Karamürselli Sinan Karamürselli Merih’in kaderini paylaştı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ‘Deste Büyük Boy’da birinci olan Karamürselli Sinan Yıldız Karamürsel İlçesinde düzenlenen bir tören ile davullu zurnalı karşılandı

KARAMÜRSEL YENİDEN CANLANIYOR

Edirne Kırkpınar’da 9-10 ve 11 Temmuz günleri 660’ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Deste Büyük Boy’da birinci olarak Küçük Orta Küçük Boya yükselen Karamürselli güreşçi Sinan Yıldız için düzenlenen tören, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği’nde (KARSAD) davullu zurnalı coşku ile bayram yeri haline geldi. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ‘Deste Büyük Boy’da birinci olan ve Küçük Orta Küçük Boy’a yükselen Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği’nin (KARSAD) sigortalı maaşlı güreşçisi Karamürselli Sinan Yıldız, Karamürsel İlçesinin girişindeki Altınkemer Kültür Merkezinin önünde düzenlenen bir tören ile davullu zurnalı karşılanarak Türk Bayrakları ve kortej eşliğinde vatandaşların tezahüratlarıyla İnönü Caddesi üzerindeki Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği’ne (KARSAD) kamyon üstünde geldi.

PROTOKOL KARŞILADI

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Efsane yağlı güreşçilerden 2 altın kemer sahibi Ahmet Taşçı, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği Başkanı Zeki Şirinoğlu, Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, STK temsilcileri ve çok sayıdaki vatandaşlarla karşılanan Sinan Yıldız’ı ilk olarak Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tebrik etti. Yıldırım, Karamürselli değişik boylarda mücadele eden Karamürselli Sinan Yıldız, Mert Altın ve Kerem Kahya artık Karamürsel Belediyesinin bünyesine aldıklarının müjdesini de verdi.

ŞİRİNOĞLU’NUN HAKLI GURURU

Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği Başkanı Zeki Şirinoğlu, ‘Karamürselli olarak ve pehlivanlar diyarı olarak anılıyoruz dernek olarak bizde bir pehlivana destek olmak için yönetimle birlikte karar aldık, genç olsun dedik. Sinan Yıldız, efendi kişiliği ahlaklı son derece saygılı kişiliğe sahip birisi. Kendisini derneğimizin maaşlı sigortalı bireyi yaptık. Çok iyi yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte bu sözlerimizin altının ne kadar dolu olduğunu göreceksiniz. Daha yolun başındayız, inşallah bu yolun sonu daha da aydınlık olur’ dedi.