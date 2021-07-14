Tütünde yeni düzen hakça mı?

Türk sigara fabrikalarının yabancı şirketlere satılmasından sonra, sigara fabrikalarımız kapatıldı, çalışanlar işsiz kaldılar. Sigara tiryakilerinin alışık oldukları yerli sigaralar yok oldu!

Ya tütün çiftçisi?

Osmanlı dönemindeki REJİ idaresi gibi “Kolcu Kuvveti” kullanıp köylünün tütün ekimi ve satışı fiilen engellenmiyordu ama yabancı firmalar tütünü büyük ölçüde ithal ediyor, Türk tütün köylüsü de ekip satamıyordu. Tütün üretimi de tütünden ekmeğini kazanan çiftçi sayısı da hızla azalmıştı.

Sigara fiyatları çok yüksekti.

Sigara tiryakisi ve dar gelirli insanlar, dedeleri gibi, pazarlardan açık tütün alıp sigara sarmaya başlamıştı!

Zamanla, tütün ve makaron satan işyerleri açıldı.

Sigara tekelleri rahatsız oldular!

Siyasi iktidara yapılan baskılar sonucu, açıkta tütün satışına da yasaklar getirdiler!

Bu arada, 2017 yılında 4733 sayılı yasada ve 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda” değişiklikler getirildi. Bu yasalara uygun olarak, tütün ekimi ve satışıyla ilgili bir YÖNETMELİK de çıkarılması gerekiyordu.

Ancak, 3 yıl boyunca bu Yönetmelik çıkarılmadı!

Sonra, 31 Aralık 2020’de Yönetmelik çıkarıldı.

Bu yönetmeliğe göre;

“Ticaret Belgesi ve Yetki Belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar HAPİS cezası getiriliyordu.”

Yani, tütün ekimi ve ticareti yapanlar, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar, kooperatif kuracaklar, belirli kapasitelerde tütün işleyecek tesislerini kuracaklar ve yetki belgesi alarak tütün ticareti yapabileceklerdi.

Oysa; bu altı aylık süre, pandemi nedeniyle insanların can derdine düştükleri, sokağa çıkamadıkları, ekim alanlarına gidemedikleri, bu örgütlenme ve yasal prosedür için zaman bulamadıkları bir dönemdi.,

Türk tütün ekicisi şimdi bu sürenin makul bir ölçüde uzatılmasını istiyorlar.

Yoksa üretim ve ticaret yapamayacaklar.

Yaparlarsa; 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve ağır para cezalarına çarptırılacaklar!

Yani, fiilen Osmanlı dönemindeki REJİ YAPTIRIMLARI geliyor!

Bir eksikleri var; Kolcu Kuvveti!

Ve tününden ekmeğini kazanmaya çalışanlar merak ediyor;

“Kolcu kuvvetlerinin görevini de Jandarmaya mı yaptıracaklar?”

Öyle ya, tarlasının, bağının bahçesinin, derelerinin üzerine çökmeye çalışan maden ocağı işletmelerine karşı öz savunma yapan köylünün karşısına her yerde Jandarmayı çıkaran siyasi iktidar bunu da yapabilir!

Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, halkın Meclisinde, halkın çıkarlarını savunmak için yaptığı konuşmayla tüm “halkın vekillerini” uyarıyor ve Yönetmelik için ek süre sağlanmasını istiyor.

Bütün maddi gücü EMEĞİ olan Türk tütün ekicileri, REJİ felaketinden 137 yıl sonra, yine feryat ediyor;

“Ben eker, ben de satabilirim. Bizim üretme ve para kazanma hakkımızı engellemeyin” diyor!

Şimdi, yaşayıp göreceğiz;

Sigara tiryakileri bu haksızlığa karşı tepki gösterecekler mi?

TBMM’nde halk adına “halkın çıkarlarını korumak için” görev alan ve maaşlarını halkın vergilerinden alan Milletin vekilleri “KİMDEN YANA?” olduklarını gösterecekler;

HALKTAN-TÜTÜN ÜRETİCİSİNDEN YANA MISINIZ,

YOKSA EMİİR-KOMUTA DÜZENİ İÇİNDE YABANCI SİGARA ŞİRKETLERİNDEN YANA MISINIZ?!...

Son durum;

Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla çıkarılan Yönetmelik 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi!

Tütün ekicisi isyan halinde.

Yine de ekip satmaya çalışırlarsa hapis ve para cezalarına çarptırılacaklar!

Bu hak mı, adalet mi?