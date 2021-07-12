“Gri pasaport” olayı, bana o tekerlemeyi hatırlattı

Kandıra Belediyesi “ gri pasaport” skandalında dört kişinin ismi geçiyordu.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan…

Kandıra Belediyesi eski Başkanı Turan Sarı…

Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat…

İstanbul Kartal Efe Spor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen…

“Referans isim” Turan Sarı konuştu, “Celal Polat’ı Adnan Turan’a ben yönlendirdim” dedi.

“Kilit isim” Celal Polat da konuştu, “Bağış filan almadım, iyilik yapmak istedim” dedi.

Haber merkezindeki arkadaşlar, sonunda “skandalın merkezinde yer alan” Kulüp Başkanı Fikret Dikmen’e de ulaşmayı başardılar.

Öyle ya, her şey onun başının altından çıkıyordu.

O, “gri pasaport” talebinde bulundu…

O, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’la “gri pasaport protokolü” imzaladı…

O, 39 kişilik kafileyi alarak Hollanda’ya götürdü…

Her şeyi bilen o!

Her şeyi o biliyor, ama…

İstanbul Kartal’da bulunan Efe Spor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen’le arkadaşımız Serkan Üldeş konuştu.

Fikret Dikmen’in sözlerini noktasına virgülüne kadar dünkü gazetemizde verdik.

Özeti şuydu:

“Bu işlere ağabeyim İzzet Dikmen bakıyordu… Kendisini koronavirüsten kaybettik… Annem ve ağabeyim ölünce ben bu işleri takip edemedim… Gri pasaportla ilgili belgeleri kaybettim… Bununla ilgili gazetelere ilan da verdim… Bu nedenle kaç kişi geri döndü bilmiyorum…”

Gördüğünüz gibi…

Her şeyi bilmesi gereken kişi, bu işlere ağabeyi baktığından ve ağabeyi de koronadan öldüğünden pek fazla bir şey bilmiyor.

Fikret Dikmen’in skandala yaklaşımı, bana o tekerlemeyi hatırlattı:

“Komşu” tekerlemesini…

Komşu, komşu ! -Hu, hu! -Oğlun geldi mi -Geldi -Ne getirdi -İncik, boncuk. -Kime, kime -Sana, bana. -Başka kime -Kara kediye -Kara kedi nerede? -Ağaca çıktı -Ağaç nerede -Balta kesti -Balta nerede -Suya düştü. -Su nerede -İnek içti. -İnek nerede -Dağa kaçtı. -Dağ nerede -Yandı, bitti kül oldu.

Ortada skandal var, suçlu yok mu?

Sevgili okurlarım, daha önce de yazdım, Kandıra Belediyesi’nde yaşanan bu olayın “masum” kabul edilecek bir yönü yok.

Birilerinin birilerini “çıkar sağlamak” için kullandığı net!

Öyle ya, İstanbul Kartal’da kurulu bir spor kulübü, İstanbul’da toplam 39 belediye (25’i Avrupa, 14’ü Anadolu tarafında) dururken Kandıra Belediyesi’ne gelip “gri pasaport” çıkartıyorsa, bunun normal karşılanması mümkün değil.

Kimseyi suçlamıyorum.

Ama bu yaşananları “normal bir gri pasaport işlemi” olarak kabul etmek mümkün değil.

Gördüğünüz gibi, ortada “hesap verebilirlik” de yok.

Belgeler nerede?

O işlere ağabeyim bakıyordu…

Ağabeyin nerede?

Koronadan öldü…

Yani tıpkı o tekerlemedeki gibi…

“Su nerede?

İnek içti…

İnek nerede?

Dağa kaçtı…

Dağ nerede?

Yandı, bitti kül oldu…”

Sevgili okurlarım, olayın takipçisi olacağız.

Skandalın kapatılmasına, yani “dağın yanıp bitip kül olmasına” izin vermeyeceğiz.

Tekrar ediyorum, bu olay “masum bir gri pasaport işlemi” değil!

Kim veya kimler bu işlemden “çıkar” sağladı, bulup çıkarılmalı.