz eğitim-öğretim döneminde bunları görürüz.

Spora gelince antrenmanlardan başlayıp, maçlara uzanan spektrumda son derece ciddi gerilemelere sahip olduk. Bunu yeniden şekillendirme o kadar kolay olmayacaktır. Motorsal özellikler, koordinatif beceriler, mental yönelimlerimiz, teknik-taktik taraflardaki geri kalışlarımızı tamir edebilmek biraz zaman alacaktır.

MAÇLAR OYNANMAZSA İŞİMİZ ZOR…

Maçların oynanmadığı kategorilerde işimiz biraz daha zor… Kısa süreli maç formlarında turnuva uygulamaları ile sporcular yeni normale alıştırılmalıdırlar. Öncesinde mutlaka bir genel kondisyonel testlerden geçirilmelidirler. Buna medikal kontroller de dahil edilmelidir. Kalp atım hızından, kasların kuvvetine varıncaya kadar basit ve kolay testleri uygulamalıyız. Buralardan çıkan sonuçlara göre antrenman uygulamalarımızdaki yüklenme şiddetini ayarlamalıyız. Dinlenmeyi pas geçmemeli ve uygun miktarlarda sıvı alımını kontrol etmeliyiz.

OTO-KONTROL ŞART…

Tüm bunların dışında kendimizi de kontrol etmeliyiz. Kulaklarımız iyi duyuyor mu? Gözlerimiz ne kadar keskinlikte görüyor. Antrenman programlarımızı yeniledik mi? Çalışmalarımızı planladık mı? Yeni egzersizleri notlarımızın içine koyduk mu? Kronometremizin pillerini değiştirdik mi? Düdüğümüzün sesi net ve keskin mi? Evde bir deneyin. Ortalık ayağa kalkıyorsa düdük hâlâ etkilidir demektir.

ISINMA İÇİN İSTENEN SÜRE…

Antrenmana ilişkin aldığımız notları yeni çalışma sonuçları ile karşılaştırdık mı? Isınma için ne kadar süreye ihtiyacımız var? Yüksek nem ve sıcaklıklarda egzersiz yaptırıyorsak yüklenmelerin sonucunu iyi kestirebiliyor muyuz? Soğuma esnasında uygun ve keyif verici alıştırmaları kullanacak mıyız?.. Yeni normal derken biraz eğitim biraz da antrenman tarafını hızlıca gözden geçirdik. Oyuncularımız, sporcularımız kadar sizler de önemlisiniz. Sizler iyi olursanız onlar da iyi olacaklardır. O halde yeni normal hepimize hayırlı olsun…