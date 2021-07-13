Büyükşehir ve halk otobüsü şoförlerine daha fazla öfke kontrolü eğitimi verilmeli! 

Geçtiğimiz hafta ilginç bir olay yaşanmıştı.

İzmit-Gündoğdu-Umuttepe hattında çalışan Büyükşehir Belediye otobüsü şoförü, ‘düğmeye bastın-basmadın’ tartışmasında yolcuyu otobüsten indirerek darp etmişti…

Şoför, sanki boksördü…

Yolcuya vurdukça vurdu, yolcu elini bile kaldıramadı…

Otobüste olan bir vatandaş, olayı cep telefonuna kaydetti…

Sonra internet sitelerine yansıyınca, büyük tepki çekti.

Aldığımız bilgilere göre Ulaşımpark, soruşturma bitene kadar şoförü görevden almış…

Şoförün bu kadar asabi olması ve oturduğu kabini bırakıp, yolcuyu tekme tokat dövmesi, şoförün öfke kontrolünün olmadığını gösteriyor…

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Önceki gün Büyükşehir’den bir haber geldi…

Haberi birlikte okuyalım;

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları, Büyükşehir 153’te “Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi - Öfke Kontrolü Eğitimi’’ aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş., hizmet kalitesini yükseltmek adına çalışanlarına eğitim vermeye devam ediyor. Yolcularla gerçekleştirilen diyalogların nasıl, ne şekilde sağlanması gerektiği noktasında ve hizmet kalite çıtasını yükseltmek için Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanlarına eğitim verildi.

EĞİTİM 2 GÜN SÜRDÜ

Büyükşehir 153’ün alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen iki eğitimde de Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları bilinçlendirildi. Yolcularla sağlanan iletişimin daha kaliteli olabilmesi ve olası oluşabilecek her türlü olumlu – olumsuz durumda verilecek yanıtlar katılımcılara anlatıldı. İki farklı konuda katılımcılar toplamda 13 saat eğitim aldı.

NEZAKET KURALLARI

Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanlarına verilen konularda en önemli noktaların üzerine vurgu yapıldı. Bu konuların başında beden dilinin olması gerektiği, öfke ve stres kontrolü ve son olarak da nezaket kuralları anlatıldı. Uzman eğitmenler verilen yüz yüze eğitimle birlikte sınav sonunda değerlendirme testi de gerçekleştirdi. Gerçekleşen test sonucunda gelen sonuçlar harikaydı. Eğitimin kalitesi çalışanların yanıtlarını doğrudan etkileyerek, adeta eğitimin ne denli başarılı geçtiğini kanıtladı.

HER ŞEY YOLCULAR İÇİN

UlaşımPark çalışanlarının aldığı eğitiminde hızlı çözüm ile nezaket kurallarının uygulandığı, güler yüzlü pozitif bir konuşma ile görüşmelerini sonlandırmaları hedef edildi. Telefon, mail ve sosyal medya aracılığı ile iletişime geçen yolcuların memnuniyetinin yükseltilmesi son derece önemsenerek gerçekleştirilmeye devam edileceği bilgisi aktarıldı.

EĞİTİMLER SIKLAŞTIRILMALI

İzmit-Gündoğdu-Umuttepe hattında yaşanan olaydan sonra Büyükşehir’in böyle bir eğitim vermesi, manidar…

UlaşımPark A.Ş. Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanlarına eğitim verilmesi önemli…

İyi güzel de Büyükşehirve halk otobüsü şoförlerine de sık sık bu tür eğitimler vermeli.

Bu tür eğitimler sürekli verilmeli ki, İzmit-Gündoğdu-Umuttepe hattında yaşananlar, bir daha yaşanmasın.

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Sinema günleri, Kartal Tibet ile başladı

Kartepe Belediyesi düzenlenen "yazlık sinema günleri" etkinliği, usta oyuncu Kartal Tibet'in anısına "Senede Bir Gün" filmi ile başladı. Sinema gecesinde her yaştan vatandaş filmin tadını çıkardı. Kartal Tibet denince aklıma ‘Tarkan’ filmleri geliyor. Tarkan ve kurt, iyi bir ikiliydi.

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KOSKEM kurtarıyor!

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM),5 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde serinlemek isteyen 193 kişiyi hayata döndürdü. KOSKEM yaz döneminde şimdiye kadar 382 kişiyi kurtarmış oldu. Deniz sezonu, 15 Eylül’de sona erecek. Denize girerken her daim dikkatli olunmalı.

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Alışveriş trendleri!

E-ticaret platformlarından İncehesap.com, 2021’in ilk 6 ayında tüketici elektroniği alışveriş trendlerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, 2020-2021 ilk 6 aylık dönem kıyaslandığında, kadın ziyaretçilerin sayısı %53 arttı. 35 yaş ve üzeri kullanıcıların sayısı 2,2 kat arttı. 35 yaş ve üzerindeki kullanıcıların en çok ziyaret ettiği 5 kategori, sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, ekran kartları, klavyeler, cep telefonları ve notebooklar oldu.Kadınların en çok ziyaret ettiği 5 kategori ise, sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, klavyeler, ekran kartları, kulaklıklar ve cep telefonları oldu.Pandemi döneminde evde kalınca, teknolojiye yöneldik.

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Mobil uygulama!

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından hazırlanan rapora göre mobil oyunlarda küresel tüketici harcamaları, 2021'in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,9 artışla 44,7 milyar dolara ulaştı. AppStore’da, yıllık 13,5 artışla 26 milyar dolarlık oyun içi harcama gerçekleşti. Google Play'in pazarı Apple'ınki kadar mobil oyun geliri sağlamasa da bir önceki yıldaki 15 milyar dolardan yüzde 24,7 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi.Yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirme işlemi gerçekleşti. Çağımız dijital, teknoloji çağı… Teknoloji firmaları paraya para demiyor.

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24 saat çalışana 4 saat mola…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti. Emsal nitelikteki kararla 24 saat esaslı çalışanlar 4 saat mola yapabilecek. Kararlar hep işveren lehine çıkıyordu, şimdi bir nebze olsun işçi lehine çıktığı görülüyor. Bu karar, özellikle de sağlıkçıları ilgilendiriyor.

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Konut satışları yıllıkta azaldı!

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları haziranda önceki aya göre artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 düşüş gösterdi. Ayrıca satışlar yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,5 azaldı. Zaten çevremize baktığımızda konut satışlarında büyük oranda düşüş olduğu görülüyor.