15 Temmuz darbe girişiminin SİYASİ ayağında kimler var?

Tarih: 15 Temmuz 2016

15 Temmuz darbe girişimi…

15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir.

DARBEDE 248 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Türkiye 15 Temmuz 2016'da tam 36 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı.

Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu.

Türkiye'nin en uzun 48 saatinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı.

ŞEHİTLERİ ANIYORUZ

Aradan 5 yıl geçti…

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri anılıyor ve demokrasi nöbetleri tutuluyor.

FETÖ’CÜ AVI DEVAM EDİYOR

Bugün, darbe girişiminin beşinci yıl dönümü…

Kamu kurum ve kuruluşlarda FETÖ’cü avı devam ediyor…

Aradan 5 yıl geçti, vatan hainleri hale bitirilemedi…

Darbenin siyasi ayağı, hala ortayı çıkarmadı…

Herkes, darbe girişiminin siyasi ayağını merak ediyor…

Bakalım siyasi ayağı ne zaman ortayı çıkarılacak…

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DARBE GİRİŞİMİ

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15 TEMMUZ MESAJLARI

-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

-Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

-Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene.

-En büyük zaferimiz hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde kalkabilmektir.

- Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz.

-15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

-Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

-Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.