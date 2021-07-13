İzmit Öğretmenevi 3 personelin tazminatını veremeyecek durumda mı?

Körfez Öğretmenevi’nden emekli olan 3 personel 7 yıldır hakları olan tazminatı alabilmenin mücadelesini veriyor.

Alamadıkları haklarının peşine düşen 3 çalışan, açtıkları davayı kazanmış olsa da dava üst mahkemece onaylanmış olsa da İzmit Öğretmenevi, mahkeme kararına aldırmıyor.

7 yıldır verilen mücadelede, zaman zaman harçlık gibi bedeller yatırılarak susturulmak istenen öğretmenevi emektarlar, mahkeme kararının uygulanmasını istiyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güven Güzel, Nurseren Özgüler ve Neslihan Adıgüzel,

“Emeklilik hakkını alana kadar çalıştık. Daha sonra tazminat için bizden zaman istendi. Ödeme zamanı hiçbir zaman gelmedi. Konu çok uzayınca 2015 yılında açtık. Dava sona ereli neredeyse 2 yıl oldu. Bize ödeyecekleri bedel yasal faiziyle ikiye katladı. Ancak halen İzmit Öğretmenevi Müdürü, bize hakkımızı vermemekte ısrar ediyor.

Sesimizi çıkarttıkça taksit taksit hesaplarımıza ödemeler yapıyor. Çok komik rakamlarla ödeme yapan öğretmenevi müdürüne bir kişide çıkıp, “Sen ne yapıyorsun? Neden bu insanların tazminatını 7 yıldır vermiyorsun? Neden mahkeme kararına uymuyorsun?’ demiyor.

Belki biri ya da birileri tarafından korunuyor olabilir. Tamam korunsun, bizim umrumuzda değil onun o görevde kalması. Bize çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını versin. Konuyu Cimer’e de anlattık, bizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yönlendirdiler. Yine çözüm bulamadık. Allah aşkına İzmit Öğretmenevi müdürü devletten daha mı güçlü? Neden bu kadar korunuyor, kollanıyor. Bize yaptığı bu zulüm neden engellenemiyor?” dediler.

Mağdur olduklarını söyleyen 3 öğretmenevi eski çalışanı, AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, Fikri Işık, Cemil Yaman, İlyas Şeker, M. Akif Yılmaz ve Sami Çakır’dan destek istediklerini de sözlerine eklediler.

Bu tür durumlarda biraz empati yapmak gerekir. Tıpkı tazminatlarını ödemediği işçiler gibi bir çalışan olan İzmit Öğretmenevi müdürü, emekli olurken devletten tazminatını alamasa acaba ne hissederdi.

Acar Bebeğe doğum günü partisi

NTV Kameramanı Cüneyt Horozal ve Sevdanur Horozal’ın çocukları Acar Bebeğe ilk doğum günü partisi Körfez Yarımca Sahili’nde yapıldı. Kır etkinliği olarak yapılan partiye Horozal ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Pelin Horozal’ın organize ettiği doğum günü partisi hem çocuklar hem de aileleri için eğlenceli geçti. Cüneyt – Sevdanur çifti, oğulları Aras ile birlikte planladıkları bu ilk doğum günü partisinde Acar Bebeği mutlu etmek için ellerinden geleni yaptı. Ben de Acar Bebeğe mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Bazı fotoğrafçılar il göç idaresinden şikâyetçi

Yabancı uyruklu vatandaşların sıkça işinin düştüğü il göç idaresi, birçok işlem için yabancı uyruklu vatandaşlardan biometrik fotoğraf talep ediyormuş. Daha önceleri vatandaşın eline bir kâğıt tutuşturup çektirmesi gereken fotoğrafların ölçüsü yazılıyordu. Aslına bakarsanız fotoğrafçılar bu ölçüleri ezbere biliyorlar. Ancak iddiaya göre son dönemde, il göç idaresinde bazı görevliler, getirilen fotoğrafları kabul etmiyor ve adres göstererek yeni fotoğraflar çektirtiyormuş. Bu da bazı fotoğrafçıları kızdırmaya başladı. Gazetemizi arayan bir fotoğrafçı yapılan davranışın gayri ahlaki olduğunu söyleyerek, bu durumun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Umarım bu iddia gerçek dışıdır. İl göç idaresinde bu tür bir olayın yaşanabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama yine de araştırılmasında fayda var.

Bayramda Kandıra sahilleri dolup taşacak

Bayram tatilini şehirden uzaklaşmadan geçirmek isteyenler şimdiden Kandırasahillerindeki otel ve pansiyonlardan yer ayırtmaya başladılar bile. Aşırı bir yoğunluğun yaşanması beklenen Kandıra sahillerinde, bayram hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için Kandıra sahilleri seferber oldu.