5 yıl oldu, iktidar hâlâ FETÖ ‘den geçiniyor

“Hain darbe girişimi”nden…

“Hain ülkemizi işgal girişimi”nden buyana tam 5 yıl geçti.

Bu 5 yıl içerisinde, FETÖ ile yattık FETÖ ile kalktık.

Sosyal, siyasal ve hukuksal yaşamımızı “FETÖ sopası” ile dizayn etmeye çalıştık.

Söz dinlemeyen bazı kişi ve kuruluşları “FETÖ ateşi”ne atıp terbiye etmeye kalktık.

Yine bu süre içinde “FETÖ kültürü”müz iyice arttı.

FETÖ’nün kaç ayağı olduğunu da öğrendik.

Her gün FETÖ’nün yeni bir ayağının ortaya çıktığını gördük.

*Baklavacı ayağı…

*Kebapçı ayağı…

*Futbolcu ayağı…

*Antrenör ayağı…

*İşadamı ayağı…

*Sanayici ayağı…

*Esnaf ayağı…

*Vali ayağı…

*Kaymakam ayağı…

*Yargı ayağı…

*Emniyet ayağı…

*Asker ayağı…

* Öğretmen ayağı…

*Akademisyen ayağı…

*Doktor ayağı…

*Gazeteci ayağı…

*Sendikacı ayağı…

*Diplomat ayağı…

*Genel müdür ayağı…

*Müsteşar ayağı…

*Çorbacı ayağı…

*Börekçi ayağı…

*Müteahhit ayağı…

*Siyasetçi ayağı…

Aklıma geldiği gibi yazdım, bilmem unuttuğum meslek grubu var mı?

Sıkça dillendiriliyor, bir de ben dillendireyim dedim.

Aradan 5 yıl geçti…

Didik didik edilmeyen bir meslek grubu kalmadı…

FETÖ’nün her meslekteki bağlantıları bir bir ortaya döküldü…

Gözaltına alındı, sorgulandı, tutuklandı…

Açığa alındı, meslekten atıldı, malına mülküne el konuldu…

Hakkında dava açıldı…

Amma velakin, aradan 5 yıl geçmesine rağmen “FETÖ’nün siyasetçi ayağı”na kimse dokunmadı.

Kimler olduğu açık seçik bilindiği halde, dokunan olmadı.

Onlar sürekli “himaye” altında tutuluyor.

Korunuyor…

Yazık günah değil mi?

Ortada bir suç varsa; hukuk, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde gerekeni yaparsın.

Devlet bunun için vardır.

Ama şimdi görüyoruz ki, bu FETÖ olayında, güçlüler yani siyasetçiler suçsuz, gariban halk suçlu!

İşte vicdanı hassas olanlar bunu kabul edemiyor.

Oysa ülkemizi yönetenler onlar…

Her iktidar döneminde devletin gücünü cemaatle paylaşanlar onlar…

Yıllardır FETÖ ile içli dışlı olanlar onlar…

Bankalarını, okullarını, dershanelerini, gazete ve televizyonlarını açanlar onlar…

Sık sık ABD’ye giderek terörist başının elini eteğini öpenler onlar…

FETÖ’ye yurt dışında lobi çalışması yapma görevi verenler onlar…

Tamam da…

Şimdi FETÖ’yü FETÖ yapan, milleti FETÖ’ye yönlendiren siyasetçiler; “sütten çıkmış ak kaşık gibi” temiz, suçsuz, dışarıda yine keyfine bakıyor; diğerleri ise suçlu.

Yönetenler, suçsuz…

Yönetilenler, suçlu…

Adalet, bunun neresinde?

Yine döndük dolaştık, temel sorunumuza geldik.

Adalet… Adalet…Adalet…

Lütfen, 15 Temmuz’un şu yıldönümünde, FETÖ ile geçmişte bağlantısı olan ve FETÖ’nün gelişip güçlenmesine destek veren siyasetçiler, ellerini vicdanlarına koyup kendilerini samimiyetle bir yargılasınlar.

Yaşananlar, “hak” mı?

Yaşananlarda “adalet”in en küçük bir kırıntısı var mı?

Şehitlerimizin, gazilerimizin, işini gücünü kaybedenlerin, dağılan yuvaların, acı çeken annelerin, babaların, yavruların vebali kimin?

Bu FETÖ denen musibeti kim besledi büyüktü de, bu milletin, bu devletin başına “bela” etti?

Devletin gücünü FETÖ ile paylaşan kim?

Başta yargı ve emniyet olmak üzere, devletin kurumlarını FETÖ’ye teslim eden kim?

Yıllarca FETÖ ile el ele kol kola yol yürüyen kim?

Aradan 5 yıl geçti, iktidar hâlâ FETÖ’den geçinmeye, toplumu FETÖ ile terbiye etmeye çalışıyor.

Yazık!

15 Temmuz’un yıldönümünde, konuyu bir de bu yönleriyle ele alalım!