Kocaeli Barosu dimdik ayakta

Avukatlar Devlet’e, Adliye’ye ulaşmaktan çekinen, zorbaya, acımasız ve denetimsiz güce karşı vatandaşın haklarını savunan en önemli meslek mensuplarıdır.

Zaman zaman karşılarında acımasız kamu gücünü bile bulsalar onlara karşı da demokrasi adına mücadele veren, direnen kişilerdir.

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Hafızanızı yoklarsanız Balyoz, Ergenekon gibi arkasına o zaman kamu gücünü alan davalara karşı sanıklarla birlikte direnenler yine avukatlar olmuştur.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını yargılayan hakim ve savcıları kimse hatırlamayabilir, ama onların avukatı Av Halit Çelenk hala hafızalardadır.

Galileyi yargılayanlar bilinmez ama bilim ve demokrasi mücadelesi veren Galile unutulmamış ve insanlık tarihi boyunca da unutulmayacaktır.

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Dünya demokrasi tarihi insan hakları ve demokrasi mücadelesi veren avukatlar ve liderlerle gelişmiş ve bu günkü çağdaş demokrasiler ile insan hakları kavramları böyle oluşturulmuştur. Bu yüzden bir ülkede avukatlık mesleği ne kadar gelişirse demokrasi ve insan hakları da o kadar gelişmektedir.

Savunma/avukatlık ve demokrasi bu yüzden demokrasi için olmazsa olmaz bir işlevdir.

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Avukatlar eskiden olduğu gibi, bugün de meslek onuru ve insan hakları ile adalet duygusu dışında hiç kimseden emir almadan, kendi üstünde yada altında bir kişi ve kurum kabul etmeden birer adalet ve demokrasi savunucularıdır.

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Bazı küçük istisnalar olsa da, Avukatlar hiç bir zaman siyasi partilerden ve iktidarlardan emir almazlar. Siyasi partiler ve iktidardan emir alarak savunmanın bağımsızlığına ve mesleğe ihanet eden avukatları da zaman ve tarih meslekten ayıklamaktadır.

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Avukatlık kanununun 76. maddesine göre; Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Baroya üye olmayan avukatların serbest meslek olarak avukatlık yapmaları mümkün değildir.

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Barolar 2 yılda bir genel kurullarını yapar, iki yıllık faaliyetlerini avukatlara aktarır, güven tazeler ve seçimlerini yaparlar.

21 Ekim 2018’deki genel kurulda Av. Bahar Gültekin Candemir başkanlığında seçilen baro zamanında 2020 yılında yapması gereken genel kurulunu ne yazık ki yasal engellemeler nedeniyle zamanında yapamamıştı.

Gecikmiş genel kurul 11 Temmuz 2021’de ancak yapılabildi.

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Baro genel kurullarına her zaman hakım ve savcı meslektaşlarımızın yanında ayrıca baro başkanının beraber çalışmakta olduğu Adalet Komisyonu Başkanı ve başsavcılar, iktidar yada muhalefet milletvekilleri, ilimizin mülki amirleri katılır ve izlerdi.

11 Temmuz 2021 tarihinde yapılan genel kurulda özellikle Adalet Komisyonu Başkanı ve başsavcılığın katılım göstermemesi ülkemizdeki siyasi atmosferin bir yansıması olsa gerek.

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Kocaeli Barosu; bu genel kurulu da kendisine yakışır bir demokrasi şöleni ile tamamladı. Ülkemizdeki siyasi atmosfer ne olursa olsun, Kocaeli Barosu partiler üstü, insan hakları, demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde çalışmakta olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Her türlü baskıya rağmen Kocaeli Barosu her zaman olduğu gibi dimdik ayakta.

Gerek başkan ve gerekse kurullarda bulunan ve baromuzda çalışmakta olan tüm personele bu yüzden gönül dolusu teşekkür borcumuz var.

Yeni seçilenlere başarı diliyoruz.

Daha adil ve demokratik bir Kocaeli ve Türkiye için yargı bağımsızlığı ve tabi ki savunmanın bağımsızlığı en temel amacımız olmalıdır.