Yeniden REJİ düzeni mi?

“Çökertme” türküsünü bilirsiniz.

Ne diyor türküde?

“..Kolcular gelmeden Halil’im / Çökertme’ye varalım/

Kolcular gelirse Halil’im/ Nerelere kaçalım?/

Teslim olmayalım Halil’im / Aman kurşun saçalım.”

Yıl 1883. II. Abdülhamit dönemi.

Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyince, yabancılar borçlarını tahsil için İstanbul’da, “Duyun-u Umumiye İdaresi’ni kurar ve şimdiki İstanbul Lisesi binasına yerleşirler.

Osmanlı’nın tüm vergi gelirlerine el konur.

Bu yetmez, limanlar, elektrik ve telefon idareleri, Şirketi Hayriye İşletmesi, Demiryolları, Tünel İdaresi ve gelir getirecek her şey yabancı şirketlere teslim edilir.

1884 yılında sıra “Yaprak Tütün ve Müskirat (İçki) İşletmesi” ne gelir. Bunu da Alman ve Avusturya kökenli iki şirket ile Osmanlı Bankası ortaklığındaki REJİ adlı bir Konsorsiyum’a 30 yıl süre ile verirler.

Tütün ekim yerlerini, üretim miktarını belirleme ve işleyip pazarlama tekeli Reji’ye aittir.

Türk tütün köylüsünün kendi iradesiyle tütün ekip satması yasaktır!

Ama, “kaçak” tütün eker ve satar.

Bunun üzerine Reji İdaresi, II. Abdülhamit Han’dan “Kolcu Kuvveti” kurma imtiyazı alır!

Kolcular, büyük ölçüde suç işlemiş, cezaevinde yatmış, cahil ve gözü kara kişilerden seçilir! Tütün köylüsünün peşine düşen Kolcular, dayakla ve işkenceyle köylüyü yola getirmeye çalışır! Yola gelmeyen yaklaşık 20 bin tütün köylüsü de öldürülür.

İşte, ÇÖKERTME türküsü bu kitlesel cinayetin bir ağıtıdır!

REJİ’den kurtuluş ve TEKEL İdaresi

Cumhuriyet yönetimi, Lozan’da Osmanlı’nın borçlarını ödemeyi kabul etmişti. Yabancıların eline geçen tüm işletmeler bedeli ödenerek satın alındı.

26 Şubat 1925’te Tütün Rejisi lağvedildi ve 1 Mart 1925’te 4 milyon liraya satın alındı.

26 Kasım 1925 tarih ve 558 sayılı Tütün İnhisarı Kanunu çıkarıldı.

Ulusal “İNHİSAR İDARESİ” (TEKEL) böyle kuruldu.

Türk tütün köylüsü artık özgürce üretiyor, ürettiğini TEKEL’e satıyordu.

Sonra, Türkiye’yi “Küresel düzene uydurma projesi” devreye girdi!

TEKEL, 1984’de Özal döneminde sigara ithalatına başladı!

Ülkemizde tütün ekimi ve ekicisi azalmaya başladı!

AKP döneminde ise; önce TEKEL üçe bölündü.

2003 yılında Alkollü İçecekler Bölümü LİMAK-Nurol-Özaltın-Tütsab girişim grubuna 292 milyon dolara satıldı.

Girişim Grubu da 2006’da 950 milyon dolara Amerikan Texas Pasific Group’a şirketi devretti!

Artık “Türk Rakısı” yok! Sadece adı kaldı!..

Sigara fabrikaları ise, 2008 yılında 1 milyar 720 milyon dolara

British-American Tobacco ( BAT’a) satıldı.

TEKEL’in Akhisar, Samsun, Bitlis başta olmak üzere hemen bütün fabrikaları kapatıldı, işçileri işsiz kaldı.

Ya tütün?

2002’de 405 bin 882 olan tütün üreticisi 2015’te yüzde 86.2 azalarak 56 bine geriledi! Tütün üretimi ise 159 bin 521 ton iken yüzde 61.1 azalarak 62 bin tona düştü.

Yerli tütün üretimi ve tütüncü tuş olurken, yabancıların egemenliği gerçekleşti!

YERLİ ve MİLLİ dedikleri bu mu acaba?

NOT:

Tütün ve tütüncünün bugün başına örülmek istenen yeni çorap konusunu Perşembe günkü yazımızda işleyeceğiz!